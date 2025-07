Superman: Θριαμβευτική πρεμιέρα - Το 3ο καλύτερο άνοιγμα του 2025

Το νέο Superman είναι το μεγαλύτερο άνοιγμα της DC μετά το Batman του 2022.

Ο Superman μπορεί να σηκώσει κτήρια που καταρρέουν, τέρατα μεγέθους Γκοτζίλα και, τώρα, το -παγκόσμιο- box office.



Ο Superman του Τζέιμς Γκαν με τον Ντέιβιντ Κόρενσγουετ να φοράει την κόκκινη κάπα του ήρωα, άγγιξε τα 122 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office και τα 217 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο, κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του!



Πρέπει να σημειωθεί ότι το άνοιγμα της ταινίας είναι το καλύτερο για την DC από το 2022, μετά το «The Batman», ενώ ξεπέρασε την τελευταία ταινία Superman, «Man of Steel» του Ζακ Σνάιντερ το 2013 (116,6 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια πρεμιέρα), αλλά και άλλες κερδοφόρες ταινίες της DC: Blue Beetle, Shazam! Fury of the Gods, Wonder Woman 1984, The Suicide Squad και Birds of Prey που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο άνοιγμά τους.



Επιπλέον, το ντεμπούτο του Superman ήταν το τρίτο μεγαλύτερο άνοιγμα του 2025, μετά τις ταινίες A Minecraft Movie (162,7 εκατομμύρια δολάρια) και Lilo & Stitch (146 εκατομμύρια δολάρια).



Η πρώιμη επιτυχία της πρώτης ταινίας του νέου DC Universe, θέτει τις βάσεις για το επόμενο κεφάλαιο του franchise υπό τη διεύθυνση του Τζέιμς Γκαν.

{https://youtu.be/6HOFaa21nY8?si=tjqyGfoTO76F0xpX}

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Ντέιβιντ Κορένσουετ (Twisters, Hollywood) στον διπλό ρόλο του Superman/Κλαρκ Κεντ, η Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (Η θαυμαστή κυρία Μέιζελ) ως Λόις Λέιν και ο Νίκολας Χουλτ (ταινίες X–Men, Juror #2) ως Λεξ Λούθορ.

Συμμετέχουν επίσης οι Έντι Γκαθέγκι (For All Mankind), Άντονι Κάριγκαν (Barry, Γκόθαμ), Νέιθαν Φίλιον (Οι φύλακες του Γαλαξία, The Suicide Squad), Ιζαμπέλα Μερσέντ (Άλιεν: Ρωμύλος), Σκάιλερ Γκιζόντο (Πίτσα γλυκόριζα, Booksmart), Σάρα Σαμπάιο (At Midnight), Μαρία Γκαμπριέλα ντε Φαρία (The Moodys), Γουέντελ Πιρς (Selma, Tom Clancy’s Jack Ryan), Άλαν Τούντικ (Andor), Προύιτ Τέιλορ Βινς (Με τα μάτια κλειστά) και Νίβα Χάουελ (Άπληστοι άνθρωποι).