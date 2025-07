Από τις ταινίες του Κρίστοφερ Ριβ είχαμε να δούμε τόσο καλό Superman, λένε οι κριτικοί

Η πολυαναμενόμενη ταινία Superman του Τζέιμς Γκαν κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους αύριο Πέμπτη, 10 Ιουλίου.

Οι πρώτες κριτικές για τον Superman αρχίζουν να καταφθάνουν και η πρώτη προσθήκη στο σύμπαν της DC αποσπά εγκωμιαστικά σχόλια.



Tη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο Superman έχει σκορ 86% στο Rotten Tomatoes. Η βαθμολογία αυτή είναι όχι μόνο σημαντικά καλύτερη από οποιαδήποτε ταινία του Superman στο DCEU, αλλά είναι και η υψηλότερη βαθμολογία για live action ταινία του ήρωα από το Superman II του 1980 με τον Κρίστοφερ Ριβ!



Τι λένε οι κριτικές για τη νέα ταινία Superman

Παράλληλα, οι περισσότεροι κριτικοί επαινούν την επερχόμενη ταινία του Τζέιμς Γκαν, γράφοντας εγκωμιαστικά σχόλια. Ο Owen Gleibermann του Variety είναι μεγάλος θαυμαστής της ταινίας, λέγοντας ότι ο Γκαν «έχει δημιουργήσει ένα περίπλοκο παιχνίδι ενός έπους υπερηρώων που είναι συγκλονιστικό και συγκινητικό, και περιστασιακά εξαντλητικό, εξίσου» και προτρέπει τους θεατές να την παρακολουθήσουν.

Ομοίως, ο William Bibbiani του TheWrap δήλωσε ότι ο Γκαν «πέτυχε» να κάνει «μια σπουδαία ταινία για τον Σούπερμαν, μια ταινία που αγκαλιάζει το θαύμα του χαρακτήρα ως ήρωα δράσης και ηθικό πρότυπο, η οποία αντλεί το δράμα της από το πώς οι άνθρωποι αντιδρούν στην πίστη του σε εμάς».

Ο Jonathan Sim είναι επίσης φαν, χαρακτηρίζοντας την ταινία «μια επική, γεμάτη δράση αρχή» για το κινηματογραφικό franchise του σύμπαντος της DC. Ο Τζάροντ Τζόουνς του AV Club εξήρε το «απλό, ισχυρό μήνυμα της ταινίας: Δεν χρειάζεται όραση ακτίνων Χ για να δεις τους ανθρώπους ως ανθρώπους», σημειώνει.



{https://youtu.be/6HOFaa21nY8?si=EqPrr-VRld2aN7OL}



Ο Superman, είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία των DC Studios και θα κυκλοφορήσει τους ελληνικούς κινηματογράφους στις 10 Ιουλίου. Με το χαρακτηριστικό του στυλ, ο Τζέιμς Γκαν επανασυστήνει τον υπερήρωα στο νεοφώτιστο σύμπαν της DC με ένα μοναδικό μείγμα επικής δράσης, χιούμορ και καρδιάς, παρουσιάζοντας έναν Superman που καθοδηγείται από συμπόνια και μια έμφυτη πίστη στην καλοσύνη της ανθρωπότητας».

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Ντέιβιντ Κορένσουετ (Twisters, Hollywood) στον διπλό ρόλο του Superman/Κλαρκ Κεντ, η Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (Η θαυμαστή κυρία Μέιζελ) ως Λόις Λέιν και ο Νίκολας Χουλτ (ταινίες X–Men, Juror #2) ως Λεξ Λούθορ.

Συμμετέχουν επίσης οι Έντι Γκαθέγκι (For All Mankind), Άντονι Κάριγκαν (Barry, Γκόθαμ), Νέιθαν Φίλιον (Οι φύλακες του Γαλαξία, The Suicide Squad), Ιζαμπέλα Μερσέντ (Άλιεν: Ρωμύλος), Σκάιλερ Γκιζόντο (Πίτσα γλυκόριζα, Booksmart), Σάρα Σαμπάιο (At Midnight), Μαρία Γκαμπριέλα ντε Φαρία (The Moodys), Γουέντελ Πιρς (Selma, Tom Clancy’s Jack Ryan), Άλαν Τούντικ (Andor), Προύιτ Τέιλορ Βινς (Με τα μάτια κλειστά) και Νίβα Χάουελ (Άπληστοι άνθρωποι).