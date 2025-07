O Superman ετοιμάζεται να πετάξει στα σινεμά - 12 «κλικ» από τη νέα ταινία

O Superman βγαίνει στους κινηματογράφους την Πέμπτη 10 Ιουλίου.

O Superman, η πρώτη κινηματογραφική ταινία των DC Studios ετοιμάζεται να πετάξει στις αίθουσες αυτό το καλοκαίρι από τη Warner Bros. Pictures.











Ο Τζέιμς Γκαν προσεγγίζει τον πρωτότυπο υπερήρωα με το χαρακτηριστικό του στυλ στο νέο σύμπαν της DC, συνδυάζοντας μοναδικά την επική δράση, το χιούμορ και τη συγκίνηση με έναν Superman που συναισθάνεται και πιστεύει ακλόνητα στην καλοσύνη των ανθρώπων.









Οι επικεφαλής των DC Studios, Πίτερ Σάφραν και Τζέιμς Γκαν, είναι οι παραγωγοί της ταινίας, με τον Γκαν να υπογράφει τη σκηνοθεσία και το σενάριο, βασισμένος στους χαρακτήρες της DC των Τζέρι Σίγκελ και Τζο Σούστερ.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Ντέιβιντ Κορένσουετ (Twisters, Hollywood) στον διπλό ρόλο του Superman/Κλαρκ Κεντ, η Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (Η θαυμαστή κυρία Μέιζελ) ως Λόις Λέιν και ο Νίκολας Χουλτ (ταινίες X–Men, Juror #2) ως Λεξ Λούθορ.









Συμμετέχουν επίσης οι Έντι Γκαθέγκι (For All Mankind), Άντονι Κάριγκαν (Barry, Γκόθαμ), Νέιθαν Φίλιον (Οι φύλακες του Γαλαξία, The Suicide Squad), Ιζαμπέλα Μερσέντ (Άλιεν: Ρωμύλος), Σκάιλερ Γκιζόντο (Πίτσα γλυκόριζα, Booksmart), Σάρα Σαμπάιο (At Midnight), Μαρία Γκαμπριέλα ντε Φαρία (The Moodys), Γουέντελ Πιρς (Selma, Tom Clancy’s Jack Ryan), Άλαν Τούντικ (Andor), Προύιτ Τέιλορ Βινς (Με τα μάτια κλειστά) και Νίβα Χάουελ (Άπληστοι άνθρωποι).









Πίσω από την κάμερα, ο Γκαν συνεργάζεται ξανά με τον διευθυντή φωτογραφίας Χένρι Μπράχαμ, τη σχεδιάστρια παραγωγής Μπεθ Μικλ, την ενδυματολόγο Τζουλιάννα Μακόφσκι, τον συνθέτη Τζον Μέρφι και τους μοντέρ Κρεγκ Άλπερτ (Deadpool 2, Blue Beetle), Τζέισον Μπάλαταϊν (ταινίες Το αυτό, The Flash) και Γουίλιαμ Χόι (The Batman).











Ο Superman θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Ιουλίου του 2025 από την Tanweer.



{https://youtu.be/6HOFaa21nY8?si=JQtB8SZ9usBxeA43}

