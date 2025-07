Δεν είναι πουλί, δεν είναι αεροπλάνο, είναι ο νέος Superman που κυκλοφορεί στα σινεμά

Όλες οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους, την Πέμπτη 10 Ιουλίου.

Δεν είναι πουλί, δεν είναι αεροπλάνο, είναι ο νέος Superman που προσγειώνεται από σήμερα, Πέμπτη 10/07, στους ελληνικούς κινηματογράφους και μαζί με τα προηγούμενα blockbusters, F1: The Movie με τον Μπραντ Πιτ και Jurassic World με την Σκάρλετ Γιόχανσον, αναμέντεαι να φέρει ακόμα περισσότερα χαμόγελα και εισιτήρια στα σινεμά -και όλα αυτά στην καρδιά του καλοκαιριού.



Σε άλλα νέα, ακόμα μια ταινία με καρχαρίες κάνει έξοδο -το λες και καλοκαιρινή παράδοση- όπως και η κινηματογραφική βιογραφία του Γάλλου Σαρλ Αζναβούρ. Οι σινεφίλ δεν πρέπει να χάσουν τις τρεις εξαιρετικές επανεκδόσεις: Νύχτα Αγωνίας του Χίτσκοκ, Η Ώρα του Λύκου του Μπέργκμαν και Το Πάθος της Ζαν Ντ' Αρκ του Ντράγιερ.

Superman

O Superman, η πρώτη κινηματογραφική ταινία των DC Studios ετοιμάζεται να πετάξει στις αίθουσες αυτό το καλοκαίρι από τη Warner Bros. Pictures. Ο Τζέιμς Γκαν προσεγγίζει τον πρωτότυπο υπερήρωα με το χαρακτηριστικό του στυλ στο νέο σύμπαν της DC, συνδυάζοντας μοναδικά την επική δράση, το χιούμορ και τη συγκίνηση με έναν Superman που συναισθάνεται και πιστεύει ακλόνητα στην καλοσύνη των ανθρώπων.



{https://youtu.be/6HOFaa21nY8?si=2IU_QJlLul8DfwY7}

Πρωταγωνιστούν: Ντέιβιντ Κορένσουετ, Ρέιτσελ Μπρόσναχαν, Νίκολας Χουλτ, Έντι Γκαθέγκι, Άντονι Κάριγκαν, Νέιθαν Φίλιον, Ιζαμπέλα Μερσέντ, Σκάιλερ Γκιζόντο, Σάρα Σαμπάιο, Μαρία Γκαμπριέλα ντε Φαρία, Γουέντελ Πιρς, Άλαν Τούντικ, Προύιτ Τέιλορ Βινς και Νίβα Χάουελ.





Επικίνδυνα Πλάσματα (Dangerous Animals)

Όταν η Ζέφιρ, μια ευφυής σέρφερ με ελεύθερο πνεύμα, πέσει θύμα ενός κατά συρροή δολοφόνου με εμμονή στους καρχαρίες, πρέπει να βρει τρόπο διαφυγής από το σκάφος του, προτού την ταϊσει στους καρχαρίες.

{https://youtu.be/qVTLfDDk2PA?si=XsLJ9FDIzCZdF-aa}

Από τον σκηνοθέτη των ταινιών τρόμου The Loved Ones και The Devil’s Candy. Με την Χάσι Χάρισον (Yellowstone), τον Τζάι Κόρτνεϊ (Suicide Squad) και τον Τζος Χιούστον (Dune: Prophecy).





Η Καρδιά Ενός Τζογαδόρου (On Swift Horses)

Οι νεόνυμφοι Muriel και Lee ξεκινούν μια λαμπερή νέα ζωή, όταν εκείνος επιστρέφει από τον πόλεμο της Κορέας. Αυτή η σταθερότητα, ανατρέπεται με τον ερχομό του χαρισματικού μικρότερου αδερφού του Lee, Julius, ενός παράξενου τζογαδόρου με ένα μυστικό.



Ένα επικίνδυνο ερωτικό τρίγωνο σχηματίζεται, καθώς οι τρεις ορκίζονται να ξεκινήσουν μια νέα ζωή μαζί στην Καλιφόρνια και το Αμερικάνικο Όνειρο αρχίζει να καταρρέει σταδιακά…



{https://youtu.be/p280dWns20M?si=foidrNSPnglakbkC}





Οι Μπαλκονάτες (The Balconettes)

Η Νοεμί Μερλάν δεν είναι μόνο μία ταχύτατα ανερχόμενη Γαλλίδα σταρ, αλλά και μια φιλόδοξη σκηνοθέτης. Στη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της συνεργάζεται με την Σελίν Σιαμά στο σενάριο για ένα άλλοτε θυμωμένο, άλλοτε θρασύ, πάντα όμως παιχνιδιάρικο πάντρεμα της κωμωδίας, του δράματος και του θρίλερ.



{https://youtu.be/cLJpawBBoOQ?si=OsdNd5I8DUluqWx_}





Ο Κύριος Αζναβούρ (Monsieur Aznavour)

Μια μουσική βιογραφία- φόρος τιμής στο είδωλο του Γαλλικού τραγουδιού, Σαρλ Αζναβούρ!

Η βιογραφία του εμβληματικού Γάλλο-Αρμένιου τραγουδιστή, συνθέτη και ηθοποιού Σαρλ Αζναβούρ (Charles Aznavour). Από την φτωχή του παιδική ηλικία μέχρι την άνοδό του στη φήμη, από τις επιτυχίες του μέχρι τις αποτυχίες του, από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη η ταινία αφηγείται το ταξίδι ενός καλλιτέχνη που εδραιώθηκε ως μια από τις πιο δημοφιλείς και αγαπημένες προσωπικότητες στη Γαλλία, έμεινε αφοσιωμένος στην τέχνη του μέχρι το τέλος και ακόμα και σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τραγουδιστές όλων των εποχών.

{https://youtu.be/RUNc4eetRQE?si=CDGo1SKTP3S--csC}