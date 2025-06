Το θέατρο Βεάκειο ανοίγει σήμερα τις πόρτες του: Δείτε το πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων

Το πολυδιάστατο πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις για όλους, όπως συναυλίες, σύγχρονες θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις αρχαίου δράματος, παραγωγές για παιδιά, stand-up comedy, κ.ά.

Με το σύνθημα «φέτος θα είναι αλλιώς» και τις τρεις πρώτες εκδηλώσεις να είναι ήδη sold out, ξεκινάει απόψε το βράδυ το πλούσιο πρόγραμμα που προτείνει για φέτος το καλοκαίρι το Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Με 90 και πλέον εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, το Βεάκειο Θέατρο παραμένει ένα ισχυρό σημείο αναφοράς, ζωντανό, ανοιχτό, φιλόξενο, που προσφέρει, με θέα τη θάλασσα, ένα μαγικό καλοκαίρι γεμάτο τέχνη, μουσική και πολιτισμό για όλους.

Το πολυδιάστατο πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών εκφράσεων, όπως σύγχρονες θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις αρχαίου δράματος, παραγωγές για παιδιά και για όλη την οικογένεια, stand-up comedy, συναυλίες, χορό, δράσεις τοπικών συλλόγων και ενημερωτικές δράσεις του ΟΕΚΚ – ΑγκαλιάΖΩ. Μια σκηνή ανοιχτή, για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, με την επιμέλεια της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Ιούνιος

Δε 2 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

JOSEPHINE

Διοργάνωση: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, Διεύθυνση Πολιτισμού Εκτέλεση παραγωγής: MUSAYETA

SOLD OUT

Τρ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«The 80’s - 90’s Party»

ΜΠΙΓΑΛΗΣ, ΠΩΛΙΝΑ, ΒΟΣΣΟΥ & ΜΑΝΤΩ

Διοργάνωση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδιοργάνωση: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & CReatures

SOLD OUT

Τε 4 ΙΟΥΝΙΟΥ STAND UP COMEDY

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ

«ΕΞΩΓΗΙΝΟΣ»

MOONWALK E.E.

SOLD OUT

Πα 6 ΙΟΥΝΙΟΥ «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΗ ΓΟΡΓΟΝΑ»

Ο Καραγκιόζης αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας μία δύσκολη αποστολή, θα ντυθεί βατραχάνθρωπος και θα βουτήξει σε μία νέα περιπέτεια!

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – Θέατρο σκιών, κούκλας και μαριονέτας

ΠΑΙΔΙΚΟ

7€ (προπώληση) / 8€ (γενική είσοδος)

Δε 16 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

«Πολλά τραγούδια ακόμα»

Συμμετέχουν: ΌΛΓΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΡΙΖΟΥ, ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΑΝΟΣ & ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΩΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.

20€ (Α΄ Ζώνη) / 17€ (Β΄ Ζώνη) / 15€ (Γ΄ Ζώνη) / 12€ (Γ΄ Ζώνη: άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ)

Τρ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«Αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα»

«Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ…»

Συμμετέχουν: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ, ΜΙΡΕΛΑ ΠΑΧΟΥ & STEVE TESSER

Γ. ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

13€ (early birds) / 15€ (προπώληση) / 17€ (γενική είσοδος)

Τε 18 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«Ο Αιώνας του Μίμη Πλέσσα»

Συμμετέχουν: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ & Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας

MDA ΕΛΛΑΣ, Σωματείο φροντίδας ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις

ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

(Για την ενίσχυση του προγράμματος «Υποστήριξη Κατ’ Οίκον» των μελών με Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση ALS)

20€ (γενική είσοδος)

Πε 19 ΙΟΥΝΙΟΥ «Ο ΜΟΓΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ»

του Ράντγιαρντ Κίπλινγκ σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη με τους: Χρυσάνθη Θεοδόση, Βασίλη Θεοδωρίδη, Άγγελο Κυριακόπουλο, Πέτρο Λιόντα, Γιώργο Μπανταδάκη και Μάτα Παπασιδέρη.

ΑΡΤ-ΠΟΕΙΟ Α.Μ.Κ.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΟ

12€ (προπώληση) / 13€ (γενική είσοδος)

Κυ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«Τα τραγούδια της θάλασσας»

Ο Πειραιάς τιμά τον ποιητή της ναυτοσύνης ΝΙΚΟ ΚΑΒΒΑΔΙΑ.

Συμμετέχουν: ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΛΕΤΑ ΊΚΑΡΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣ κ.α.

ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2024 Α.Μ.Κ.Ε.

12€ (early bird) / 15€ (προπώληση) / 18€ (γενική είσοδος)

Δε 23 ΙΟΥΝΙΟΥ «ΜΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΛΕΤ»

του William Shakespeare σε σκηνοθεσία-διασκευή Μανώλη Δούνια και Αιμίλιου Χειλάκη με τον Αιμίλιο Χειλάκη.

Μαζί του επί σκηνής παίζει μουσική ο Δημήτρης Καμαρωτός.

ARTIVITIES O.Ε.

25€ (Διακεκριμένη ζώνη, επί σκηνής) / 20€ (γενική είσοδος) / 17€ (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ)

Τρ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ»

σε κείμενα του Αντώνη Κρόμπα και σκηνοθεσία: Αντώνη Κρόμπα & Λευτέρη Ελευθερίου με τους: Αντώνη Κρόμπα & Λευτέρη Ελευθερίου.

DICTUM FACTUM PRODUCTION I.K.E.

18€ (γενική είσοδος) / 15€ (φοιτητές, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, άνω των 65)

Πε 26 ΙΟΥΝΙΟΥ «ΟΥΤΕ ΜΠΡΟΣ ΟΥΤΕ ΠΙΣΩ»

των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα με τους: Χρύσα Ρώπα, Αντώνη Λουδάρο, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πάνο Σταθακόπουλο, Δήμητρα Στογιάννη, Γιάννη Δρακόπουλο και Ιωάννη Απέργη.

ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΕΘΕΞΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

20€ (Β΄ Ζώνη) / 17€ (Γ΄ Ζώνη)

Σα 28 ΙΟΥΝΙΟΥ «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ»

του Σοφοκλή σε μετάφραση - σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη με τους: Γιώργο Κιμούλη, Δημήτρη Γκοτσόπουλο, Θοδωρή Κατσαφάδο.

Χορός: Παναγιώτης Κατσίκης, Μανώλης Κλωνάρης, Κώστας Κοράκης, Θεοφίλης Πασχάλης, Βασίλης Πουλάκος, Μάριος Τζόγκανος και Γιώργος Τσουρουνάκης.

ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΕΘΕΞΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

20€ (Β΄ Ζώνη) / 17€ (Γ΄ Ζώνη)

Δε 30 ΙΟΥΝΙΟΥ «170 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ»

του Γιωργή Τσουρή σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη με τους: Ήβη Νικολαΐδου, Θανάση Ζερίτη, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου, Γιωργή Τσουρή ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ Ε.Ε.

13€ (για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων) / 20€ (γενική είσοδος) / 17€ (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ)

Ιούλιος

Τρ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ»

του Eric - Emmanuel Schmitt σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη με τους: Γιάννη Μπέζο, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και Γεωργία Συφιανού.

ΜΑΡΚΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. «ΘΕΑΜΑ ΜΑΡΤΑ»

25€ - 30€ (Β΄ Ζώνη) / 20€ - 25€ (Δ΄ Ζώνη)

Τε 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ

«Ioulia Kallimani summer tour 2025»

Solar Productions Athens Ε.Ε.

15€ (προπώληση) / 17€ (γενική είσοδος)

Πε 3 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΘΗΒΑ»

του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου με τους: Θάνο Λέκκα και Δημήτρη Καπουράνη.

ΚΝΩΣΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

20€ (γενική είσοδος) / 18€ (άνεργοι, φοιτητές, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, άνω των 65)

Πα 4 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ»

του Κάρλο Γκολντόνι σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα με τους: Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Φαίη Ξυλά, Κωνσταντίνο Γαβαλά, Γιώργο Ψυχογιό, Άρη Κακλέα, Φραγκίσκη Μουστάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνο Παπαϊωάννου, Βαγγέλη Δαούση, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Δημήτρη Σταυριανόπουλο και Νίκο Μυλωνόπουλο.

Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας

ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗ Ε.Ε.

23€ (γενική είσοδος) / 20€ (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ)

Σα 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«100 χρόνια ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ & ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Μ.Κ.Ε.

15€ (για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων) / 25€ (Α΄ Ζώνη) / 15€ - 20€ (Β΄ Ζώνη)

Δε 7 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»

του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη με τους: Λένα Παπαληγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Δόβρη, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λίλα Μπακλέση, Αμαλία Νίνου, Γιώργο Νούση, Βαγγέλη Σαλευρή, Ιώβη Φραγκάτου.

ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ Ε.Ε.

15€ & 17€ (για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων) / από 20€ έως 25€ (γενική είσοδος)

Τρ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΟΡΝΙΘΕΣ»

του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη με τους: Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Γιώργο Χρυσοστόμου, Κώστα Κορωναίο, Στέλιο Ιακωβίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Ερρίκο Μηλιάρη, Μάριο Παναγιώτου, Θανάση Ισιδώρου.

Χορός: Θανάσης Ισιδώρου, Ειρήνη Κατσινούλα, Τάσος Κορκός, Αυγουστίνο Κούμουλο, Μαρία Κυρώζη, Μαριάννα Μαθιά, Κώστα Phoenix, Κυριάκο Σαλή και Ειρήνη Τσέλλου.

ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗ Ε.Ε.

23€ (γενική είσοδος) / 20€ (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ)

Τε 9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ & ΕΛΠΙΔΑ

Μαζί τους η Δανιέλα Χατζή

GR ENTERTAINMENT WORLD LTD

22€ (Α΄ Ζώνη) / 18€ (Β΄ Ζώνη) / 15€ (Γ΄ Ζώνη) / 12€ (φοιτητές, άνεργοι)

Πε 10 ΙΟΥΛΙΟΥ «Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ»

σε σκηνοθεσία Βάσιας Βασιλείου με τους: Γιάννη Τσούκα, Κατερίνα Κλαυδιανού, Φανή Μητσοπούλου, Εύστα Σαχλά, Γιώργο Αλευρόπουλο και Κατερίνα Βελλοπούλου. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΝΤΟΥΕΝΤΕ»

ΠΑΙΔΙΚΟ

10€ (προπώληση) / 12€ (γενική είσοδος)

Πα 11 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΕΛΕΝΗ, Η ΔΙΚΗ ΜΙΑΣ ΠΟΡΝΗΣ»

του Μιγκέλ Ντελ Άρκο σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη με τη Λυδία Κονιόρδου.

Μαζί της ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ο θρυλικός κιθαρίστας του ελληνικού ροκ συγκροτήματος Τρύπες.

ΜΑΡΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

25€ (Α΄ Ζώνη) / 18€ - 20€ (Β΄ Ζώνη)

Κυ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Διοργάνωση ΚΑΝΑΛΙ Ένα 90,4

15€ (προπώληση) / 18€ (γενική είσοδος)

Δε 14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

APON

«ONEIROPOLOS» SUMMER TOUR 2025

GALAXIAS LIVE PRODUCTION IKE

20€ (γενική είσοδος)

Τρ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ «Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΑΚΟΥ»

του Άρθουρ Μίλερ σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη με τους: Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Έφη Μουρίκη, Ρένο Ρώτα, Δημήτρη Γεροδήμο, Κατερίνα Μάντζιου, Γιώργο Κοσκορέλλο, Παναγιώτη Παπαδούλη και Σωκράτη Αγγελή.

ΑΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ Ο.Ε.

25€ (Α΄ Ζώνη) / 20€ (Β΄ Ζώνη) / 15€ (Γ΄ Ζώνη)

Πα 18 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ, Η πράσινη αποστολή»

σε σενάριο - σκηνοθεσία Παναγιώτη Δέμου

Π. ΔΕΜΟΣ Θ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε., BOBOS CLUB

ΠΑΙΔΙΚΟ

11€ (προπώληση) / 13€ (γενική είσοδος)

Δε 21 ΙΟΥΛΙΟΥ «ΧΟΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ»

σε κείμενο - σκηνοθεσία Λίνας Νικολακοπούλου με τους: Αννίτα Σαντοριναίου, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Στέλα Φυρογένη, Χάρη Πισία, Νιόβη Χαραλάμπους, Χρήστο Γκρόζο, Μαρία Τσιάκκα και Λουκά Προκοπίου.

Συμμετέχει 6 μελής ορχήστρα.

GR ENTERTAINMENT WORLD LTD

25€ (Α΄ Ζώνη) / 20€ (Β΄ Ζώνη) / 15€ (Γ΄ Ζώνη)

Τε 23 ΙΟΥΛΙΟΥ «Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ»

του P. I. Tchaikovsky με το ROYAL CLASSICAL BALLET, ένα διεθνούς φήμης μπαλέτο από την Ουκρανία που αποτελείται από 30 επαγγελματίες χορευτές: Principal dancer: Pukhlovskaia Kseniia, Skvortsov Sergei, Titova Liudmila

Soloist: Britvina Natalia, Bulmaga Dinu, Imomov Komronbek, Kohnenkampf Geraldine, Kozhabaev Talgat, Longhi Valentina, Mancinelli Lucrezia, Moccia Elena, Moramarco Elisabetta, Mourtzanou Marina, Ostratek Aleksandra

Corps de ballet: Guarrena Dalila, Litvin Daria, Naidenova Anastasia, Nihtii Alexandru, Sarullo Gabriel, Sanzharevskyi Mykola, Skiada Ioulia, Tartaro Vincenza, Zapata Alicia Teresa

GR ENTERTAINMENT WORLD LTD

30€ (Α΄ Ζώνη) / 25€ (Β΄ Ζώνη) / 20€ (Γ΄ Ζώνη)

Αύγουστος

Τε 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

THE MUSIC OF QUEEN live

«We Will Rock You…»

Ένα musical tribute αφιερωμένο στους Queen με τον βραβευμένο μουσικό και ηθοποιό Valentin L. Findling

P – ARTS E.E.

35€ (Α΄ Ζώνη) / 25€ (Β΄ Ζώνη) / 15€ - 20€ (Γ΄ Ζώνη)

Πα 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ «ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ»

του Eric - Emmanuel Schmitt σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη με τους: Γιάννη Μπέζο, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και Γεωργία Συφιανού. ΜΑΡΚΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

25€ - 30€ (Β΄ Ζώνη) / 20€ - 25€ (Δ΄ Ζώνη)

Κυ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ «Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ»

του Παύλου Μάτεσι σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και μουσική - τραγούδια Σταμάτη Κραουνάκη με τους: Υρώ Μανέ, Σπύρο Μπιμπίλα, Παναγιώτη Μπουγιούρη, Τάνια Τρύπη, Γιάννη Βασιλώτο, Μαριαλένα Ροζάκη, Νικόλ Δημητρακοπούλου, Ειρήνη Θεοδωράκη, Νατάσα - Φαίη Κοσμίδου, Γιώργη Παρταλίδη και Στράτο Νταλαμάγκο.

Μουσικοί επί σκηνής: Δημήτρης Κίκλης, Γρηγόρης Λάζογλου και Γιάννης Αλαγιάννης.

ARISE ENTERTAINMENT & MORE Ε.Ε.

20€ (γενική είσοδος) / 15€ (άνεργοι, φοιτητές, πολύτεκνοι, ΑμεΑ)

Σεπτέμβριος

Τρ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ»

του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα με τους: Μαρία Πρωτόπαππα, Αργύρη Ξάφη, Τάσο Λέκκα, Γιάννη Νταλιάνη, Δημήτρη Πιατά, Στέλλα Γκίκα.

Χορός: Δημήτρης Γεωργιάδης, Νώντας Δαμόπουλος, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος, Κωνσταντίνος Πασσάς και Γιώργος Φασουλάς.

ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗ Ε.Ε.

23€ (γενική είσοδος) / 20€ (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ)

Τε 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Μαζί του η KONNIE METAXA

PANIK LIVE PRODUCTIONS

20€ (γενική είσοδος)

Πε 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ»

του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Λητούς Τριανταφυλλίδου με τους: Πάνο Βλάχο, Κώστα Φιλίππογλου, Παναγιώτη Κατσώλη, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Ειρήνη Μπούνταλη, Μελίνα Βαμπούλα, Τερέζα Καζιτόρη, Κατερίνα Γαλανάκη.

Μουσικοί επί σκηνής: Αλέξανδρος Κούρος, Βασίλης Γκορίτσας, Μανώλης Δρόσος.

ΜΑΡΚΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. «ΘΕΑΜΑ ΜΑΡΤΑ»

25€ (γενική είσοδος) / 20€ (άνεργοι, φοιτητές, παιδιά, πολύτεκνοι, ΑμεΑ)

Πα 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «MIRACULOUS, Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»

σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά με τους: Τάσο Αθανασέλο, Δημήτρη Δανάμπαση, Αγγελική Δεληγιάννη, Βασιλική Ζαφειρίου, Ελβίρα Πολυτίμη Θεμελή, Γιώργο Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα Λάγγη, Αρετή Μακρολειβαδίτη, Λούνα Παπαγεωργίου και Νίκο Χρηστίδη.

KOLOSSAION PRODUCTIONS

ΠΑΙΔΙΚΟ

15€ (Α΄ Ζώνη) / 13€ (Β΄ Ζώνη) / 12€ (Γ΄ Ζώνη)

Σα 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΟΥΤΕ ΜΠΡΟΣ ΟΥΤΕ ΠΙΣΩ»

των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα με τους: Χρύσα Ρώπα, Αντώνη Λουδάρο, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πάνο Σταθακόπουλο, Δήμητρα Στογιάννη, Γιάννη Δρακόπουλο και Ιωάννη Απέργη.

ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΕΘΕΞΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

20€ (Β΄ Ζώνη) / 17€ (Γ΄ Ζώνη)

Τρ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΟΙΔΙΠΟΥΣ, Η ιστορία μιας μεταμόρφωσης: από το σκοτάδι στο φως»

σε ελεύθερη απόδοση – διασκευή - σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά με τους: Στεφανία Γουλιώτη, Νίκο Καραθάνο, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κωνσταντίνο Μπιμπή, Πηνελόπη Τσιλίκα, Ορέστη Χαλκιά, Νίκο Χατζόπουλο.

Χορός: Γιάννης Κότσιφας, Έκτορας Λυγίζος, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Θεόβη Στύλλου και Άγγελος Τριανταφύλλου.

Γ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

25€ (γενική είσοδος) / 20€ (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ)

Τε 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Μαζί του η Κατερίνα Λαζαρίδου

GALAXIAS LIVE PRODUCTION IKE

20€ (γενική είσοδος)

Πε 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΑ»

του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου με τους: Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάση Ροϊλό, Ιωάννα Παππά, Νικόλα Παπαγιάννη, Γιάννη Αναστασάκη, Γρηγορία Μεθενίτη και Περικλή Σιούντα.

Χορός: Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Ασημίνα Αναστασοπούλου, Ελένη Βλάχου, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Ελένη Κιλινκαρίδου – Σίστη, Ιωάννα Λέκκα, Λυδία Στέφου, Άννα Συμεωνίδου και Χαρά Τζόκα.

Μουσικοί επί σκηνής: Φώτης Σιώτας, Τάσος Μισυρλής.

POREIA STAGE PRODUCTIONS E.E.

22€ (γενική είσοδος) / 18€ (άνεργοι, φοιτητές, κάτω των 22, άνω των 65, ΑμεΑ 67% και άνω & συνοδός)

Πα 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΠΠΑ»

σε διασκευή - σκηνοθεσία Μπίλιως Κωνσταντοπούλου με τους: Ιωάννα Διαμαντούλη, Κριστιάνα Καρρίκι, Δημήτρη Μπουζούδη, Βλάση Παπακωνσταντίνου, Ξένια Παυλίδου, Κατερίνα Τζημουράκα και Απόστολο Τριανταφύλλου.

KOLOSSAION PRODUCTIONS

ΠΑΙΔΙΚΟ

15€ (Α΄ Ζώνη) / 13€ (Β΄ Ζώνη) / 12€ (Γ΄ Ζώνη)

Σα 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ»

σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού.

Ένα διαδραστικό debate – παράσταση με την Έλενα Χαραλαμπούδη (5 min mum) και τον Δημήτρη Μακαλιά που καλούν στη σκηνή διάσημους guests φίλους τους και, με βασικό πρωταγωνιστή το κοινό, μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τη ζωή με τα παιδιά, αλλά και χωρίς αυτά.

Γ. ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

16€ (προπώληση) / 18€ (γενική είσοδος)

Κυ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

Μαζί τους: Βύρων Τσουράπης και Ανδριάνα Αχιτζανόβα

MENTA PRODUCTIONS AND MANAGEMENT E.E.

25€ (Α΄ Ζώνη) / 22€ (Β΄ Ζώνη) / 20€ (Γ΄ Ζώνη)

Δε 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

Μαζί τους: Βύρων Τσουράπης και Ανδριάνα Αχιτζανόβα

MENTA PRODUCTIONS AND MANAGEMENT E.E.

25€ (Α΄ Ζώνη) / 22€ (Β΄ Ζώνη) / 20€ (Γ΄ Ζώνη)

Τρ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΣ»

του Κώστα Μουρσελά σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα με τους: Γιώργο Κωνσταντίνου, Λεωνίδα Κακούρη, Δημήτρη Σταρόβα και Σοφία Μανωλάκου.

NON GRATA PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

22€ (γενική είσοδος) / 18€ (φοιτητές, άνεργοι, άνω των 65, ΑμεΑ, παιδιά από 6 έως 12 ετών)

Πε 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ»

του Κάρλο Γκολντόνι σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα με τους: Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Φαίη Ξυλά, Κωνσταντίνο Γαβαλά, Γιώργο Ψυχογιό, Άρη Κακλέα, Φραγκίσκη Μουστάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνο Παπαϊωάννου, Βαγγέλη Δαούση, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Δημήτρη Σταυριανόπουλο και Νίκο Μυλωνόπουλο.

Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας

ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗ Ε.Ε.

23€ (γενική είσοδος) / 20€ (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ)

Σα 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ

«Όσα αγαπάω» SUMMER TOUR 2025

GALAXIAS LIVE PRODUCTION IKE

20€ (γενική είσοδος)

Δε 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ

«Τ’ αηδόνια Του Θέρους»

GR ENTERTAINMENT WORLD LTD

25€ (Α΄ Ζώνη) / 20€ (Β΄ Ζώνη) / 15€ (Γ΄ Ζώνη)

Τρ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Αρχιμανδρίτης ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΡΝΟΣ

«Ανάσα Παραδείσου»

GR ENTERTAINMENT WORLD LTD

25€ (Α΄ Ζώνη) / 20€ (Β΄ Ζώνη) / 17€ (Γ΄ Ζώνη)

Τε 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ

«Όλη η ζωή μου…»

PERFORMING ARTS AND ENTERTAINMENT LTD

35€ (Α΄ Ζώνη) / 30€ (Β΄ Ζώνη) / 25€ (Γ΄ Ζώνη)

Πα 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ

Συμμετέχει το χορωδιακό εργαστήρι των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Σα 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ…»

Ο Πολιτιστικός Όμιλος «ΔΩΔΩΝΗ» θα παρουσιάσει ένα μουσικοχορευτικό πρόγραμμα - αφιέρωμα στην ελληνική μας παράδοση και σε σύγχρονους μουσικοσυνθέτες με τη συμμετοχή χορωδιακών και χορευτικών σχημάτων.

Υπεύθυνος εκδήλωσης, ο χοροδιδάσκαλος Γιώργος Γκολέμης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΔΩΔΩΝΗ»

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

