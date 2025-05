Full Moon Sleepovers: Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ξενυχτάει με σινεμά και δράσεις

Full Moon Sleepovers με δωρεάν είσοδο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος τις καλοκαιρινές νύχτες με πανσέληνο στις 11 Ιουνίου, 10 Ιουλίου και 9 Αυγούστου.

Φέτος το καλοκαίρι, τα αγαπημένα Full Moon Sleepovers επιστρέφουν για τρίτη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), για μια φεγγαρόλουστη εμπειρία την οποία το κοινό καλείται να ζήσει και στις τρεις πανσελήνους!

Από την πανσέληνο του Ιουνίου ως την αυγουστιάτικη υπερπανσέληνο, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος γίνεται σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να αποδράσουν από την πόλη και να ζήσουν το καλοκαίρι αλλιώς – με sleeping bag, παρέα και φόντο το γεμάτο φεγγάρι.

Στις 10 Ιουλίου το ΚΠΙΣΝ μένει ανοιχτό όλη τη νύχτα με προβολές ταινιών μυστηρίου και πλήθος δράσεων (παιχνίδια, γιόγκα, διαλογισμό, silent disco πάρτι κ.ά.), ενώ στις 11 Ιουνίου και στις 9 Αυγούστου δύο ξεχωριστοί σινε-μαραθώνιοι, ο πρώτος με ταινίες από τη σειρά Star Wars και ο δεύτερος από τους Πειρατές της Καραϊβικής, κρατάνε ξύπνιους ως το ξημέρωμα τους πιο τολμηρούς κινηματογραφόφιλους.

Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει ως εξής:

Full Moon Film Marathon – The Star Wars Edition

Τετάρτη 11 Ιουνίου, 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Ένα ταξίδι σε έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά...



Τη νύχτα της πανσελήνου του Ιουνίου, το Ξέφωτο μετατρέπεται σε πεδίο μάχης ανάμεσα στη Δύναμη και το Σκοτάδι με έναν επικό μαραθώνιο ταινιών Star Wars. Τα Full Moon Sleepovers ξεκινούν δυναμικά με ένα αφιέρωμα στον μεγαλύτερο κινηματογραφικό μύθο όλων των εποχών που καθόρισε την ποπ κουλτούρα.

Φορέστε τις στολές σας, φέρτε τα φωτόσπαθα, τις κάπες και τα κράνη σας – και ελάτε να φωτογραφηθείτε στα ειδικά photo booths! Τη βραδιά ανοίγει το Rogue One, η ηρωική ιστορία μιας ομάδας επαναστατών που άλλαξε την πορεία της Γαλαξιακής Ιστορίας, και ακολουθεί η αρχική τριλογία. Αναλυτικά οι ταινίες που θα προβληθούν είναι:

21.00 Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Σκηνοθεσία: Gareth Edwards

Πρωταγωνιστούν: Felicity Jones, Diego Luna, Alan Tudyk

Λίγο πριν από τα γεγονότα του A New Hope, μια ομάδα επαναστατών με επικεφαλής τη γενναία Τζιν Έρσο ενώνει τις δυνάμεις της σε μια αποστολή-αυτοθυσία: να κλέψει τα σχέδια του Απόλυτου Όπλου της Αυτοκρατορίας – του Άστρου του Θανάτου. Ένα σκοτεινό, πολεμικό κεφάλαιο στο έπος του Star Wars, που αναδεικνύει το τίμημα της ελπίδας.

23.20 Star Wars: Episode IV – A New Hope / Ο Πόλεμος των Άστρων: Επεισόδιο 4 - Μια Νέα Ελπίδα (1977)

Σκηνοθεσία: George Lucas

Πρωταγωνιστούν: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher



Ο νεαρός Λουκ Σκαϊγουόκερ, ζώντας μια απλή ζωή στον πλανήτη Τατουΐν, βρίσκεται ξαφνικά μπλεγμένος σε μια διαστημική επανάσταση όταν συναντά την Πριγκίπισσα Λέια, τον Χαν Σόλο και τον Όμπι-Γουάν Κενόμπι. Μαζί θα προσπαθήσουν να σταματήσουν την Αυτοκρατορία και να καταστρέψουν το Άστρο του Θανάτου. Το πρώτο κεφάλαιο της διασημότερης σειράς επιστημονικής φαντασίας, θεωρείται η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών.



{https://youtu.be/L-_xHEv0l-w?si=vHzNMdicAHKrfjJs}



01.30 Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back / Ο Πόλεμος των Άστρων: Επεισόδιο 5 - Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται (1980)

Σκηνοθεσία: Irvin Kershner

Πρωταγωνιστούν: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher



Η Αυτοκρατορία περνά στην αντεπίθεση. Ο Λουκ εκπαιδεύεται από τον Γιόντα για να γίνει Τζεντάι, ενώ οι φίλοι του παλεύουν για την επιβίωση σε έναν γαλαξία που σκοτεινιάζει. Με ανατροπές, συγκίνηση και την αποκαλυπτική φράση «I am your father», αυτή η ταινία είναι για πολλούς η κορυφαία του έπους.



03.40 Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi / Ο Πόλεμος των Άστρων: Επεισόδιο 6 – Η Επιστροφή των Τζεντάι (1983)

Σκηνοθεσία: Richard Marquand

Πρωταγωνιστούν: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher



Ο Λουκ αντιμετωπίζει τον Νταρθ Βέιντερ και τον Αυτοκράτορα Πάλπατιν στην τελική μάχη ανάμεσα στο Φως και το Σκοτάδι. Η Επανάσταση ενώνει τις δυνάμεις της για να καταστρέψει οριστικά την Αυτοκρατορία, ενώ ο Λουκ καλείται να ολοκληρώσει το πεπρωμένο του ως Τζεντάι. Η επική κατάληξη της πρώτης τριλογίας.

Full Moon Sleepover

Πέμπτη 10 Ιουλίου, 19.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Στις 10/07, στην Πανσέληνο του Κόκκινου Ελαφιού, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος διανυκτερεύει και προσκαλεί όλες και όλους να ζήσουν μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες με μαραθώνιο ταινιών, silent disco party, yoga, διαλογισμό, ομαδικά παιχνίδια και πολλές ακόμη δράσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση, η διάθεση για ξενύχτι!



Tο 15o Athens Open Air Film Festival επιλέγει τις ταινίες και μεταμορφώνει το Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος σε σκηνή εγκλήματος καλώντας τους θεατές να πάρουν τον ρόλο του ντετέκτιβ. Σε αυτήν την ολονυχτία Whodunnit, κάθε ταινία κρύβει μια ιστορία μυστηρίου, γεμάτη ανατροπές, ίντριγκες και χαρακτήρες με μυστικά. Από κλασικά φιλμ, που θα ζήλευε η Αγκάθα Κρίστι, μέχρι μοντέρνες σπαζοκεφαλιές γεμάτες σασπένς και χιούμορ, οι θεατές καλούνται να λύσουν το μυστήριο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους!

Full Moon Film Marathon



Σάββατο 9 Αυγούστου, 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη



Στην πανσέληνο του Αυγούστου, ο Κάπτεν Τζακ Σπάροου και το πλήρωμά του καταλαμβάνουν την οθόνη στο Ξέφωτο και προσκαλούν τους θεατές σε ένα ολονύκτιο ταξίδι στις πιο επικές θάλασσες του κινηματογράφου: καταραμένα πλοία, χαμένοι θησαυροί, δράση, μυστήριο, και... άφθονο ρούμι σ’ ένα σινε-μαραθώνιο με τρεις ταινίες της αγαπημένης σειράς «Πειρατές της Καραϊβικής».



{https://youtu.be/naQr0uTrH_s?si=LG1ToAZA26QDwjnV}



