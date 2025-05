Park your Cinema - Park your Cinema Kids: Ταινίες κάτω από τα αστέρια στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Το Park your Cinema και Park your Cinema Kids επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ για 10η χρονιά, το πρόγραμμα των ταινιών.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) καλωσορίζει το καλοκαίρι με τις αγαπημένες σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών Park your Cinema και Park your Cinema Kids, που φέτος επιστρέφουν στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος για δέκατη συνεχή χρονιά, με ελεύθερη είσοδο!



Πρόκειται, δίχως αμφιβολία, για τη μακροβιότερη σειρά του ΚΠΙΣΝ. Όλα αυτά τα χρόνια έχει αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές κάθε ηλικίας που συρρέουν στο Ξέφωτο για να απολαύσουν, ξαπλωμένοι στο γρασίδι και κάτω από τον έναστρο ουρανό, ταινίες για κάθε γούστο: από κλασικές μέχρι τις πιο πρόσφατες κινηματογραφικές επιτυχίες, από ξεκαρδιστικές κωμωδίες και ευφάνταστα κινούμενα σχέδια, μέχρι blockbuster περιπέτειες και εντυπωσιακά μιούζικαλ, πάντα με την υπόσχεση ότι κάθε προβολή είναι μοναδική.

Φέτος, το ΚΠΙΣΝ ανανεώνει για ακόμη μια χρονιά τη συνεργασία του με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ), που επιμελείται το πρόγραμμα ταινιών για το ενήλικο κοινό με θεματική την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων, ενώ τις ταινίες που απευθύνονται σε παιδιά, και έχουν ως θέμα τους απρόσμενους ήρωες, επιλέγει το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας.



Τη σεζόν ανοίγουν δυναμικά δύο επιτυχημένα μιούζικαλ, το οσκαρικό La La Land στις 30/05 και το Wicked στις 31/05.



Οι σειρές Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Χορηγός των φετινών προβολών είναι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που στηρίζει πρωτοβουλίες οι οποίες ενισχύουν την ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισμό και ενώνουν την ψυχαγωγία με την εμπειρία της κοινότητας.



Το πρόγραμμα προβολών των μηνών Μαΐου και Ιουνίου έχει ως εξής:



Park Your Cinema

It’s Complicated

Έρωτες που δεν ξεκαθαρίζονται, χωρισμοί που δεν ολοκληρώνονται, φιλίες που μπερδεύονται με κάτι παραπάνω, οικογένειες με κρυμμένα μυστικά και τύψεις που ντύνονται με χιούμορ. It’s Complicated: η φετινή θεματική του Park Your Cinema συγκεντρώνει ταινίες που ασχολούνται με τη συναισθηματική πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων – όχι με βαρύγδουπο τρόπο, αλλά με οξυδέρκεια, ελαφρότητα, χιούμορ ή και στιλ.

Aπό ρομαντικές κομεντί των 90s μέχρι σύγχρονες ευρωπαϊκές δραμεντί, οι ήρωες αυτών των ταινιών είναι κάπως… χαμένοι. Ψάχνονται, μπερδεύονται, φοβούνται, ερωτεύονται και ξανά απ’ την αρχή. Κοινό τους σημείο: τίποτα δεν είναι απλό, τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο – και κάπου εκεί βρίσκεται η μαγεία. Γιατί, τελικά, υπάρχουν κάποιου άλλου είδους σχέσεις που να έχουν ενδιαφέρον εκτός από αυτές που είναι λίγο ή περισσότερο μπερδεμένες;

Παρασκευή 30/05, 21.00

La La Land (2016)

Σκηνοθεσία: Damien Chazelle

Πρωταγωνιστούν: Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend



{https://youtu.be/0pdqf4P9MB8?si=1HKndOD_DwKplyi1}

Η Μία είναι μια νεαρή σερβιτόρα που θέλει να γίνει διάσημη ηθοποιός στο Χόλιγουντ και ο Σεμπάστιαν είναι ένας πιανίστας της τζαζ που προσπαθεί να πετύχει ως μουσικός. Οι δυο τους συναντιούνται τυχαία, ερωτεύονται και εμπνέουν ο ένας τον άλλον να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, παρά τις συνεχείς απογοητεύσεις στο σύγχρονο Λος Άντζελες. Έξι βραβεία Όσκαρ (ανάμεσά τους Σκηνοθεσίας, Φωτογραφίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου και Μουσικής) και επτά Χρυσές Σφαίρες για μια ταινία που αναγέννησε το μιούζικαλ.

Παρασκευή 13/06, 21.00

Lady Bird (2017)

Σκηνοθεσία: Greta Gerwig

Πρωταγωνιστούν: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Timothée Chalamet



{https://youtu.be/cNi_HC839Wo?si=rdffJXHr_mChBY2z}

Η Κριστίν ΜακΦέρσον είναι τελειόφοιτη στο Καθολικό Λύκειο του Σακραμέντο. Λαχταρά την περιπέτεια, την πολυπλοκότητα και τις ευκαιρίες, αλλά δεν βρίσκει τίποτα από αυτά στο σχολείο της. Η υποψήφια για 5 βραβεία Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου, Α΄ και Β΄ Γυναικείου Ρόλου) ταινία της Greta Gerwig ακολουθεί την ηρωίδα στο τελευταίο έτος της στο σχολείο, καταγράφοντας τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της: το πρώτο της ειδύλλιο, τη συμμετοχή της στη σχολική παράσταση και τις προσπάθειές της να μπει στο κολέγιο. Ένα συναρπαστικό πορτρέτο των νεανικών λαθών και της εμπειρίας της εφηβείας.

Παρασκευή 20/06, 21.00

Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι / When Harry Met Sally (1989)

Σκηνοθεσία: Rob Reiner

Πρωταγωνιστούν: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher



{https://youtu.be/-E10AcydCuk?si=o9PAQRhaOOEC0ibn}

Ο Χάρι γνωρίζει τη Σάλι μετά την αποφοίτησή τους από το πανεπιστήμιο του Σικάγο, σε ένα επεισοδιακό ταξίδι μέχρι τη Νέα Υόρκη. Καθώς τα χρόνια περνάνε, τους βλέπουμε να αναζητούν την αγάπη και να απογοητεύονται, ενώ κατά ένα περίεργο τρόπο οι δυο τους συναντιούνται ξανά και ξανά. Σύντομα βρίσκονται αντιμέτωποι με το ερώτημα αν ένας άντρας και μια γυναίκα μπορούν να είναι πραγματικοί φίλοι χωρίς το σεξ να μπαίνει στη μέση. Μια τρυφερή και πνευματώδης ταινία (η Νόρα Έφρον υπογράφει το υποψήφιο για Όσκαρ σενάριο) με έξυπνους διαλόγους και σπιρτόζικες ερμηνείες που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και σημείο αναφοράς για δεκάδες ρομαντικές κομεντί.

Κυριακή 29/06, 21.00

Ο Ψαλιδοχέρης / Edward Scissorhands (1990)

Σκηνοθεσία: Tim Burton

Πρωταγωνιστούν: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Vincent Price



{https://youtu.be/TBHIO60whNw?si=m8DPu5mwJfDLgOFb}

Το γλυκόπικρο παραμύθι του Tim Burton έχει ως πρωταγωνιστή τον Ψαλιδοχέρη, ένα ατελές δημιούργημα ενός επιστήμονα (ο Vincent Price σε έναν από τους τελευταίους του ρόλους στη μεγάλη οθόνη) με λεπίδες αντί για χέρια. Όταν μία πλασιέ τον προσκαλεί στο σπίτι της, ο Έντουαρντ θα προσπαθήσει να ενταχθεί στη ζωή της μικρής επαρχιακής πόλης, με τη βοήθεια της κόρης της, Κιμ. Ένα παράξενο παραμύθι που εξερευνά έννοιες όπως η διαφορετικότητα, η αποδοχή και η ανθρώπινη ελευθερία.

Park Your Cinema Kids

Οι ήρωες που δεν περίμενες

Εμπνευσμένο από το πνεύμα του φαντασμαγορικού μιούζικαλ Wicked —μια ιστορία που επαναπροσδιορίζει τους «κακούς» και αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της ταυτότητας— το φετινό Park Your Cinema Kids έχει ως κεντρικό θέμα τους απρόσμενους ήρωες. Με ήρωες που ανατρέπουν τις προσδοκίες και αφηγήσεις που αποδομούν τις προκαταλήψεις, οι ταινίες του φετινού προγράμματος προσκαλούν τους μικρούς θεατές να κοιτάξουν πέρα από την επιφάνεια και προσφέρουν μια παιχνιδιάρικη και ταυτόχρονα βαθιά ματιά στην ενσυναίσθηση, τη μεταμόρφωση και το θάρρος να σε δουν όπως πραγματικά είσαι.

Σάββατο 31 Μαΐου, 21.00

Wicked (2024)

Σκηνοθεσία: Jon M. Chu

Πρωταγωνιστούν: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum

H ταινία θα προβληθεί στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους.



{https://youtu.be/6COmYeLsz4c?si=4ZQqgMGxhJ-Y_FrY}

Ένα από τα πιο διάσημα μιούζικαλ του Broadway μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Στο Wicked, την άγνωστη ιστορία των μαγισσών του Οζ, πρωταγωνιστούν η βραβευμένη με Emmy, Grammy και Tony Cynthia Erivo ως Έλφαμπα, μία παρεξηγημένη νεαρή γυναίκα εξαιτίας του ασυνήθιστου πράσινου δέρματος της, η οποία δεν έχει ανακαλύψει ακόμα την πραγματική της δύναμη και η, επίσης βραβευμένη με Grammy και πολύ - πλατινένια μουσικός, Ariana Grande ως Γκαλίντα, μία δημοφιλής κοπέλα, που δεν έχει ακόμα ανακαλύψει τον αληθινό εαυτό της. Οι δυο τους συναντιούνται ως φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο Σιζ στη φανταστική χώρα του Οζ και καλλιεργούν μία απρόσμενη αλλά βαθιά φιλία. Μετά τη συνάντησή τους με τον Μάγο του Οζ, η φιλία τους φτάνει σε κρίσιμο σημείο και οι ζωές τους παίρνουν διαφορετικά μονοπάτια. Η Γκαλίντα παρασυρμένη από την ακατανίκητη επιθυμία της για αποδοχή σαγηνεύεται από την εξουσία, ενώ η αποφασιστικότητα της Έλφαμπα να παραμείνει πιστή στον εαυτό της και στους γύρω της θα έχει αναπάντεχες και συγκλονιστικές συνέπειες για το μέλλον της.

Σάββατο 14 Ιουνίου, 21.00

Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου / Minions: The Rise of Gru (2022)

Σκηνοθεσία: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.



{https://youtu.be/D1G8x5pAXJQ?si=4uOiPjBflrQDEbgj}



Ο 12χρονος Γκρου μεγαλώνει σε ένα προάστιο των ΗΠΑ στη δεκαετία του ’70. Ως φανατικός οπαδός μια ομάδας σούπερ κακών με το όνομα «Vicious 6», ο Γκρου θέλει να γίνει αρκετά κακός, ώστε μια μέρα να μπορέσει να γίνει μέλος της ομάδας τους. Στην προσπάθειά του τον βοηθούν οι μικροί του ακόλουθοι, τα λατρεμένα Minions. Όταν οι «Vicious 6» απομακρύνουν τον ηγέτη τους, τον θρυλικό πολεμιστή Wild Knuckles, ο Γκρου περνάει από συνέντευξη για να γίνει το νεότερο μέλος της ομάδας τους. Όμως, αυτή η προσπάθεια δεν πηγαίνει καθόλου καλά και ο Γκρου καταλήγει να γίνει ο ίδιος θανάσιμος εχθρός του απόλυτου κακού. Ενώ όλοι τον καταδιώκουν, ο Γκρου θα στραφεί σε μια απρόσμενη πηγή για να πάρει καθοδήγηση και να ανακαλύψει ότι ακόμα και οι πιο κακοί χρειάζονται βοήθεια από έναν φίλο…



Σάββατο 21 Ιουνίου, 21.00

Ξενοδοχείο για Τέρατα / Hotel Transylvania (2012)

Σκηνοθεσία: Genndy Tartakovsky

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.



{https://youtu.be/BBApwiiSqXk?si=LvxxQvT51zKg80S_}



Καλώς ήρθατε στο Ξενοδοχείο για Τέρατα, το πολυτελές θέρετρο του Δράκουλα, όπου τα τέρατα και οι οικογένειές τους µπορούν να ξεδώσουν ελεύθερα, µακριά από την ανεπιθύµητη ανθρώπινη παρουσία. Ο Δράκουλας έχει καλέσει για ένα Σαββατοκύριακο µερικά από τα πιο διάσηµα τέρατα του κόσµου, τον Φρανκενστάιν και τη Νύφη του, τη Μούµια, τον Αόρατο Άνθρωπο, µια οικογένεια λυκανθρώπων και πολλούς άλλους για να γιορτάσουν όλοι µαζί τα 118α γενέθλια της κόρης του Μέιβις. Για τον Δράκουλα, η φιλοξενία όλων αυτών των θρυλικών τεράτων κάθε άλλο παρά πρόβληµα είναι. Όµως, το ιδανικό αυτό σκηνικό κινδυνεύει να καταρρεύσει εξαιτίας της παρουσίας ενός κοινού θνητού, ο οποίος ανακαλύπτει εντελώς τυχαία το θέρετρο και ξετρελαίνεται µε τη Μέιβις.



Σάββατο 28 Ιουνίου, 21.00

Απλώς Υπέροχη / Just Super / Helt Super (2022)

Σκηνοθεσία: Rasmus A. Sivertsen

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.



{https://youtu.be/VmVeW7gQmYU?si=BekvgTPOknsSq-lI}



Για άλλη μια φορά το Σούπερ Λιοντάρι σώζει την πόλη! Κανείς δεν γνωρίζει ποιος κρύβεται πίσω από τη μάσκα, εκτός από την 11χρονη Χέντβιχ, αφού το Σούπερ Λιοντάρι είναι ο πατέρας της και μια μέρα θα πάρει εκείνη τη θέση του. Κι αυτή η μέρα φτάνει νωρίτερα απ’ όσο περίμενε. Αλλά η Χέντβιχ, που δεν έχει ούτε ακροβατικές, ούτε αθλητικές ικανότητες, φαντάζει πολύ αδέξια στα μάτια του πατέρα της, κι έτσι αυτός αποφασίζει να παραδώσει τη στολή στον ξάδερφό της. Η Χέντβιχ πρέπει τώρα να αντιδράσει γρήγορα για να αποδείξει ότι είναι μια υπερηρωίδα άξια να τον διαδεχτεί.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣN www.snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.