ΚΠΙΣΝ: Αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του David Lynch

Στις 25 Μαΐου, το ΚΠΙΣΝ μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στον αινιγματικό κόσμο του σκηνοθέτη David Lynch.

Την Κυριακή 25 Μαΐου (στις 21.00), το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) προσκαλεί το κοινό στον Θόλο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στον αινιγματικό κόσμο του σπουδαίου σκηνοθέτη David Lynch. Μια βραδιά στο άγνωστο όπου η μουσική συναντά το μυστήριο, την ποίηση και την κινηματογραφική ιδιοφυΐα του εμβληματικού δημιουργού.

Μέσα από ονειρικά ηχητικά τοπία που κινούνται ανάμεσα σε dream pop μελωδίες, υπνωτικές country μπαλάντες, jazz μοτίβα και απόκοσμους ηλεκτρονικούς ήχους, οι θεατές θα βιώσουν μια εμπειρία που αιωρείται ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία.

Οι ηθοποιοί Βασιλική Δρίβα και Άλκης Μπακογιάννης ανοίγουν τη βραδιά με έναν πρόλογο-ξενάγηση στον λαβύρινθο του David Lynch, ενώ τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Γιώργος Ζερβός με μια ομάδα εξαιρετικών καλλιτεχνών που ερμηνεύουν τραγούδια από τα soundtrack των έργων του. Ανάμεσα σε άλλα, θα ακούσουμε τo Falling της Julee Cruise από τον Ύποπτο Κόσμο του Twin Peaks, την τηλεοπτική σειρά που άφησε εποχή, το In Dreams του Roy Orbison από το αριστουργηματικό Μπλε Βελούδο και το Love me του Elvis Presley από το Wild At Heart.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Αλεξάνδρα Σιετή, Anduze, Archangel (Άγγελος Αρχανιωτάκης), Γιώργος Ζερβός, Δημήτρης Καπουράνης, Νεφέλη Μπραβάκη, Νίκη Μπραβάκη και Filippos Glee (Πολυφωνική Ομάδα), Πάνος Δημητρόπουλος, Rosanna Mailan, Rosey Blue, Voúdris.

Μουσικοί επί σκηνής:



Γιώργος Ζερβός (μουσική διεύθυνση, κιθάρα, φωνητικά)

Ορέστης Πετράκης (πιάνο, πλήκτρα, φωνητικά)

Χρήστος Βίγκος (τύμπανα, φωνητικά)

Voúdris (κιθάρα, μπάσο, πλήκτρα, φωνητικά)

Αφήγηση: Βασιλική Δρίβα, Άλκης Μπακογιάννης

Σκηνογραφικά στοιχεία: Jim Labraco

Ηχοληψία: Δημήτρης Κυριακάκης

Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς

Επιμέλεια εκδήλωσης: Δάφνη Στεφανίδη

Πληροφορίες



A journey to the unknown

A tribute to David Lynch soundtracks

Κυριακή 25 Μαΐου, 21.00

Θόλος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ΚΠΙΣΝ

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη

Μέγας Δωρητής ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.