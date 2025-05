Από το Big Mouth μέχρι το slasher «Fear Street»: Οι νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας στο Netflix

Οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix από τις 19 έως τις 25 Μαΐου.

H σειρά της Tyler Perry, το Sirens με την Τζούλιαν Μουρ και η όγδοη σεζόν του Big Mouth, είναι ορισμένες από τις νέες κυκλοφορίες του Netflix για αυτή την εβδομάδα, που αξίζει να αφιερώσουμε λίγο από τον χρόνο μας.



Όσοι αγαπάτε της slasher ταινίες τρόμου, τότε το νέο Fear Street: Prom Queen, είναι για εσάς.



Δείτε τις νέες σειρές και τις ταινίες που προσγειώνονται στην πλατφόρμα από 19 μέχρι 25 Μαΐου.

Σειρές του Netflix

Sneaky Links: Ραντεβού στο Σκοτάδι (Sneaky Links: Dating After Dark)

Κυκλοφορεί 21 Μαΐου



Έξι σινγκλ επισκέπτονται ένα μοτέλ και αναζητούν την αγάπη, με μια ανατροπή: Επιτρέπονται και οι ευκαιριακές σχέσεις. Μπορούν αυτές οι περιπέτειες να οδηγήσουν στην αληθινή αγάπη;



{https://youtu.be/rcrWwHAKD34?si=dTiJyB7kasOU54aD}

Tyler Perry's She The People

Κυκλοφορεί 22 Μαΐου



Ενώ προσπαθεί να ξεχωρίσει στην πολιτική, η πρώτη μαύρη αντικυβερνήτης του Μισισιπή πρέπει να διαχειριστεί την παλαβή οικογένειά της και να ξεπεράσει ένα αφεντικό που έχει κολλήσει στο παρελθόν.



{https://youtu.be/FLiJiBTLdFM?si=Yz3yGlYsuIgc0h0D}

Sirens

Κυκλοφορεί 22 Μαΐου

Ανησυχώντας για την πολύ στενή σχέση της αδελφής της με τη δισεκατομμυριούχο αφεντικίνα της, μια γυναίκα αναζητά απαντήσεις σε μια πολυτελή παραθαλάσσια έπαυλη.



{https://youtu.be/bWwrPxStWtk?si=PiQA89l6Ds0h5ZrM}



Ξεχνάς, Θυμάμαι (Forget You Not)

Κυκλοφορεί 23 Μαΐου



Μια επίδοξη κωμικός σταντ απ μετατρέπει τους αγώνες της σε τρυφερό χιούμορ καθώς εξισορροπεί τη δουλειά και τις σχέσεις φροντίζοντας παράλληλα τον ηλικιωμένο πατέρα της.

Big Mouth: Σεζόν 8 (Big Mouth: Season 8)

Κυκλοφορεί 23 Μαΐου



Τίποτα δεν ξυπνάει τις ορμόνες — ή το δράμα — όπως το γυμνάσιο. Οι παλιοί φίλοι μεγαλώνουν και το απόλυτο αίσιο τέλος πλησιάζει.



{https://youtu.be/s5lgOmRgd2Q?si=IdQovpSWIJZfJk5P}

Ταινίες του Netflix

Οδός Τρόμου: Η Βασίλισσα του Χορού (Fear Street: Prom Queen)

Κυκλοφορεί 23 Μαΐου



Ποια θα στεφθεί βασίλισσα του χορού στο λύκειο Σέιντισαϊντ για το 1988; Για την αουτσάιντερ Λόρι, ο ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος ακόμη και πριν αρχίσει κάποιος να σκοτώνει τις υποψήφιες.



{https://youtu.be/gYbnjaK5nsI?si=XG8bxqE6waMhWT5f}

Μην χάσετε επίσης

19/05/2025



Birdman ή Η Απρόσμενη Αρετή της Αφέλειας, Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)



Νυχτερινό Σχολείο, Night School

22/05/2025



Collateral: Η Διαδρομή, Collateral



Μικρόκοσμος, Downsizing