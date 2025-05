Αυτές είναι οι 8 σειρές που ανανέωσε το Netflix

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου Upfront, το Netflix ανακοίνωσε τις 8 σειρές του που επιστρέφουν για μια επόμενη σεζόν.

Το Netflix ανανέωσε επίσημα οκτώ σειρές, μεταξύ των οποίων δύο από τα πιο δημοφιλή δράματα, όπως το πολιτικό θρίλερ The Diplomat και το ρομαντικό δράμα εποχής, Bridgerton.



Σημειώνεται ότι η πρόωρη ανανέωση της 4ης σεζόν του The Diplomat, ήρθε λίγο πριν την πρεμιέρα του τρίτου μέρους το ερχόμενο φθινόπωρο. Παράλληλα, ενόψει της πρεμιέρας της 4ης σεζόν του το 2026, το Bridgerton πήρε νωρίς το «πράσινο φως» για δύο σεζόν (5 και 6) δίνοντας στους θαυμαστές αρκετά ακόμα νέα επεισόδια ρομαντισμού και κουτσομπολιού. Δεδομένου ότι η 4η σεζόν θα επικεντρωθεί γύρω από τον Benedict Bridgerton του Luke Thompson και τη Sophie Baek της Yerin Ha, οι σεζόν 5 και 6 πιθανότατα θα αφηγηθούν τις ερωτικές ιστορίες της Eloise και της Francesca Bridgerton.



{https://youtu.be/J49VymjKJ8w?si=kjHKR-MlMrHt2V-4}

Ποιες σειρές του Netflix ανανεώθηκαν

Εκτός από το «The Diplomat» και το «Bridgerton», η πλατφόρμα ανανέωσε επίσης σειρές που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, όπως το «The Four Seasons» της Tina Fey και η τηλεοπτική διασκευή του μυθιστορήματος «Forever» της Judy Blume. Παρακάτω θα δείτε και τις υπόλοιπες σειρές του Netflix που ανανεώθηκαν:



Το The Four Seasons θα επιστρέψει για τη δεύτερη σεζόν. Στην κωμωδία-δράμα πρωταγωνιστούν η Fey ως Kate, ο Will Forte ως Jack, ο Colman Domingo ως Danny, ο Marco Calvani ως Claude, η Kerri Kenney-Silver ως Anne και η Erika Henningsen ως Ginny, με τον Steve Carell ως Nick. Η πρώτη σεζόν τελείωσε με ένα cliffhanger, με την Anne να αποκαλύπτει στην παρέα ότι η Ginny είναι έγκυος στο παιδί του Nick.



{https://youtu.be/WKTwtIL4xyk?si=KWB8Wpz0Swk6hMBU}



Το Forever επιστρέφει για δεύτερη σεζόν. Η προσαρμογή είναι δημιούργημα της Mara Brock Akil (Moesha, Girlfriends). Επικεφαλής της σειράς είναι οι Lovie Simone (Selah and the Spades) και Michael Cooper Jr. (On the Come Up), ενώ η βραβευμένη με Όσκαρ Regina King είναι εκτελεστική παραγωγός.



Η σειρά «My Life with the Walter Boys» ανανεώθηκε επίσης για τρίτη σεζόν, ενόψει της κυκλοφορίας του δεύτερου κύκλου της μέσα στο έτος. Βασισμένη στο μυθιστόρημα Wattpad της Ali Noval, η σειρά έχει ως πρωταγωνιστές τη Nikki Rodriguez ως Jackie, τον Noah LaLonde ως COle και τον Ashby Gentry ως Alex.



Η σειρά Love on the Spectrum επιστρέφει επίσης για την 4η σεζόν. Η σειρά παρακολουθεί μια διαφορετική ομάδα νέων στο φάσμα του αυτισμού καθώς εξερευνούν τον κόσμο των ραντεβού και του ρομαντισμού.



Το Survival of the Thickest ανανεώθηκε για τρίτη και τελευταία σεζόν και η Michelle Buteau θα επιστρέψει για μια τελευταία φορά.



Το Million Dollar Secret έλαβε επίσης το «πράσινο φως» για μια δεύτερη σεζόν. Το ριάλιτι διαγωνισμού απαιτεί από τους παίκτες να κυνηγήσουν και να εξαλείψουν έναν μυστηριώδη εκατομμυριούχο από τις τάξεις τους. Η επόμενη σεζόν υπόσχεται να περιλαμβάνει ένα ακόμα πιο περίπλοκο παιχνίδι γάτας και ποντικιού.







Τέλος, το Netflix «κέρασε» του φαν της Wednesday μια ολοκαίνουργια πρώτη εικόνα ολόκληρης της οικογένειας Άνταμς!