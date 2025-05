Το Netflix φέρνει σήμερα το θρίλερ που θα στοιχειώσει την εβδομάδα μας

Οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix από τις 5 έως τις 11 Μαΐου.

Μια πλούσια εβδομάδα σε νέες κυκλοφορίες ξεκινά στο Netflix. Νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και αθλητικά events θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα την εβδομάδα 5-11 Μαΐου. Επίσης, αυτή την εβδομάδα το Netflix φέρνει αγαπημένες παλιότερες ταινίες όπως τα: Sleepless και Insidious: The Red Door.

Σειρές του Netflix

Το Σχέδιο του Διαβόλου: Σεζόν 2 (The Devil's Plan: Season 2)

Κυκλοφορεί 6 Μαΐου



Νέα λαμπρά μυαλά μαζεύονται για μια νέα μάχη. Ποιος θα θριαμβεύσει; Ο θρύλος του Go, ο παίκτης πόκερ, ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, η παρουσιάστρια ειδήσεων ή η δικηγόρος;



{https://youtu.be/Dqg3pzQH8Ew?si=GBu3w7TQunZz16tT}

Για Πάντα; (FOREVER)

Κυκλοφορεί 8 Μαΐου



Δύο παιδικοί φίλοι ξανασυναντιούνται ως έφηβοι και ερωτεύονται βαθιά, βιώνοντας τη χαρά και τον πόνο του πρώτου έρωτα που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.

Ταινίες του Netflix

Χαμένη Σφαίρα 3 (Last Bullet)

Κυκλοφορεί 7 Μαΐου



Στο συγκλονιστικό φινάλε της τριλογίας, ο Λίνο, ένας ιδιοφυής μηχανικός αυτοκινήτων, επιστρέφει για να δώσει τέλος στη βεντέτα με τον Αρέσκι και τον διεφθαρμένο διοικητή της αστυνομίας, που κατέστρεψαν ζωές.

{https://youtu.be/r2u9GifyDg0?si=eC2vdo0ynAyYpKlO}

Nonnas

Κυκλοφορεί 9 Μαΐου



Μετά τον θάνατο της αγαπημένης του μητέρας, ένας μηχανικός από τη Νέα Υόρκη ρισκάρει τα πάντα προς τιμήν της, ανοίγοντας ένα ιταλικό εστιατόριο με σεφ διάφορες γιαγιάδες της περιοχής.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Η Μεγάλη Βρετανία και το Μπλιτς (Britain and The Blitz)

Κυκλοφορεί 5 Μαΐου



Αυτό το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ζωντανεύει την ιστορία μέσα από αποκατεστημένο αρχειακό υλικό και μαρτυρίες από πρώτο χέρι για τη Βρετανία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.



Karol G: Αύριο Ήταν Ωραία (Karol G: Tomorrow was Beautiful)

Κυκλοφορεί 8 Μαΐου



Η Karol G αποκαλύπτει πτυχές τις καριέρας της σε αυτή την ενδόμυχη ματιά στη ζωή της, καθώς η ίδια βιώνει περιοδείες, έρωτα, υγεία και το κυνήγι της ευτυχίας.

{https://youtu.be/0PPSFCWO_cA?si=YQZCSseveZWvsdLr}

Ένας Φονικός Αμερικανικός Γάμος (A Deadly American Marriage)

Κυκλοφορεί 9 Μαΐου



Ένας μπαμπάς από την Ιρλανδία που έχει χάσει τη γυναίκα του. Μια νταντά από την Αμερική. Ένας έρωτας, ένας γάμος και ένα νέο ξεκίνημα στις ΗΠΑ που τελειώνουν με εκείνον νεκρό και εκείνη στη φυλακή. Φόνος ή αυτοάμυνα;

Netflix Life Event

Backlash: 2025

Κυκλοφορεί 10 Μαΐου



Τις εβδομάδες μετά τη WrestleMania, οι Superstars του WWE θέλουν να πάρουν εκδίκηση από παλιούς αντιπάλους και να ξεκινήσουν κόντρες με νέους.

Netflix K&F

Τερατοαυτοκινητάκια: Σεζόν 2 (Mighty Monsterwheelies: Season 2)

Κυκλοφορεί 5 Μαΐου



Οι Μπολτς, Σουίπς, Άξιλ ξεκινούν ξανά τις περιπολίες στη Μοτορβάνια και κρατούν τους πάντες ασφαλείς από χιονοστιβάδες, καταιγίδες, ακόμα και μια Ρόδα που το 'σκασε!

Netflix Sports

Άγνωστες Πτυχές: Shooting Guard (Untold: Shooting Guards)

Κυκλοφορεί 6 Μαΐου



Τι συνέβη ανάμεσα στον Γκίλμπερτ Αρίνας και τον Τζαβάρις Κρίτεντον; Ένα ντοκιμαντέρ εξηγεί πώς ένας καβγάς για χαρτιά οδήγησε στο να βγουν όπλα σε αποδυτήρια του NBA.



NASCAR: Τέρμα τα Γκάζια: Σεζόν 2 (Full Speed: Season 2)

Κυκλοφορεί 7 Μαΐου



Στην αναμέτρηση για το πρωτάθλημα NASCAR του 2024, αυτή η καταιγιστική σειρά ντοκιμαντέρ παρακολουθεί πιο στενά από ποτέ το δράμα εντός κι εκτός πίστας.



{https://youtu.be/ZuQuOnYnr3Q?si=6zW5FON46Mf5Er3m}

Μην χάσετε επίσης

Αγάπη σαν Ναρκωτικό, Love & Other Drugs

05/05/2025



Ο Υποκινητής: Άκρως Επικίνδυνοι Καταζητούμενοι, Inside Man: Most Wanted

Άγρυπνος, Sleepless

Παγιδευμένη Ψυχή: Η Πορφυρή Πόρτα, Insidious: The Red Door

Στιγμιαία Οικογένεια, Instant Family

06/05/2025



Ο Δρόμος για το Ελ Ντοράντο, The Road to El Dorado