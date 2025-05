Netflix: Oι σειρές και οι ταινίες που θα μας κολλήσουν στην οθόνη το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι προβλέπεται ιδιαίτερα «καυτό» για τους θεατές του Netflix, καθώς αγαπημένα χιτ, όπως τα Squid Game και Wednesday επιστρέφουν με νέες σεζόν.

Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών και εμείς είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε ορισμένες από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες του Netflix που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.



{https://youtu.be/wQbyNYwmqko?si=2jY6Dxythz8aRBjQ}



Ξεκινώντας με τις κυκλοφορίες του Ιουνίου, το Ginny & Georgia έρχεται για την τρίτη σεζόν στις 5 Ιουνίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η σειρά έχει ανανεωθεί και για τέταρτη σεζόν η οποία θα ξεκινήσει τα γυρίσματα αργότερα μέσα στη χρονιά. Στις 12 Ιουνίου πρόκειται να κυκλοφορήσει η δεύτερη σεζόν του Fubar, με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ο οποίος θα έχει στο πλευρό του την Κάρι Αν-Μος, ενώ στις 19 Ιουνίου κάνει πρεμιέρα η σειρά The Waterfront με πρωταγωνιστή τον Χολτ Μακκάλανι του Mindhunter. Ο Ιούνιος θα κλείσει πολύ δυναμικά, καθώς στις 27 Ιουνίου, μας φέρνει την τρίτη και τελευταία σεζόν του κορεατικού χιτ Squid Game, η οποία θα πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε ο δεύτερος κύκλος τα Χριστούγεννα.



{https://youtu.be/CCuKoGcYsl8?si=KkQaW8yD7X4XxAJb}



Μετά από μια... αιωνιότητα, θα δούμε επιτέλους το πολυαναμενόμενο σίκουελ της sci-fi ταινίας δράσης με τη Σαρλίζ Θερόν, που πρωτοεμφανίστηκε το καλοκαίρι του 2020. Ο λόγος για το The Old Guard 2 που προσγειώνεται στο Netflix στις 2 Ιουλίου. Μετά από μεγάλη αναμονή, το Sandman κάνει μεγάλη επιστροφή, εις διπλούν. Όπως τόσες άλλες τελικές σεζόν, το The Sandman θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη, το πρώτο κεφάλαιο κάνει πρεμιέρα στις 3 Ιουλίου, με τα πρώτα έξι επεισόδια, ενώ το δεύτερο έρχεται δύο εβδομάδες αργότερα, στις 17 Ιουλίου, με τα τελευταία πέντε επεισόδια.



Η δεύτερη μεγάλη ταινία του Τάιλερ Πέρι που έρχεται στο Netflix αυτό το καλοκαίρι θα δει τον σεναριογράφο/σκηνοθέτη να επιστρέφει σε έναν από τους πιο εμβληματικούς του ρόλους, τον οποίο έχει υποδυθεί πλέον πάνω από δώδεκα φορές, με τη μορφή μιας νέας ταινίας. Το Madea's Destination Wedding έρχεται στις 11 Ιουλίου. Μερικές ημέρες μετά, στις 25 Ιουλίου, θα δούμε τη δεύτερη ταινία Happy Gilmore, με τον Άνταμ Σάντλερ, τον Μπέν Στίλερ και πλήθος guest εμφανίσεων.



Φτάνοντας στον Αύγουστο, μήνας διακοπών για πολλούς, αλλά για το Netflix είναι ο μήνας που επιστρέφει η πιο δημοφιλής -αγγλόφωνη- σειρά του! Το Wednesday έρχεται με τη δεύτερη σεζόν, η οποία θα σπάσει σε δύο μέρη. Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια κυκλοφορούν στην πλατφόρμα στις 6 Αυγούστου, για να ακολουθήσουν τα επόμενα τέσσερα στις 3 Σεπτεμβρίου.



{https://youtu.be/uQx8jKiIDTI?si=wQS2WR4So16L4MEY}



Προς τα τέλη του μήνα, και συγκεκριμένα στις 28 Αυγούστου, έρχεται η ταινία The Thursday Murder Club με τους Πιρς Μπρόσναν και Έλεν Μίρεν. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κρις Κολόμπους (Χάρι Πότερ) ο οποίος θα διασκευάσει το μπεστ σέλερ και βραβευμένο μυθιστόρημα του Ρίτσαρντ Όσμαν. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται τέσσερις συνταξιούχοι, οι οποίοι ενώνονται κάθε Πέμπτη για να λύσουν ένα φανταστικό μυστήριο. Σε αυτή την εξαιρετική περίπτωση, όμως, βρίσκονται να ερευνούν μια πραγματική εγκληματική υπόθεση.