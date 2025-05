Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix τον Μάιο

Δείτε αναλυτικά τις νέες σειρές, τις ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν στο Netflix τον Μάιο.

Με πλήθος νέων σειρών και ντοκιμαντέρ, αλλά με λιγότερες νέες ταινίες, έρχεται ο Μάιος στο Netflix. Ορισμένες από τις νέες κυκλοφορίες που δεν χάνονται είναι η πολυαναμενόμενη σειρά της Τίνα Φέι «The Four Seasons», τo true crime ντοκιμαντέρ «Cold Case: The Tylenol Murders» και η όγδοη σεζόν της animated κωμικής σειράς «Big Mouth».



Στα highlights του μήνα συγκαταλέγονται επίσης κυκλοφορίες όπως το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της pop ντίβας Karol G, «Karol G: Tomorrow was Beautiful», τα αθλητικού περιεχομένου προγράμματα και οι παλαιότερες αγαπημένες ταινίες και blockbusters.

Σειρές του Netflix



Τέσσερις Εποχές (The Four Seasons)

Κυκλοφορεί 1η Μαΐου



Η φιλία δεκαετιών μεταξύ τριών παντρεμένων ζευγαριών δοκιμάζεται όταν ένα από αυτά χωρίζει, περιπλέκοντας την παράδοση των τριμηνιαίων αποδράσεών τους τα Σαββατοκύριακα.



{https://youtu.be/tEqmfAELDnM?si=z4eLbVQlLR7YUIh_}

Απαρατήρητη: Σεζόν 2 (Unseen: Season 2)

Κυκλοφορεί 2 Μαΐου



Μετά από μια τραγωδία, η Ζένζι αναγκάζεται να εμπιστευτεί αυτούς που την έβαλαν πίσω από τα κάγκελα. Θα βρει η επιθυμία της για ελευθερία ανακούφιση από τη θλίψη;



Το Σχέδιο του Διαβόλου: Σεζόν 2 (The Devil's Plan: Season 2)

Κυκλοφορεί 6 Μαΐου



Νέα λαμπρά μυαλά μαζεύονται για μια νέα μάχη. Ποιος θα θριαμβεύσει; Ο θρύλος του Go, ο παίκτης πόκερ, ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, η παρουσιάστρια ειδήσεων ή η δικηγόρος;



Για Πάντα; (FOREVER)

Κυκλοφορεί 8 Μαΐου



Δύο παιδικοί φίλοι ξανασυναντιούνται ως έφηβοι και ερωτεύονται βαθιά, βιώνοντας τη χαρά και τον πόνο του πρώτου έρωτα που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.



{https://youtu.be/114imgBAAVg?si=_qlSAZd8bJEDIPm-}



Άσχημες Σκέψεις (Bad Thoughts)

Κυκλοφορεί 13 Μαΐου



Μια συλλογή από ξεκαρδιστικά δυσάρεστες ιστορίες που ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας με τρόπους που μόνο ο Τομ Σεγκούρα θα μπορούσε να φανταστεί.







Thank You, Next: Σεζόν 2 (Thank You, Next: Season 2)

Κυκλοφορεί 15 Μαΐου



Η Λεϊλά κάνει νέα αρχή με φίλους και γείτονες και εξερευνά ένα ειδύλλιο με κάποιον που κρύβει μυστικά, τα οποία σιγά-σιγά επηρεάζουν τους πάντες γύρω της.



Έρωτας, Θάνατος & Ρομπότ: Τόμος 4 (Love, Death & Robots: Volume 4)

Κυκλοφορεί 15 Μαΐου







Φραγκλίνος (Franklin)

Κυκλοφορεί 15 Μαΐου



Ένας παραχαράκτης συνεργάζεται με την πρώην ερωμένη του για να φτιάξει το τέλειο χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων – και όλα αυτά για να σώσει την ετοιμοθάνατη κόρη του.



Τα Μυστικά που Κρατάμε (Secrets We Keep)

Κυκλοφορεί 15 Μαΐου



Όταν η νταντά μιας γειτόνισσας εξαφανίζεται από τα πλούσια προάστια, η Σεσίλιε αναζητά απαντήσεις και ξετυλίγει μυστικά που γκρεμίζουν τον φαινομενικά τέλειο κόσμο της.



{https://youtu.be/R7xl9QjtNDc?si=zcAbCYuWkWJYrerh}



Bet

Κυκλοφορεί 15 Μαΐου



Σε ένα ιδιωτικό σχολείο όπου ο τζόγος καθορίζει την κοινωνική θέση, μια νεαρή επιδέξια μαθήτρια με μυστηριώδες παρελθόν φέρνει αναστάτωση, ενώ ποντάρει στην εκδίκηση.



Γονείς στο Γήπεδο (Football Parents)

Κυκλοφορεί 16 Μαΐου



Όταν πρόκειται για την καριέρα των παιδιών τους στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτή η ομάδα γονέων δεν έχει καμία ντροπή, καμία ψυχραιμία και μια περίεργη αίσθηση ομαδικού πνεύματος.



Sneaky Links: Ραντεβού στο Σκοτάδι (Sneaky Links: Dating After Dark)

Κυκλοφορεί 21 Μαΐου



Έξι σινγκλ επισκέπτονται ένα μοτέλ και αναζητούν την αγάπη, με μια ανατροπή: Επιτρέπονται και οι ευκαιριακές σχέσεις. Μπορούν αυτές οι περιπέτειες να οδηγήσουν στην αληθινή αγάπη;



{https://youtu.be/FLiJiBTLdFM?si=FxRsvl8LlF_GNPjn}



Tyler Perry's She The People

Κυκλοφορεί 22 Μαΐου



Ενώ προσπαθεί να ξεχωρίσει στην πολιτική, η πρώτη μαύρη αντικυβερνήτης του Μισισιπή πρέπει να διαχειριστεί την παλαβή οικογένειά της και να ξεπεράσει ένα αφεντικό που έχει κολλήσει στο παρελθόν.



{https://youtu.be/nxSpZ9khchU?si=bjM6pNFvlGFEgEWa}



Sirens

Κυκλοφορεί 22 Μαΐου



Ξεχνάς, Θυμάμαι (Forget You Not)

Κυκλοφορεί 23 Μαΐου



Μια επίδοξη κωμικός σταντ απ μετατρέπει τους αγώνες της σε τρυφερό χιούμορ καθώς εξισορροπεί τη δουλειά και τις σχέσεις φροντίζοντας παράλληλα τον ηλικιωμένο πατέρα της.



{https://youtu.be/ccGUPyMAaXY?si=eW7Lqdnu-SZQC9WR}



Big Mouth: Σεζόν 8 (Big Mouth: Season 8)

Κυκλοφορεί 23 Μαΐου



Τίποτα δεν ξυπνάει τις ορμόνες — ή το δράμα — όπως το γυμνάσιο. Οι παλιοί φίλοι μεγαλώνουν και το απόλυτο αίσιο τέλος πλησιάζει.







Dept. Q

Κυκλοφορεί 29 Μαΐου

Ένας θρασύς αλλά πανέξυπνος ντετέκτιβ (Μάθιου Γκουντ) ηγείται ενός τμήματος ανεξιχνίαστων υποθέσεων. Από τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη του Γκαμπί της Βασίλισσας.





Ταινίες του Netflix

Χαμένη Σφαίρα 3 (Last Bullet)

Κυκλοφορεί 7 Μαΐου



Στο συγκλονιστικό φινάλε της τριλογίας, ο Λίνο, ένας ιδιοφυής μηχανικός αυτοκινήτων, επιστρέφει για να δώσει τέλος στη βεντέτα με τον Αρέσκι και τον διεφθαρμένο διοικητή της αστυνομίας, που κατέστρεψαν ζωές.



{https://youtu.be/r2u9GifyDg0?si=p9-zqnsiFyvGqO3y}



Nonnas

Κυκλοφορεί 9 Μαΐου



Μετά τον θάνατο της αγαπημένης του μητέρας, ένας μηχανικός από τη Νέα Υόρκη ρισκάρει τα πάντα προς τιμήν της, ανοίγοντας ένα ιταλικό εστιατόριο με σεφ διάφορες γιαγιάδες της περιοχής.



Οδός Τρόμου: Η Βασίλισσα του Χορού (Fear Street: Prom Queen)

Κυκλοφορεί 23 Μαΐου



Ποια θα στεφθεί βασίλισσα του χορού στο λύκειο Σέιντισαϊντ για το 1988; Για την αουτσάιντερ Λόρι, ο ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος ακόμη και πριν αρχίσει κάποιος να σκοτώνει τις υποψήφιες.



{https://youtu.be/gYbnjaK5nsI?si=usYwdkR8RF7O9Wvi}



Εκτός Δρόμου 2 (Off Track 2)

Κυκλοφορεί 23 Μαΐου



Τα αδέρφια Λίσα και Ντανιέλ ετοιμάζονται για τον ποδηλατικό αγώνα Βετερνρούνταν, όπου απροσδόκητες παρακάμψεις, παλιοί έρωτες και προβλήματα γάμου θα δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά τους.







Ντοκιμαντέρ του Netflix

Άντζι: Ψεύτικη Ζωή, Αληθινό Έγκλημα (Angi: Fake Life, True Crime)

Κυκλοφορεί 1η Μαΐου



Αυτό το ντοκιμαντέρ ρίχνει νέο φως στην Άντζι, που καταδικάστηκε για φόνο και πλαστοπροσωπία της φίλης της — και τον θάνατο του συζύγου της πριν από χρόνια.



Η Μεγάλη Βρετανία και το Μπλιτς (Britain and The Blitz)

Κυκλοφορεί 5 Μαΐου



Αυτό το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ζωντανεύει την ιστορία μέσα από αποκατεστημένο αρχειακό υλικό και μαρτυρίες από πρώτο χέρι για τη Βρετανία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.



Karol G: Αύριο Ήταν Ωραία (Karol G: Tomorrow was Beautiful)

Κυκλοφορεί 8 Μαΐου



Η Karol G αποκαλύπτει πτυχές τις καριέρας της σε αυτή την ενδόμυχη ματιά στη ζωή της, καθώς η ίδια βιώνει περιοδείες, έρωτα, υγεία και το κυνήγι της ευτυχίας.



{https://youtu.be/0PPSFCWO_cA?si=OwDs27udszs1sJ98}



Ένας Φονικός Αμερικανικός Γάμος (A Deadly American Marriage)

Κυκλοφορεί 9 Μαΐου



Ένας μπαμπάς από την Ιρλανδία που έχει χάσει τη γυναίκα του. Μια νταντά από την Αμερική. Ένας έρωτας, ένας γάμος και ένα νέο ξεκίνημα στις ΗΠΑ που τελειώνουν με εκείνον νεκρό και εκείνη στη φυλακή. Φόνος ή αυτοάμυνα;

{Fhttps://youtu.be/QX18_KDHddg?si=1uI7Td535Nxp1EZG}



Φρεντ και Ρόουζ Γουέστ: Μια Βρετανική Ιστορία Τρόμου (Fred and Rose West: A British Horror Story)

Κυκλοφορεί 14 Μαΐου



Άγνωστα έως σήμερα αστυνομικά αρχεία και πρωτοπρόσωπες μαρτυρίες αφηγούνται την ιστορία των Φρεντ και Ρόουζ Γουέστ, δύο από τους πιο παραγωγικούς δολοφόνους του ΗΒ.



Ανθρωποκυνηγητό: Οσάμα Μπιν Λάντεν (American Manhunt: Osama bin Laden)

Κυκλοφορεί 14 Μαΐου



Με σπάνιο υλικό και συνεντεύξεις με γνώστες της CIA, αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ που σε καθηλώνει παρακολουθεί το επικό κυνήγι του Οσάμα Μπιν Λάντεν.



{https://youtu.be/ZzjwcujKvho?si=dJGNCey0nSspR2jq}



Χόρεψε, Βίνι (Vini Jr.)

Κυκλοφορεί 15 Μαΐου



Ο Βίνι Ζούνιορ τα έχει όλα: ταλέντο, επιμονή και θάρρος. Ακολουθήστε τα χορευτικά και απρόβλεπτα βήματά του στο εμψυχωτικό ταξίδι του να γίνει ένας παγκόσμιος παίκτης ποδοσφαίρου.







Ανεξιχνίαστη Υπόθεση: Φονικό Παυσίπονο (Cold Case: The Tylenol Murders)

Κυκλοφορεί 26 Μαΐου



Ποιος πρόσθεσε κυάνιο στο Tylenol; Αυτή η σειρά αληθινού εγκλήματος ερευνά τις θεωρίες πίσω από τις ανεξιχνίαστες δολοφονίες και παρακολουθεί έναν βασικό ύποπτο.

Netflix Life Event

Backlash: 2025

Κυκλοφορεί 10 Μαΐου



Τις εβδομάδες μετά τη WrestleMania, οι Superstars του WWE θέλουν να πάρουν εκδίκηση από παλιούς αντιπάλους και να ξεκινήσουν κόντρες με νέους.

Netflix K&F

Τερατοαυτοκινητάκια: Σεζόν 2 (Mighty Monsterwheelies: Season 2)

Κυκλοφορεί 5 Μαΐου



Οι Μπολτς, Σουίπς, Άξιλ ξεκινούν ξανά τις περιπολίες στη Μοτορβάνια και κρατούν τους πάντες ασφαλείς από χιονοστιβάδες, καταιγίδες, ακόμα και μια Ρόδα που το 'σκασε!







CoComelon: Σεζόν 13 (CoComelon: Season 13)

Κυκλοφορεί 26 Μαΐου



Ώρα για κίνηση! Σηκωθείτε και δώστε τα όλα! Παρέα με τον Τζέι Τζέι και τους φίλους του, χορέψτε με χαρά γνωστά τραγούδια σαν το "Πάμε Κουνήσου", "Το τρενάκι" και άλλα.

Netflix Sports

Άγνωστες Πτυχές: Shooting Guard (Untold: Shooting Guards)

Κυκλοφορεί 6 Μαΐου



Τι συνέβη ανάμεσα στον Γκίλμπερτ Αρίνας και τον Τζαβάρις Κρίτεντον; Ένα ντοκιμαντέρ εξηγεί πώς ένας καβγάς για χαρτιά οδήγησε στο να βγουν όπλα σε αποδυτήρια του NBA.



NASCAR: Τέρμα τα Γκάζια: Σεζόν 2 (Full Speed: Season 2)

Κυκλοφορεί 7 Μαΐου



Στην αναμέτρηση για το πρωτάθλημα NASCAR του 2024, αυτή η καταιγιστική σειρά ντοκιμαντέρ παρακολουθεί πιο στενά από ποτέ το δράμα εντός κι εκτός πίστας.







F1: The Academy

Κυκλοφορεί 28 Μαΐου



Ακολουθήστε δεκαπέντε από τις καλύτερες γυναίκες οδηγούς στον κόσμο καθώς κατακτούν τις δύσκολες πίστες της F1 Academy σε αυτό το καταιγιστικό ντοκιμαντέρ από τη Hello Sunshine.

Μην χάσετε επίσης

01/05/2025



Resident Evil: Η Τιμωρία, Resident Evil: Retribution

Resident Evil

Η Ομίχλη The Fog

Τα Κακά Κορίτσια ,Mean Girls

Τα Χρόνια της Αθωότητας, The Age of Innocence

02/05/2025



Κατά Λάθος Κατάδικοι, Life

04/05/2025



Αγάπη σαν Ναρκωτικό, Love & Other Drugs

05/05/2025



Ο Υποκινητής: Άκρως Επικίνδυνοι Καταζητούμενοι, Inside Man: Most Wanted

Άγρυπνος, Sleepless

Παγιδευμένη Ψυχή: Η Πορφυρή Πόρτα, Insidious: The Red Door

Στιγμιαία Οικογένεια, Instant Family

06/05/2025



Ο Δρόμος για το Ελ Ντοράντο, The Road to El Dorado

15/05/2025



ΖΩΗ Zoe: Season 1

16/05/2025



Γλυκός Μπελάς, Jersey Girl

17/05/2025



Τούρμπο, Turbo

18/05/2025



Τρεις Ολόιδιοι Ξένοι, Three Identical Strangers

19/05/2025



Birdman ή Η Απρόσμενη Αρετή της Αφέλειας, Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)

Νυχτερινό Σχολείο, Night School

22/05/2025



Collateral: Η Διαδρομή, Collateral

Μικρόκοσμος, Downsizing

27/05/2025



Υποψίες, Disturbia

31/05/2025



Φιλενάδες, Bridesmaids