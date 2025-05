Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι με street party, χρώματα και δωρεάν ταινίες

Oι πέντε συν μία δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσεις το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου κάνει ποδαρικό με δωρεάν πάρτι, Dj sets και περιπάτους στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παράλληλα, μας περιμένει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας στη Δημοτική Αγορά Κυψελής, μικροί και μεγάλοι που αγαπούν το σινεμά, θα έχουν την ευκαιρία να δουν δύο ταινίες εντελώς δωρεάν, ενώ το Ελληνικό θα γεμίζει ζωηρά χρώματα στο πιο πολύχρωμο φεστιβάλ της πόλης.

Full Circle presents Looking for a Crib, πάρτυ στο Ζάππειο Μέγαρο

Οι Full Circle κατάφεραν το απόλυτο «sold out» στο περσινό Φεστιβάλ με καλεσμένο τον &ME, έναν από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της διεθνούς ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής σκηνής, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 12.000 λάτρεις του είδους στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων.

Φέτος, επιστρέφουν στο Ζάππειο Μέγαρο, το Σάββατο 3 Μαΐου, με καλεσμένους τους κορυφαίους Τούρκους DJ και παραγωγούς Avangart Tabldot, δημιουργούς του διάσημου πάρτυ, «Looking for a Crib», δίνοντας την υπόσχεση για ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό event.







Το πάρτυ θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 το βράδυ, με δωρεάν είσοδο για όλους.





E=MC2, street party στην Πλατεία Αμερικής

Για έκτη χρονιά, η πλατεία Αμερικής ζωντανεύει με το E=MC2, ένα μοναδικό street party που ενώνει τις urban φυλές της Αθήνας. Το E=MC2 είναι μια μεγάλη γιορτή για την αστική κουλτούρα και τις τέχνες του δρόμου.



Tην Κυριακή 4 Μαΐου (17:30 - 23:00), κορυφαίοι χορευτές breakin', DJs, beatboxers και MCs, μαζί με κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, δημιουργούν μια αξέχαστη εμπειρία. «Χωρίς εισιτήριο και χωρίς περιορισμούς, επαναδιεκδικούμε τον δημόσιο χώρο και προωθούμε το κίνημα του Hip Hop ως συνδετικό κρίκο μεταξύ ανθρώπων. Χορεύουμε, ακούμε μουσική, γνωρίζουμε νέο κόσμο και γιορτάζουμε τη διαφορετικότητα».







Πρόγραμμα:



18:00-19:00 B-Bop aka Digga presents DEEP FRIED DIGS (Vinyl Set)

19:00-21:00 Dj Beatstrike presents the DANCE SQUAD SET

19:00 BREAKIN’ But No Damage

19:45 FEELING JAMES Vol. 4 Top Rock Cypher by Top Rock Bunch

20:30 APACHE LINE Rock Dance

21:00-21:30 Beatbox Greece presents a TOP MIC SHOWCASE

21:30 -23:00 Dj MarWax and Dj Sparky T present THE GRANDPA’S SHOW

BREAKIN' Beast & Host MC - Cameelloco Unbreakable





Φεστιβάλ Χρωμάτων, Ελληνικό

Την Κυριακή 4 Μαΐου 2025, στις 11:00 το πρωί, ετοιμαστείτε για μια έκρηξη χρωμάτων, μουσικής και ατελείωτης διασκέδασης! Στην πλατεία Σουρμένων στο Ελληνικό σας περιμένει μια μοναδική εμπειρία γεμάτη μουσική, δημιουργικά εργαστήρια και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους! Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους.





Αγώνες για τη Δημοκρατία στη Δεκαετία του 60, περίπατος στην Αθήνα

Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από τα Ιουλιανά (1965), το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει την Κυριακή 4 Μαΐου (11:00-13:00), έναν ιστορικό περίπατο στο κέντρο της πόλης, αφιερωμένο στον αγώνα για τη δημοκρατία.



Ξεκινώντας από τα Χαυτεία και καταλήγοντας στο Σύνταγμα, ο περίπατος ακολουθεί μια διαδρομή στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας, «ξαναδιαβάζοντας» σημεία-ορόσημα της πόλης, όπως το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και τα Προπύλαια, αλλά και ανακαλύπτοντας άγνωστα σημεία, όπου εκτυλίχθηκαν σημαντικά γεγονότα μιας ταραγμένης δεκαετίας.

Τον περίπατο θα πραγματοποιήσουν οι: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, καθηγητής Ιστορίας ΕΚΠΑ, Ζήσιμος Συνοδινός, αρχειονόμος-επιστημονικός υπεύθυνος ΕΜΙΑΝ/ΑΣΚΙ, Αγγελική Χριστοδούλου, επιστημονική συνεργάτης ΑΣΚΙ.

Σημείο συνάντησης: Πλατεία Ομόνοιας. Απαιτείται η κράτηση θέσης.





Έκθεση Φωτογραφίας «Worker Bees», Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Από την Κυψέλη της μέσο- και μεγαλοαστικής τάξης των 1960s στην Κυψέλη των μεταναστών και της πολυπολιτισμικότητας των 90s άλλαξαν πολλά. Σήμερα η Κυψέλη αλλάζει ξανά, αυτή τη φορά με νέους όρους. Η φωτογραφική έρευνα Worker Bees καταγράφει τους ανθρώπους των μικρών καταστημάτων αλλά και των δρόμων της Κυψέλης των 2020s. Τα πορτρέτα αποτελούν τον βασικό άξονα της αφήγησης τον οποίο πλαισιώνουν εικόνες από τα καταστήματα και τους δρόμους της περιοχής. Οι άνθρωποι συνομιλούν με εμπορεύματα, εργαλεία, έργα τέχνης και κτίρια της Κυψέλης. Αυτό που προκύπτει είναι ένα μωσαϊκό προσώπων, μια σύνθετη ανθρωπογεωγραφία μια περιοχής που αλλάζει.





Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 15 Μαΐου, χώρος: Τζαμαρία Creative Lab.

Σινεμά στο Κινηματοθέατρο «Κώστας Γαβράς» Δήμου Περιστερίου

Στο Κινηματοθέατρο «Κώστας Γαβράς» Δήμου Περιστερίου παρακολουθούμε παιδικές ταινίες, καραγκιόζη και μαριονέτες με δωρεάν είσοδο.



Το Σάββατο 3 Μαΐου στις 5 το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε την επιτυχημένη παιδική ταινία «Sonic 2». Στις 19:00 θα δούμε την κωμωδία, «Κυνήγι Γειτόνων».



Την Κυριακή 4 Μαΐου Στις 12:00 θα προβληθεί ξανά το animation «Sonic 2».



{https://youtu.be/G5kzUpWAusI?si=2qdLOt1_K_66LipL}