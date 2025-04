Η Αθήνα γεμίζει με πιάνα: 100 δωρεάν ρεσιτάλ σε σπίτια, πλατείες, νοσοκομεία

Κατά τη διάρκεια του Piano City Athens από τις 12 έως και τις 18 Μαΐου, θα απολαύσουμε περισσότερα από 100 δωρεάν ρεσιτάλ πιάνου σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Δείτε το πρόγραμμα.

Mετά από τις δύο πρώτες επιτυχημένες χρονιές, το αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης Piano City Athens επιστρέφει για τρίτη χρονιά από τις 12 έως και τις 18 Μαΐου 2025, για να γεμίσει με μελωδίες τις γειτονιές της πρωτεύουσας!



Έχοντας εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους σε Βερολίνο, Νέα Υόρκη, Μαδρίτη, Μιλάνο και άλλες μητροπόλεις, το Piano City έγινε θεσμός και στην Αθήνα. Το Piano City Athens είναι το πρώτο φεστιβάλ που συμβαίνει κυριολεκτικά σε όλη την πόλη. Η μουσική απλώνεται σε πάρκα, πλατείες, πεζόδρομους, στο αεροδρόμιο, σε μουσεία, πρεσβείες, νοσοκομεία, ωδεία, γκαλερί, ιδρύματα, μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων με τον θεσμό των house concerts, ή απλά την συναντάμε στη… μέση του δρόμου.

Φέτος, στο πλαίσιο του Piano City Athens, η μουσική κατακλύζει κάθε γωνιά της πόλης, στα πιο απρόσμενα σημεία. Επιπλέον φέτος 4 μοναδικά μουσικά highlights αποτελούν την κορύφωση της μουσικής εβδομάδας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.





Highlights Piano City Athens 2025

Breaking Motzart by DDC

Ένα μοναδικό υπερθέαμα σύγχρονου χορού!

Στην Πλατεία Α του Τhe Ellinikon Experience Park.

Σάββατο 17/5 στις 21.00



Μια ανατρεπτική παράσταση που έχει μαγέψει χιλιάδες θεατές σε sold-out εμφανίσεις στο Βερολίνο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια ομάδα breakdance DDC και ο βραβευμένος μαέστρος και σκηνοθέτης όπερας Christoph Hagel ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν τον Μότσαρτ... στους δρόμους! Με συνδυασμό μουσικής, χορού και ακροβατικών σε κορυφαίο επίπεδο, η παράσταση καθηλώνει μικρούς και μεγάλους, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική μπορεί να είναι πρωτοποριακή! Οι εξαιρετικοί χορευτές εκτελούν χαρακτηριστικές κινήσεις UrbanDance πανέμορφα και με τέλειο συγχρονισμό, συνδυάζοντας μουσική, χορό και ακροβατικά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τα έργα του Μότσαρτ ακούγονται στην παράσταση πρωτότυπα, παιγμένα ζωντανά στο πιάνο αλλά και σε ορχηστρικές εκδοχές με μοντέρνες hip-hop διασκευές και δυνατά technobeats.

Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης|Γιάννης Μπελώνης & Χορωδία Chores

Στο Σιντριβάνι τουΤhe Ellinikon Experience Park.

Σάββατο 17/5 και Κυριακή 18/5, 19.00-20.00



Ορισμένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα μας τραγούδια του μεγάλου συνθέτη, διασκευασμένα για πιάνο και γυναικείο φωνητικό σύνολο από τον στενότερο συνεργάτη του Μίκη Θεοδωράκη τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του, τον Γιάννη Μπελώνη, θα ακουστούν για πρώτη φορά σε αυτή την μορφή στο πλαίσιο του Piano City Athens 2025. Το νεανικό και ταλαντούχο γυναικείο φωνητικό σύνολο CHÓRES, υπό τη διεύθυνση της Σιμέλας Εμμανουηλίδου, θα μας ταξιδέψει στην ποίηση και τις μελωδίες των πιο εμβληματικών τραγουδιών του συνθέτη, που σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή και αρκετές γενιές και συνδέθηκαν με τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα στη χώρα μας, τον αιώνα που πέρασε.

Ρεμπέτικο στη Ροή του Χρόνου | Βερόνικα Δαβάκη & Γιάννης Σίντος

Ρεσιτάλ σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ

Κυριακή 18/5, 19.00, Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΥΔΑΠ, Κερατσίνι



Από το ρεμπέτικο στο λαϊκό. Ένα απρόσμενο μουσικό ταξίδι, εκεί που κανείς δεν θα το περίμενε. Όπως το νερό καθαρίζει, μεταμορφώνει και ανανεώνει, έτσι και το ρεμπέτικο διατρέχει τον χρόνο, κρατώντας την αυθεντικότητά του. Μέσα σε ένα βιομηχανικό σκηνικό, με φόντο την θάλασσα την ώρα του δειλινού, το πιάνο συναντά τη λαϊκή ψυχή, μετατρέποντας έναν χώρο καθημερινής λειτουργίας σε έναν χώρο αναμνήσεων, συναισθημάτων και μουσικής. Σε έναν απρόσμενο, σχεδόν κινηματογραφικό χώρο, όπου το παρελθόν και το παρόν συναντιούνται μέσα από την ανθρώπινη επινοητικότητα, στήνεται μια ρεμπέτικη μουσική εμπειρία στο πιο αναπάντεχο σκηνικό: το Κέντρο Λυμάτων της ΕΥΔΑΠ στο Κερατσίνι.

Where piano meets the Greek heritage & tradition|Show με πιάνο και παραδοσιακούς χορούς

Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών « Ελευθέριος Βενιζέλος»

Παρασκευή 16/7, 12.00-13.30 | Showτων 35 λεπτών, 12.00, 13.00



Mια πρωτότυπη εκδήλωση που θα φέρει τη ζωντάνια της ελληνικής παράδοσης στο πιο διεθνές σημείο της χώρας: το αεροδρόμιο! Ένα πιάνο θα γεμίσει τον χώρο με διασκευές για πιάνο παραδοσιακών ελληνικών μελωδιών, ενώ χορευτές, ντυμένοι με αυθεντικές φορεσιές, θα ζωντανέψουν τους ρυθμούς της Ελλάδας με χορούς από διαφορετικές περιοχές. Την εμπειρία θα συμπληρώνει μια μεγάλη οθόνη, όπου θα προβάλλονται βίντεο με μαγευτικά τοπία της Ελλάδας—νησιά, βουνά, χωριά—, προσφέροντας ένα ταξίδι μέσα στο ταξίδι. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία πολιτισμού, όπου η μουσική, ο χορός και η εικόνα θα μυήσει τους ταξιδιώτες στην αυθεντική ελληνική παράδοση, πριν καν φτάσουν στον προορισμό τους ή θα δημιουργήσουν μια υπέροχη τελευταία ανάμνηση κατά την αναχώρησή τους.

Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.05.

21.00 | Full moon recital

Closed event

ΤΡΙΤΗ 13.05.

12.00-13.00 | Παναγιώτης Τροχόπουλος | Η τέχνη της μινιατούρας

Ρεσιτάλ με την υποστήριξη του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αμφιθέατρο



18.30 | PRESS EVENT | Νεφέλη Μούσουρα | ρεσιτάλ πιάνου

Opening Concert σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γερμανίας

Private event



ΤΕΤΑΡΤΗ 14.05.



11.00-17.00 | Σεμινάριο Πιάνου στο Deree - Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος | Κριστίν

Τοκατλιάν

Σεμινάριο Πιάνου

Deree, Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος | Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή



17:00-22:00 | Piano City Athens @ Goethe Institut Athens

Ρεσιτάλ πιάνου

Ινστιτούτο Γκαίτε, αμφιθέατρο Ομήρου 14-16, Αθήνα



17:00-22:30 | Το Deree - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσκαλεί το αθηναϊκό κοινό σε ένα απόγευμα και βράδυ πιανιστικής πανδαισίας!

Ένα απόγευμα και βράδυ πιανιστικής πανδαισίας!

Deree, Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος | Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή



ΠΕΜΠΤΗ 15.05



11.00-14.00| City vibes | Αλέξης Στενάκης

Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 11.00, 12.00, 13.00

Λεωφ. Μεσογείων 107



11.00-13.00 | Ρεσιτάλ πιάνου @Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π

Λεωφ. Πεντέλης 92, Χαλάνδρι



17:00- 22:00 | Piano City Athens @ Goethe Institut Athens

Ρεσιτάλ πιάνου

Ινστιτούτο Γκαίτε, αμφιθέατρο

Ομήρου 14-16, Αθήνα



20:30 | Το μελωδικό πρόγραμμα του Ωδείου Πόλις στο Piano City Athens

Ένα μαγικό κονσέρτο από τον πιανίστα Ανδρέα Κωτσιόπουλο

Ωδείο Πόλις | Α.Παπανδρέου 15 Ηλιούπολη



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.05.

12.00-13.30 | Where piano meets the Greek heritage & tradition

Show με πιάνο και παραδοσιακούς χορούς

Show των 35 λεπτών | 12.00, 13.00

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Επίπεδο Αναχωρήσεων – Είσοδος 3 – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης



17:00-22:00 | Piano City Athens @ Goethe Institut Athens

Ρεσιτάλ πιάνου

Ινστιτούτο Γκαίτε, αμφιθέατρο Ομήρου 14-17, Αθήνα



18.00-20.30 | Lucas Alemagna | Sunset Concert



18.00: Piano Soundtracks



18.45: Tribute to Ludovico Einaudi



19.45: Piano Moods

Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 18.00, 18.45, 19.45

Πλατεία Μεσολογγίου, Παγκράτι



21:00 | House Concert | Κωνσταντίνος Κορκόδειλος

Ρεσιτάλ πιάνου

Δημαρχείο Κηφισιάς | Διονύσου και Μυρσίνης 2 (αίθουσα Β. Γκατσόπουλος)



ΣΑΒΒΑΤΟ 17.05



11.00-13.30 | Σάββας Σάββα | Παραδοσιακά Ελληνικά και Κυπριακά Τραγούδια

Ρεσιτάλ σε συνεργασία με το Σπίτι της Κύπρου

Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 11.00, 12.00, 13.00

Εθνικός Κήπος



11.00-13.30 | Θάνος Μαργέτης | Cinematic music

Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 11.00, 12.00, 13.00

Άλσος Βεΐκου



12:00 | Ταξιδεύοντας στις Εποχές του Πιάνου στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

Οι μαθητές της τάξης πιάνου της καθηγήτριας Μαρίας Παπαδάτου σε ένα ρεσιτάλ στον χώρο του Μουσείου Μαρία Κάλλας!

Μητροπόλεως 44, Αθήνα



17:00-20:00 | BELLA ITALIA! – Ένα μουσικό ταξίδι στον Ιταλικό κινηματογράφο με πιάνο και τραγούδι. | φωνή: Ντένια Λεβέντη, Νικόλαος Ψαθάς, πιανίστας: Σπύρος

Παπαθεοδώρου.

Showτων 30 λεπτών | 17.00, 18.00, 19.00

GoldenHall



17:30- 18:30 | Απόστολος Παληός | Τζαζ, κινηματογραφική μουσική & Αργεντίνικο τάνγκο

The Εllinikon Experience Park, Συντριβάνι

18.00-20.00 | Κωνσταντίνος Δεστούνης | Αγαπημένα έργα για πιάνο

Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 18.00, 18.45, 19.30

Άλσος Βεΐκου



18.00- 20.00 | Δώρα Χονδροπούλου | Κλασικές ασκήσεις, χοροί και προφητείες στο πιάνο

Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 18.00, 18:45, 19.30

Εθνικός Κήπος



18:00| House Concert | Δάφνη Παρλιάρου

Αίθουσα συναυλιών του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου

Κώστα Βάρναλη 8 | Χαλάνδρι | Eλεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930



19:00 | Το Απολλώνιο Ωδείο ανοίγει τις πόρτες του στο Piano City Athens

Ρεσιτάλ πιάνου του Άγγελου Πάτερου | Απολλώνιο Ωδείο

Αριστοτέλους 69 | Πλατεία Βικτωρίας



19:00 | Ρεσιτάλ Πιάνου του σολίστ Γρηγόρη Ιωάννου | «Études d' exécution

transcendante - F. Liszt»

Ρεσιτάλ πιάνου του Γρηγόρη Ιωάννου.

Ωδείο Άλφα, 3ης Σεπτεμβρίου 130 Αθήνα



19.00-20.00 |Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη | Γιάννης Μπελώνης & Χορωδία Chores

The Εllinikon Experience Park, Συντριβάνι



19:30 | House Concert | Ρεσιτάλ Βασίλη Γκότσιου

Αίθουσα συναυλιών Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου

Κώστα Βάρναλη 8 | Χαλάνδρι

Eλεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930



20.00 - 21:00 | Βικτωρία Κιαζίμη | Πρόγραμμα αφιερωμένο στην γυναίκα

Ρεσιτάλ Πιάνου

Ίδρυμα Π & Ε Μηχελή, Βασιλίσσης Σοφίας 79, Αθήνα



20.30-21.30 | Μάρκος Κώτσιας | Αγαπημένα κινηματογραφικά soundtracks

Ρεσιτάλ πιάνου

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Ελεύθερη είσοδος, απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930



21.00 | Breaking Motzart by DDC

SPECIAL EVENT

The Εllinikon Experience Park, πλατείαΑ



ΚΥΡΙΑΚΗ 18.5

12.00 -13.00 | Μάρκος Κώτσιας | To πιάνο Ζωγραφίζει

Παιδική δράση

Ρεσιτάλ σε συνεργασία με την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη- Ελπίδα», με την υποστήριξη του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα»



12:00 | Ρεσιτάλ πιάνου της Σταυρούλας Τζιράκη

Ωδείο Καλλιτεχνήματα | Κωνσταντινουπόλεως 22 | Κερατσίνι



12:30 - 21:30 | Το Αθηναϊκό Ωδείο ανοίγει ξανά τις πόρτες του στο Piano City Athens

Οι μαθητές του Αθηναϊκού Ωδείου καθώς και ο διακεκριμένος πιανίστας Μιχάλης Παπαγεωργίου μας παρουσιάζουν το υπέροχο μουσικό τους πρόγραμμα!



12:30 – 13:30 Synesthesia Αίθουσα E.Satie | 17:00 – 18:00 Ρεσιτάλ πιάνου με τον Αλέξανδρο Κιντή Αίθουσα F.Chopin | 18:15-19:15 TangoFigures , Αίθουσα E.Satie | 19:30 – 20:15 “Ρεσιτάλ πιάνου με τον Βασίλη Καρατζάνο”, Αίθουσα F.Chopin | 20:30-21:30 Μινιατούρες – Η Μουσική των λέξεων, με τον διακεκριμένο πιανίστα Μιχάλη Παπαγεωργίου, Αίθουσα E.Satie Αθηναϊκό Ωδείο, Αγίας Σοφίας 96 & Μυκάλης Ελεύθερη είσοδος, απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.93.31.244



16:00 | Μουσική για πιάνο από ταινίες της Disney για τα μικρά παιδιά

Ωδείο Αθηνά | Λεωφόρος Γαλατσίου 64 | Κυπριάδου, Αθήνα



17:30- 18:30 | Θανάσης Παρμενίδης | Νostalgic piano experience

Ένα ρεσιτάλ γεμάτο ρομαντισμό και νοσταλγία

The Εllinikon Experience Park, Συντριβάνι



19:00 | Το Απολλώνιο Ωδείο ανοίγει τις πόρτες του στο Piano City Athens

Ρεσιτάλ πιάνου της Ελίζας Ζερβάκη

Απολλώνιο Ωδείο, Αριστοτέλους 69, Πλατεία Βικτωρίας



19.00-20.00 |Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη | Γιάννης Μπελώνης& Χορωδία Chores

The Εllinikon Experience Park, Συντριβάνι



19:00 | «ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ: ΘΕΣΗ-ΑΝΤΙΘΕΣΗ= ΣΥΝΘΕΣΗ»

Πιανίστες και Μουσικοί μας ταξιδεύουν στον πυρήνα του ήχου και της μουσικής που μέσω των θέσεων και αντιθέσεων συνθέτουν την ουσία της συμπαντικής αρμονίας

Ωδείο Άλφα, 3ης Σεπτεμβρίου 130, Αθήνα



19.00 - 20:00 | Βερόνικα Δαβάκη & Γιάννης Σίντος | Ρεμπέτικο στη Ροή του Χρόνου

Συναυλία σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΥΔΑΠ, Κερατσίνι

Eλεύθερη είσοδος, απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930



20:00 | «Ο χώρος ανάμεσα στα πλήκτρα»

Ρεσιτάλ πιάνου των μαθητών και καθηγητών του Εθνικού Ωδείου Χολαργού

Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης, Δήμος Παπάγου Χολαργού



21:00 | HOUSE CONCERT | Μαρία Ρέκκα - Illuminations

Μουσικές «εκλάμψεις» μέσα από μικρές φόρμες της εποχής του μπαρόκ, του κλασικισμού και του ρομαντισμού.

Βασιλέως Ηρακλέους 22, Αθήνα

Eλεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930