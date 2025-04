Star Wars: Επιτέλους μάθαμε γιατί ο Yoda μιλάει ανάποδα

O Yoda εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ταινία Star Wars του 1980, The Empire Strikes Back.

Ένας γρίφος τεσσάρων δεκαετιών, μια μεγάλη απορία και ένα τεράστιο ερωτηματικό που ταλάνιζε τα εκατομμύρια φίλων του Star Wars, επιτέλους απαντήθηκε! Ο Τζορτζ Λούκας -επιτέλους- αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο που ο Yoda μιλάει ανάποδα στο σύμπαν του Star Wars.



Ο δάσκαλος των Τζεντάι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ταινία του 1980, The Empire Strikes Back (Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται) και έγινε θρυλικός για τις φράσεις του από πίσω προς τα εμπρός, όπως: «The dark side clouds everything. Impossible to see, the future is».

Σύμφωνα με το Variety, ο Λούκας, εξήγησε γιατί έδωσε στον χαρακτήρα έναν τόσο ασυνήθιστο τρόπο ομιλίας. «Αν μιλάς κανονικά αγγλικά, ο κόσμος δεν θα σε ακούσει τόσο πολύ», είπε. «Αλλά αν έχει προφορά ή είναι πραγματικά δύσκολο να καταλάβεις τι λέει, [οι άνθρωποι] εστιάζουν σε αυτό που λέει» και συνέχισε λέγοντας ότι ο Yoda «;hταν ουσιαστικά ο φιλόσοφος της ταινίας. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να κάνω τους ανθρώπους να τον ακούσουν - ειδικά τα 12χρονα παιδιά».



{https://youtu.be/wg1ydN42ukY?si=iRAILHU1Hb3dBoOM}

Το 2012, ο Lucas πούλησε το Star Wars στη Disney έναντι 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έκτοτε, έχουν κυκλοφορήσει τρεις ταινίες της τριλογίας της συνέχειας: The Force Awakens, The Last Jedi και The Rise Of Skywalker. Επίσης, έχουν κυκλοφορήσει δύο αυτόνομες ταινίες, οι Rogue One: A Star Wars Story και Solo: A Star Wars Story, καθώς και μια σειρά από τηλεοπτικές σειρές που επεκτείνουν το franchise.

Τον Μάιο του 2026 αναμένεται να κυκλοφορήσει και μια άλλη ταινία, το The Mandalorian & Grogu, με πρωταγωνιστές τους Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White και Johnny Coyne και σκηνοθέτη τον Jon Favreau. Το πρότζεκτ αποτελεί την κινηματογραφική συνέχεια της επιτυχημένης σειράς του Disney+ «The Mandalorian» και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 22 Μαΐου 2026. Θα είναι η πρώτη ταινία του «Star Wars» μετά την πρεμιέρα του «The Rise of Skywalker» τον Δεκέμβριο του 2019.



Παράλληλα, ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα είναι ο πρωταγωνιστής της νέας ταινίας Star Wars, με τίτλο «Star Wars: Starfighter», με σκηνοθέτη τον Σον Λέβι (Deadpool & Wolverine), όπως επιβεβαίωσε η Lucasfilm στο πλαίσιο του Star Wars Celebration στο Τόκιο. Η παραγωγή της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο και να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 28 Μαΐου 2027.