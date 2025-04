Πότε έρχεται η νέα ταινία Star Wars με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ

Το «Star Wars: Starfighter» με τον Ράιαν Γκόσλινγκ θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 28 Μαΐου 2027.

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα είναι ο πρωταγωνιστής της νέας ταινίας Star Wars, με τίτλο «Star Wars: Starfighter», με σκηνοθέτη τον Σον Λέβι (Deadpool & Wolverine), όπως επιβεβαίωσε η Lucasfilm στο πλαίσιο του Star Wars Celebration στο Τόκιο. Η παραγωγή της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο και να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 28 Μαΐου 2027.

Επίσης, σύμφωνα με το Variety, το σενάριο της ταινίας θα έχει την υπογραφή του Τζόναθαν Τρόπερ Jonathan Tropper ο οποίος έχει συνεργαστείς προηγούμενως με τον Λέβι στις ταινίες «The Adam Project», «This Is Where I Leave You» και είναι ο δημιουργός της σειράς «Your Friends & Neighbors» στο Apple TV+.

Ο Γκόσλινγκ έδωσε το «παρών» στο Star Wars Celebration φορώντας ένα καπέλο που έγραφε: «Ποτέ μην μου λες τις πιθανότητες».







Η επερχόμενη ταινία επικεντρώνεται σε νέους χαρακτήρες στο σύμπαν του «Star Wars» και διαδραματίζεται περίπου πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του «Star Wars: Episode IX — The Rise of Skywalker», το οποίο ολοκλήρωσε το έπος των Skywalker και σήμερα αποτελεί την τελευταία ταινία χρονολογικά στο χρονοδιάγραμμα του «Star Wars». Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο καστ.



Το «Starfighter» θα κυκλοφορήσει περίπου ένα χρόνο μετά την επόμενη κινηματογραφική ταινία του «Star Wars», «The Mandalorian & Grogu». Το πρότζεκτ αποτελεί την κινηματογραφική συνέχεια της επιτυχημένης σειράς του Disney+ «The Mandalorian» και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 22 Μαΐου 2026. Θα είναι η πρώτη ταινία του «Star Wars» μετά την πρεμιέρα του «The Rise of Skywalker» τον Δεκέμβριο του 2019.