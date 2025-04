Αυτή θα είναι η επόμενη ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ στο Netflix

H Τζένιφερ Λόπεζ θα πρωταγωνιστήσει στο επόμενο ψυχολικό θρίλερ του Netflix, «The Last Mrs. Parrish».

Η Τζένιφερ Λόπεζ θα πρωταγωνιστήσει στη διασκευή του best seller «The Last Mrs. Parrish» από το Netflix, με σκηνοθέτη τον Ρόμπερτ Ζεμέκις (Forrest Gump).

Το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα του best seller βιβλίου της Liv Constantine το 2021. Το ψυχολογικό θρίλερ επικεντρώνεται σε μια διεστραμμένη απατεώνισσα, η οποία έχει βάλει στόχο ένα πλούσιο ζευγάρι - τους Parrishes - ως τα επόμενα θύματά της. Διεισδύει στο ζευγάρι κάνοντας φίλη της τη σύζυγο και αποπλανώντας τον σύζυγο, με σκοπό να γίνει η επόμενη κυρία Parrish, μόνο που ανακαλύπτει ότι η ζωή της συζύγου είναι πολύ πιο περίπλοκη απ' ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί.



Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το υπόλοιπο καστ της ταινίας.

Το σενάριο υπογράφουν οι Andrea Berloff (The Mother) και John Gatins (Flight). Όταν ανακοινώθηκε η κινηματογραφική εκδοχή του «The Last Mrs. Parrish» το 2021, η Lisa Rubin (που δημιούργησε την τηλεοπτική σειρά του Netflix «Gypsy») είχε αρχικά προσληφθεί για να γράψει το σενάριο.



Η Λόπεζ πρωταγωνίστησε πρόσφατα στο αθλητικό δράμα «Unstoppable» ενώ στη συνέχεια θα εμφανιστεί στο ριμέικ του μιούζικαλ «Kiss of the Spider Woman» του σκηνοθέτη Μπιλ Κόντον. Στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με το Netflix στο θρίλερ δράσης «The Mother» και στην περιπέτεια δράσης επιστημονικής φαντασίας «Atlas» με τον Sterling K. Brown.