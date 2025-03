Στίβεν Κινγκ: Αυτό είναι το νέο θρίλερ που ξεπέρασε ακόμα και τη «Λάμψη»

Το The Monkey είναι η πιο πρόσφατη κινηματογραφική μεταφορά βιβλίου του Στίβεν Κινγκ.

H ταινία τρόμου, The Monkey του Στίβεν Κινγκ, μόλις ξεπέρασε τη Λάμψη στο παγκόσμιο box office. Σε σκηνοθεσία του Όζγκουντ Πέρκινς, ο οποίος μόλις πέρυσι σημείωσε μεγάλη επιτυχία με το Longlegs, η νεότερη μεταφορά του Κινγκ αφηγείται την ιστορία των δίδυμων αδελφών Hal και Bill (Theo James, σε διπλό ρόλο) και την προβληματική τους σχέση με ένα παιχνίδι-μαϊμού που προκαλεί μια σειρά από φρικτούς θανάτους.



Οι κριτικές για το The Monkey ήταν γενικά θετικές και η ταινία, η οποία γυρίστηκε με προϋπολογισμό περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεκίνησε δυναμικά στο box office. Περίπου τρεις εβδομάδες αφότου βγήκε στις αίθουσες, το The Monkey έχει συγκεντρώσει 53 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, σύμφωνα με το Box Office Mojo. Από αυτά τα 31,9 εκατομμύρια δολάρια αφορούν την εγχώρια αγορά των ΗΠΑ και τα 21,1 εκατομμύρια δολάρια τη διεθνή αγορά.



Αυτό σημαίνει ότι το The Monkey έχει πλέον ξεπεράσει τα 47,9 εκατομμύρια δολάρια του The Shining παγκοσμίως. Επίσης, βρίσκεται μια ανάσα από το να ξεπεράσει τα παγκόσμια έσοδα του Stand By Me, το οποίο είναι μόλις μερικές χιλιάδες υψηλότερα.



{https://youtu.be/qq0KalndSkI?si=lONNHbcVagOgzEYR}



Το The Monkey αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία για τη Neon και παράλληλα σηματοδοτεί άλλη μια επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του Πέρκινς με την εταιρεία, μετά το Longlegs, το οποίο έφτασε το εντυπωσιακό νούμερο των 126 εκατομμυρίων δολαρίων με budget λιγότερο από 10 εκατομμύρια δολάρια.



Οι Πέρκινς και Neon έχουν ήδη προγραμματίσει την επόμενη συνεργασία τους με το Keeper, μια ταινία τρόμου στην οποία πρωταγωνιστεί η Tatiana Maslany του The Monkey.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν μια άλλη διασκευή του έργου του Στίβεν Κινγκ βρίσκεται στο μέλλον του Πέρκινς, αλλά η επιτυχία του The Monkey σίγουρα υποδηλώνει ότι μπορεί τελικά να επιστρέψει για να αφηγηθεί μια άλλη ιστορία του συγγραφέα κάποια στιγμή στο μέλλον.