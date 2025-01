Σοκαριστικά βίαιο το τρέιλερ της νέας ταινίας του Στίβεν Κινγκ: Απαγορεύτηκε στην τηλεόραση

Η νέα ταινία τρόμου που βασίζεται σε βιβλίο του Στίβεν Κινγκ έχει ένα τόσο φρικιαστικό τρέιλερ που απαγορεύτηκε να προβληθεί στην τηλεόραση.



Ο μετρ του τρόμου, Στίβεν Κινγκ έχει δει δεκάδες βιβλία του -με τρομακτικές και άβολες σκηνές- να μεταφέρονται σε μικρή και μεγάλη οθόνη. Είτε πρόκειται για την παιδική δολοφονία στο IT ή τις έντονες σκηνές στο Gerald’s Game και στο Pet Sematary με αρκετούς θεατές να λιποθυμούν, οι προσαρμογές του Κινγκ είναι σχεδόν πάντα φρικιαστικές και αμφιλεγόμενες.



Ωστόσο, υπάρχει μια κινηματογραφική εκδοχή του έργου του που μοιάζει να το... τερμάτισε, καθώς το τρέιλερ είναι τόσο βίαιο που δεν έλαβε άδεια να προβληθεί στην τηλεόραση.



Ο λόγος για την ταινία The Monkey, που κυκλοφορεί από την NEON σε σκηνοθεσία Όσγκουντ Πέρκινς -γιος του πρωταγωνιστή του «Ψυχώ» Άντονι Πέρκινς- και αποτελεί την πιο πρόσφατη κινηματογραφική προσαρμογή έργου του Στίβεν Κινγκ. Την παραγωγή της ταινίας υπογράφει ο Τζέιμς Γουάν (The Conjuring, Saw) οπότε καταλαβαίνετε τι μας περιμένει...



Τα τρέιλερ που έχουν ήδη κυκλοφορήσει είναι σοκαριστικά, περιλαμβάνοντας πολύ σκληρές σκηνές βίας και άφθονου φόβου, ωστόσο δεν είναι τίποτα μπροστά στο επίμαχο τηλεοπτικό σποτ που απαγορεύτηκε.



Το στούντιο ανήρτησε στο X τις απαντήσεις των καναλιών που μπλόκαραν την προβολή του σποτ.



«Δεν ήταν κατάλληλο για το κοινό [του], ακόμη και με περιορισμούς», υπογραμμίζει ένα κανάλι εξηγώντας τους λόγους που το μπλόκαρε, ενώ ένα άλλο σημειώνει ότι το τρέιλερ είναι «πολύ βίαιο για να προβληθεί».

