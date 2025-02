O Ozzy Osbourne θέλει να πει το σωστό αντίο: Όλη η αλήθεια για την υγεία του σε νέο ντοκιμαντέρ

«Τα τελευταία έξι χρόνια υπήρξαν στιγμές που νόμιζα ότι το νούμερό μου τελείωσε», λέει ο θρυλικός Ozzy.

Ο Ozzy Osbourne περιγράφει λεπτομερώς τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωίζει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ τoυ Paramount+, στο οποίο αποκαλύπτει τί του συμβαίνει πραγματικά.



Το επερχόμενο ντοκιμαντέρ, έχει τίτλο «No Escape From Now» και θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα streaming αργότερα μέσα στη χρονιά. Η ταινία περιγράφει λεπτομερώς «τις καταστροφικές αναποδιές» που έχει περάσει ο πρώην frontman των Black Sabbath μετά από μια πτώση το 2019 που είχε στο σπίτι του, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του και την επιδείνωση της υγείας του.



Το ντοκιμαντέρ έχει σκηνοθετήσει η βραβευμένη με BAFTA, Tania Alexander και τα γυρίσματα ξεκίνησαν το 2022 και θα διαρκέσουν έως την τελευταία του εμφάνιση με τους Black Sabbath στις 5 Ιουλίου 2025.



Στην επίσημη σύνοψη του «Οzzy Osbourne: No Escape From Now» διαβάζουμε: «Αυτός είναι ο Ozzy Osbourne όπως δεν τον έχετε ξαναδεί: ένα ειλικρινές, ζεστό και βαθιά προσωπικό πορτρέτο ενός από τους μεγαλύτερους ροκ σταρ όλων των εποχών, που περιγράφει λεπτομερώς πώς ο κόσμος του τραγουδιστή σταμάτησε πριν από έξι χρόνια, αναγκάζοντάς τον να αναλογιστεί ποιος πραγματικά είναι, να αντιμετωπίσει τη θνητότητά του και να αναρωτηθεί αν θα μπορέσει ποτέ να εμφανιστεί στη σκηνή για μια τελευταία φορά. Αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα υγείας του και τον αντίκτυπο της διάγνωσης της νόσου Πάρκινσον, η ταινία αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που συνεχίζει να παίζει η μουσική στη ζωή του Ozzy - αποδεικνύοντας επίσης ότι η σκανδαλώδης αίσθηση του χιούμορ του παραμένει αποφασιστικά ανέπαφη παρ' όλα αυτά».



Στο ντοκιμαντέρ λέγεται ότι θα συμμετέχουν η σύζυγος του Osbourne, Sharon, και τα παιδιά τους, καθώς και οι μουσικοί Tony Iommi (Black Sabbath), Duff McKagan (Guns N' Roses), Robert Trujillo (Metallica), Billy Idol, Maynard James Keenan (Tool), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), ο κιθαρίστας Zakk Wylde, ο παραγωγός Andrew Watt και ο φίλος/μουσικός Billy Morrison, οι οποίοι πιθανότατα θα μιλήσουν σε συνεντεύξεις για τον Osbourne.

Οzzy: «Υπήρξαν στιγμές που νόμιζα ότι το νούμερό μου τελείωσε»



«Τα τελευταία έξι χρόνια ήταν γεμάτα από τις χειρότερες στιγμές που έχω περάσει. Υπήρξαν στιγμές που νόμιζα ότι το νούμερό μου τελείωσε», δήλωσε ο Osbourne (μέσω του Variety). «Αλλά το να κάνω μουσική και να φτιάξω δύο άλμπουμ με έσωσε. Θα είχα τρελαθεί χωρίς τη μουσική. Οι θαυμαστές μου με στήριξαν για τόσα πολλά χρόνια και θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω και να τους πω ένα σωστό αντίο. Αυτό είναι το θέμα της συναυλίας στο Villa Park».



Το 2019, ο Osbourne διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον, με αποτέλεσμα σήμερα να μην μπορεί να περπατήσει, όπως είπε ο θρυλικός μουσικός στη ραδιοφωνική του εκπομπή στο SiriusXM. Σε μια ξεχωριστή συνέντευξη στη Sun, η σύζυγος του, Sharon, περιέγραψε λεπτομερώς τη μάχη που δίνει ο μουσικός της τα τελευταία έξι χρόνια, λέγοντας ότι «έχει επηρεάσει τα πόδια του», αλλά ότι «η φωνή του είναι τόσο καλή όσο ποτέ άλλοτε».



«Αυτή η ταινία είναι μια ειλικρινής περιγραφή των όσων συνέβησαν στον Ozzy τα τελευταία χρόνια», δήλωσε η Sharon Osbourne. «Δείχνει πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα γι' αυτόν και το κουράγιο που επέδειξε ενώ αντιμετώπιζε μια σειρά από σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του Πάρκινσον. Πρόκειται για την πραγματικότητα της ζωής του τώρα. Έχουμε συνεργαστεί με μια ομάδα παραγωγής που εμπιστευόμαστε και τους έχουμε αφήσει την ελευθερία να αφηγηθούν την ιστορία ανοιχτά. Ελπίζουμε ότι αυτή η ιστορία θα εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα με τον Ozzy».