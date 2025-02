O Ozzy Osbourne αποκαλύπτει ότι δεν μπορεί πια να περπατήσει - Ανησυχία για την τελευταία συναυλία των Black Sabbath

Τον Ιούλιο ο Ozzy θα ανέβει (ευχόμαστε) στη σκηνή για μια τελευταία φορά στην επερχόμενη αποχαιρετιστήρια συναυλία του με τους Black Sabbath.

Ο Ozzy Osbourne είναι «πολύ συγκινημένος» για την επερχόμενη αποχαιρετιστήρια συναυλία του με τους Black Sabbath, παρόλο που δεν μπορεί να περπατήσει λόγω της μάχης που δίνει με τη νόσο του Πάρκινσον.



Ο «νονός του Heavy Metal» θα ενωθεί ξανά με τα αρχικά μέλη των Black Sabbath - Tony Iommi, Geezer Butler και Bill Ward - για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, για μια τελευταία συναυλία, με τίτλο The Back to the Beginning, στις 5 Ιουλίου στο Villa Park στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.



Η σύζυγός του, Sharon Osbourne, είπε πρόσφατα στη Sun ότι «είναι πολύ χαρούμενος που επιστρέφει και πολύ συγκινημένος γι' αυτό».



«Η νόσος του Πάρκινσον είναι μια ασθένεια που εξελίσσεται», πρόσθεσε. «Δεν είναι κάτι που μπορείς να σταθεροποιήσεις. Επηρεάζει διάφορα μέρη του σώματος και έχει επηρεάσει τα πόδια του. Αλλά η φωνή του είναι τόσο καλή όσο ποτέ».



Ο Ozzy είπε επίσης στη ραδιοφωνική εκπομπή του Sirius XM την Τετάρτη: «Έφτασα στο 2025. Δεν μπορώ να περπατήσω, αλλά ξέρετε τι σκεφτόμουν τις διακοπές; Παρά τα παράπονά μου, είμαι ακόμα ζωντανός. Μπορεί να γκρινιάζω που δεν μπορώ να περπατήσω, αλλά σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έκαναν τα μισά από εμένα και δεν τα κατάφεραν».



Ο Οzzy έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας τέταρτης χειρουργικής επέμβασης στη σπονδυλική στήλη, ενώ το 2020 αποκάλυψε ότι πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον το 2020.



Πριν από μερικά χρόνια, είχε πει στη βρετανική έκδοση του Rolling Stone ότι «είχε εξοργιστεί» που δεν είχε ποτέ την «ευκαιρία να πει αντίο ή να ευχαριστήσει» τους θαυμαστές του λόγω της αποχώρησης του από τις περιοδείες. Πρόσθεσε ότι ο στόχος του ήταν να είναι «αρκετά καλά για να κάνει ένα σόου όπου μπορώ να πω: "Γεια σας παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ για τη ζωή μου"», οπότε τελικά το καταφέρνει αυτό με τη συναυλία επανένωσης των θρυλικών Black Sabbath.



«Είναι η ώρα μου να επιστρέψω στην αρχή… καιρός να επιστρέψω στον τόπο όπου γεννήθηκα», είπε ο Ozzy σε μια δήλωση για την επερχόμενη συναυλία, σύμφωνα με το Associated Press. «Πόσο ευλογημένος είμαι που το κάνω με τη βοήθεια ανθρώπων που αγαπώ. Το Μπέρμιγχαμ είναι το πραγματικό σπίτι του metal. Μπέρμιγχαμ για πάντα».



Το Back to the Beginning σόου θα περιλαμβάνει επίσης εμφανίσεις και από άλλα μεγάλα metal συγκροτήματα όπως οι Metallica, οι Slayer, οι Anthraz, οι Mastodon, οι Alice In Chains και πολλοί άλλοι.