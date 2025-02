Περιορισμένη η εμφάνιση του Ozzy στην τελευταία συναυλία των Black Sabbath

Ο Ozzy Osbourne λέει ότι αν και θα εμφανιστεί στη σκηνή με τους Balck Sabbath, δεν θα πρέπει να περιμένουμε και πολλά πράγματα από αυτόν.

Ο Ozzy Osbourne αποκάλυψε τα σχέδιά του για την επερχόμενη τελευταία συναυλία των Black Sabbath. Στις 5 Φεβρουαρίου η θρυλική metal μπάντα ανακοίνωσε την τελευταία της ζωντανή συναυλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μπέρμιγχαμ στις 5 Ιουλίου. Επίσης, στην πολυαναμένομη αυτή συναυλία θα συμμετέχουν εμβληματικά συγκροτήματα όπως οι: Metallica, Slayer, Pantera, Lamb Of God, Mastodon, Alice In Chains, Halestorm, Gojira και άλλοι.



Ενώ η εμφάνιση του Ozzy Osbourne με τους Black Sabbath έχει επιβεβαιωθεί, η διάρκεια και η έκταση της συμμετοχής του -δεδομένης των κινητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει- ήταν αμφίβολη. Τώρα, όμως, ο θρυλικός frontman και «πρίγκιπας του σκότους» βάζει τα πράγματα στη θέση τους και ξεκαθαρίζει τί μπορούν να περιμένουν οι φαν από την εμφάνισή του on stage τον Ιούλιο.



Σύμφωνα με το Louder Sound, ο Osbourne δήλωσε για την επερχόμενη sold-out συναυλία στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής του Ozzy Speaks στο SiriusXM: «Δεν σχεδιάζω να κάνω ένα σετ με τους Black Sabbath, αλλά θα κάνω μικρά κομμάτια μαζί τους. Κάνω ό,τι μπορώ, εκεί που νιώθω άνετα».



Ο Osbourne, ο οποίος για τελευταία φορά έπαιξε ολόκληρο σετ το 2018, πρόσθεσε: «Προσπαθώ να ξανασταθώ στα πόδια μου. Όταν σηκώνεσαι το πρωί, απλά πηδάς από το κρεβάτι. Πρέπει να ισορροπήσω τον εαυτό μου, αλλά δεν είμαι νεκρός. Εξακολουθώ να κάνω ενεργά πράγματα».



Η ενημέρωση έρχεται μετά την αποκάλυψη του Ozzy ότι πλέον «δεν μπορεί να περπατήσει» ως αποτέλεσμα της νόσου του Πάρκινσον. Ωστόσο, η σύζυγος και μάνατζέρ του Sharon διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι η ασθένειά του «δεν επηρεάζει τη φωνή του». «Η νόσος του Πάρκινσον είναι μια προοδευτική ασθένεια. Δεν είναι κάτι που μπορείς να σταθεροποιήσεις. Επηρεάζει διάφορα μέρη του σώματος και έχει επηρεάσει τα πόδια του. Αλλά η φωνή του είναι τόσο καλή όσο ποτέ άλλοτε», εξήγησε.





Σημειώνεται ότι τα εισιτήρια για τη συναυλία κυκλοφόρησαν την Παρασκευή (14 Φεβρουαρίου), με εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές να περιμένουν στην διαδικτυακή «ουρά» για να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο χαρτάκι. Παρά το τσουχτερό αντίτιμο, από 237 έως 3.518 ευρώ, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε 16 λεπτά, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δυσαρέσκεια.



Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τους σκοπούς του Cure Parkinson, του Birmingham Children’s Hospital και του Acorn Children’s Hospice.