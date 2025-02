«Κάτι Καίγεται» και τις Κυριακές του Μαρτίου για τη Νατάσσα Μποφίλιου στο Vox

Η Νατάσσα Μποφίλιου θα εμφανίζεται στο Vox και τις Κυριακές του Μαρτίου.

Η Νατάσσα Μποφίλιου προσθέτει νέες, έξτρα εμφανίσεις τον Μάρτιο στο Vox. Έτσι, το «Κάτι καίγεται» συνεχίζεται τα Σάββατα και από τον Μάρτιο πλέον και τις Κυριακές (2, 9, 16, 23, 30/3).



«Ο Μεγάλος Κύκλος άνοιξε, εκρηκτικός και φλεγόμενος, και υποδέχεται πανηγυρικά όλους όσοι νιώθουν αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας του. Μία ολοκαίνουργια μουσική περιπέτεια έχει ξεκινήσει στο VOX, αναζωπυρώνοντας τη φλόγα που κουβαλάμε μέσα μας και υπόσχεται να μας βγάλει σε ένα ανεξερεύνητο πεδίο.

Το ταξίδι του "Κάτι καίγεται" συνεχίζεται τα Σάββατα και από τον Μάρτιο πλέον και τις Κυριακές. Πριν ένα χρόνο, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, γεννήθηκε η Νέα Φωτιά. Έφερε μαζί της τραγούδια, συναντήσεις, συγκινήσεις - στιγμές που χάραξαν απ’ την αρχή τη θέση μας στον κόσμο.



Αφού ζεσταθήκαμε στη φλόγα της, ρίξαμε μέσα όσα μας στένευαν και κάψαμε τους φόβους και τα βάρη μας.



Φέτος, με τη φωτιά στην πλάτη, προχωράμε σε ένα νέο, καθαρό ξεκίνημα. Σας περιμένουμε να σταθείτε δίπλα μας, να ενώσετε τη Φωνή σας με τη δική μας , για να κλείσουμε μαζί το φλεγόμενο ταξίδι."

Ο Μεγάλος κύκλος μόλις άνοιξε», σημειώνουν οι τρεις συνεργάτες και φίλοι: Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος.



Πληροφορίες

VOX, Ιερά Οδός 16

Τηλ. κρατήσεων: 210.3475900

Ώρα έναρξης τα Σάββατα: 22:00

Ώρα έναρξης τις Κυριακές: 20:00

Τιμές εισιτηρίων



Α' ΖΏΝΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ 40€

Β' ΖΩΝΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ & 1ο ΘΕΩΡΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 35€

Γ' ΖΩΝΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ & 1ο ΘΕΩΡΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 30€

Δ' ΖΩΝΗ - 1ο ΘΕΩΡΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 25€

Ε' ΖΩΝΗ - 2ο ΘΕΩΡΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 20€

ΖΩΝΗ ΟΡΘΙΩΝ ΜΕ ΠΟΤΟ ΘΕΩΡΕΙΟ 15€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Συντελεστές:



ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ: ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μουσικοί:



ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ πιάνο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΛΝΤΗΣ ηλεκτρικό μπάσο, synth bass

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΙΟΣ τύμπανα,programming

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΔΙΑΝΟΣ ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ κλαρινέτο, πλήκτρα

ΑΡΗΣ ΖΕΡΒΑΣ τσέλο, επιμέλεια εγχόρδων

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ βιολί

ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΡΙΤΖΗΣ βιολί

ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ ΣΠΙΝΟΥΛΑ βιολί

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ βιολί

ΑΡΙΟΝΑ ΜΟΥΤΣΑΪ βιολί και βιόλα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΓΙΑ βιόλα

ΗΧΟΛΗΨΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΞΕΒΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΩΝ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ

VIDEO: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

ARTWORK: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΛΛΑΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΣΚΗΝΙΚΑ: ΕΥΑ ΜΑΝΙΔΑΚΗ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΣΑΣΑ ΧΑΡΑΡΑ

CUSTOM DESIGN FOR ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ: NIDODILEDA

CUSTOM DESIGN FOR ΜEN: DANTE

HAIR STYLING: ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΜΑ

MAKE UP ARTIST: ΤΑΝΙΑ ΧΟΧΛΑΣΤΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: ΗΛΙΑΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ ΒΙΝΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

MARKETING: ΜΟΝΙΚΑ ΚΑΣΑΝΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA:

ZUMA COMMUNICATIONS : ΧΑΡΑ ΖΟΥΜΑ - ΣΟΦΙΑ ΧΟΥΛΙΑ

PROSPERO : ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΡΑΤΣΟΛΙΑ

MK GROUP of COMPANIES : ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ – ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ - ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA:

ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ: ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

ΓΙΑ TO VOX (MK GROUP OF COMPANIES): ΚΑΛΛΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΜΑΓΔΑ ΓΩΓΟΥΒΙΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ - ΧΑΡΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: PROSPERO / ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ - MK GROUP of COMPANIES / ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ

MANAGEMENT: PROSPERO