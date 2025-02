Γιώργος Λάνθιμος: Κινηματογραφικά μπλεξίματα με femme fatale - Το νέο του θρίλερ

O πάντοτε ανήσυχος και πολυάσχολος Γιώργος Λάνθιμος, έχει νέο πρότζεκτ στα σκαριά το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα έντονο, βίαιο και σεξουαλικό θρίλερ.



Θυμίζουμε ότι ήδη περιμένουμε την επερχόμενη ταινία του, με τίτλο «Bugonia» που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, καθώς και τη διασκευή του «My Year of Rest and Relaxation» η οποία βρίσκεται σε αναμονή.



Σύμφωνα με το «The Film Stage», ο Έλληνας δημιουργός θα γράψει το σενάριο και θα αναλάβει την σκηνοθεσία του θρίλερ με τίτλο «Fatale». Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος που κυκλοφόρησε το 1977 ο Γάλλος συγγραφέας Ζαν-Πατρίκ Μανσέτ και θεωρείται ένα από τα καλύτερα βιβλία του.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για το καστ, αλλά ο πρωταγωνιστικός ρόλος «φωνάζει» το όνομα της «μούσας» του Έλληνα σκηνοθέτη, Έμα Στόουν.



Το «Fatale» ακολουθεί την πανέμορφη Aimée Joubert, μία επαγγελματία δολοφόνο. Είναι ψυχρή, δολοπλόκα και συναισθηματικά αποστασιοποιημένη, χρησιμοποιώντας την ομορφιά και τη γοητεία της ως εργαλεία για να χειραγωγήσει και να εξοντώσει τους στόχους της. Καθώς η ιστορία της ξεδιπλώνεται, η ζωή της Aimée αρχίζει να καταρρέει.





Yorgos Lanthimos will adapt Jean-Patrick Manchette's 'Fatale,' which follows a ruthless killer who orgiastically pleasures herself with money, dresses well, and orchestrates mayhem among a small town's ruling class: https://t.co/GrJXdcE2ah pic.twitter.com/xW92KxDSBD