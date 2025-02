Netflix: Serial killers και αγωνία - Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες της εβδομάδας

Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε στο Netflix την εβδομάδα 2-8 Φεβρουαρίου.

Σειρές με serial killers και ανεξιχνίαστες δολοφονίες έρχονται στο Netflix αυτή την εβδομάδα για τους λάτρεις των αστυνομικών θρίλερ και των μυστηρίων. Εναλλακτικά, οι Γλυκές Μανόλιες που επιστρέφουν με την τέταρτη σεζόν, η πέμπτη σεζόν του Sintonia και η ταινία Σχεδόν Έγκυος με την Amy Schumer, θα κερδίσουν το γυναικείο και νεαρότερο κοινό της πλατφόρμας.

Σειρές του Netflix



Μπέαρ Γκριλς: Κυνήγι Διασημοτήτων (Celebrity Bear Hunt)

Κυκλοφορεί 05/02/2025



Η Χόλι Γουίλομπι παρουσιάζει αυτόν τον διαγωνισμό με φόντο τη ζούγκλα της Κόστα Ρίκα, όπου 12 διασημότητες γίνονται θηράματα για έναν τρομερό κυνηγό: τον Μπέαρ Γκριλς.



Ζηλιάρα: Σεζόν 2 (Envious: Season 2)

Κυκλοφορεί 05/02/2025



Η Βίκι έχει επιτέλους τα πάντα: τον άντρα, το δαχτυλίδι και μια ημερομηνία γάμου. Ενόψει όμως του γάμου της με τον Ντανιέλ, μπορεί η καρδιά της να ξεχάσει τον Ματίας;



Κελί 211 (Prison Cell 211)

Κυκλοφορεί 05/02/2025



Ένας δικηγόρος παριστάνει τον κρατούμενο για να επιβιώσει. Καθώς προσαρμόζεται στους νόμους της φυλακής, αποκαλύπτεται η απώλεια και το σκοτάδι που κρύβει μέσα του.



{https://youtu.be/ry9UY2xxS04?si=ZviMa3y4AoNDqQcm}



Συντονία: Σεζόν 5 (Sintonia: Season 5)

Κυκλοφορεί 05/02/2025



Καθώς οι ενήλικες Ντόνι, Νάντο και Ρίτα παλεύουν με ηθικά διλήμματα, θα αλλάξουν οι πεποιθήσεις τους τα μονοπάτια τους ή η φιλία είναι πιο δυνατή από ό,τι τους διχάζει;



Μηλόξιδο (Apple Cider Vinegar)

Κυκλοφορεί 06/02/2025



Δύο νεαρές γυναίκες υποστηρίζουν ότι φάρμακα ευεξίας γιατρεύουν μοιραίες ασθένειες και ξετυλίγουν τη ζωή τους, παραπλανώντας ακούσια –και εκούσια– τον κόσμο.



{https://youtu.be/44inavuvxEw?si=BWEGh4sahUN-QvIN}



Γλυκές Μανόλιες: Σεζόν 4 (Sweet Magnolias: Season 4)

Κυκλοφορεί 06/02/2025



Σε μια πολύ... Σερένιτι περίοδο γιορτών, οι Μανόλιες βιώνουν μια τραγωδία, μια κρίση στην πόλη και μια μεγάλη καταιγίδα στις εβδομάδες από το Χάλοουιν ως τα Χριστούγεννα.

Οι Φόνοι του Όρε (The Åre Murders)

Κυκλοφορεί 06/02/2025



Ενώ βρίσκεται υπό διερεύνηση, μια αστυνόμος από τη Στοκχόλμη πάει σε ένα χιονοδρομικό κέντρο για να χαλαρώσει. Όμως, η εξαφάνιση ενός κοριτσιού την αναγκάζει να δουλέψει.



{https://youtu.be/b86Te9d8ZEI?si=XCRgHwTC4ZokBgZY}

Entrevías: Σκληροί Δρόμοι: Σεζόν 4 (Wrong Side of the Tracks: Season 4)

Κυκλοφορεί 07/02/2025



Στην τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς, ο Τίρσο μπλέκεται σε μια υπόθεση κατά συρροή δολοφονιών και αναζητά εκδίκηση για την τραγωδία που έπληξε την οικογένειά του.





Ταινίες του Netflix



Μπογκοτά: Η Πόλη των Χαμένων (Bogotá: City of the Lost)

Κυκλοφορεί 03/02/2025



Αφού μετακομίζει στην Μπογκοτά για μια καλύτερη ζωή, ένας νεαρός Κορεάτης αναρριχάται στη μαύρη αγορά της Κολομβίας, αψηφώντας τον κίνδυνο για μια ευκαιρία στην επιτυχία.



Σχεδόν Έγκυος (Kinda Pregnant)

Κυκλοφορεί 05/02/2025



Όταν τα σχέδιά της να νοικοκυρευτεί και να κάνει οικογένεια αποτυγχάνουν, η Λέινι φορά ψεύτικη κοιλιά, λέει ένα τεράστιο ψέμα – και ερωτεύεται τον άντρα των ονείρων της.



{https://youtu.be/OAj2VFETzoM?si=u3VjzdiiBOhPLB_p}





Mην χάσετε επίσης

01/02/2025

Σρεκ ο Τρίτος (Shrek the Third)

Ταξιδιώτες στην Αλλη Ζωή (Flatliners)

Ο Καθρέφτης Έχει Δύο Πρόσωπα (The Mirror Has Two Faces)

Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι (Fifty Shades of Grey)

Πενήντα πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις του Γκρι (Fifty Shades Darker)

Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Απελευθέρωση (Fifty Shades Freed)

Ο Πατριός (The Stepfather)

Ο Λογαριασμός (The Bill)

Σρεκ 2 (Shrek 2)

Σρεκ (Shrek)

Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα (Coming to America)

Νυχτερινή Πτήση (Red Eye)

Ομάδα ΓΑΒ (Show Dogs)

Hitch: Ο Μετρ του Ζευγαρώματος (Hitch)

Είμαι η Τζο (I am Jo: Season 1)

02/02/2025

Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου (Kong: Skull Island)

03/02/2025

Κάποτε στη Δύση (Once Upon a Time in the West)

06/02/2025

Norbit