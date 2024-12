Aυτές είναι οι 10 καλύτερες ταινίες για το 2024 σύμφωνα με το IMDB

To IMDB αποκαλύπτει τις 10 καλύτερες ταινίες για το 2024 και σας τις παρουσιάζουμε στο countdown που ακολουθεί.

Καθώς το 2024 πλησιάζει στο τέλος του, το IMDB μάς παρουσιάζει τις 10 κορυφαίες ταινίες για τη χρονιά που ετοιμάζεται να μας αποχαιρετήσει.



Mέσα στη λίστα συμπεριλαμβάνονται ταινίες που αποδείχτηκαν κατώτερες των προσδοκιών και άλλες που (αντίθετα) ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Επίσης θα δείτε φιλμ που ήμασταν σίγουροι ότι θα σκίσουν και blockbusters που σάρωσαν το παγκόσμιο box office.

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αυτές είναι oι 10 καλύτερες ταινίες της χρονιάς σύμφωνα την κατάταξη MOVIEmeter του IMDb και σας τις παρουσιάζουμε στο countdown που ακολουθεί.

10. Joker: Folie à Deux (βαθμολογία 5,2)

Πολυσυζητημένο, πολυαναμενόμενο και με δύο υπέρλαμπρους πρωταγωνιστές, τον Χοακίν Φίνιξ να επιστρέφει στο ρόλο του Joker που του χάρισε Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού το 2019, και τη Lady Gaga να μεταμορφώνεται σε Χάρλεϊ Κουίν. Ωστόσο, το «Joker: Τρέλα για Δύο» (όπως είναι ο ελληνικός τίτλος) του Τοντ Φίλιπς, δεν κατάφερε να πείσει κριτικός και κοινό, με αποτέλεσμα την παταγώδη αποτυχία του -συγκριτικά με την αρχική ταινία- στο παγκόσμιο box office.



Το σίκουελ βρίσκει τον Άρθουρ Φλεκ έγκλειστο στο ψυχιατρικό άσυλο Arkham, εν αναμονή της δίκης του για τα εγκλήματα που διέπραξε ως Joker.

Ενώ παλεύει με τη διχασμένη του προσωπικότητα, ο Άρθουρ όχι μόνο σκοντάφτει πάνω στην πραγματική αγάπη, αλλά ανακαλύπτει και τη μουσική που πάντα έκρυβε μέσα του.

{https://youtu.be/itzES57Ffl8?si=VVnA8AV1XulRkdav}

9. Longlegs (βαθμολογία 6,7)

Ο γιος του Άντονι Πέρκινσ, Οζ, σκηνοθετεί το ανατριχιαστικό θρίλερ με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Νίκολας Κέιτζ στον ρόλο του δολοφόνου Longlegs, και την ανερχόμενη Μάικα Μονρό.

Η πράκτορας του FBI, Λι Χάρκερ, βρίσκεται υπεύθυνη μίας άλυτης υπόθεσης ένος κατά συρροή δολοφόνου που ενέχει και μυστικιστικά στοιχεία. Η Χάρκερ ανακαλύπτει μία προσωπική σχέση με τον δολοφόνο και θα πρέπει να τον σταματήσει πριν χτυπήσει ξανά.



{https://youtu.be/DWJm2JZsyOw?si=nFfFPylnlSg89jp5}

8. Beetlejuice Beetlejuice (βαθμολογία 6,7)

Ο Σκαθαροζούμης ξαναχτυπά με τα όλα του. Ο Τιμ Μπάρτον επιστρέφει στο σύμπαν του Σκαθαροζούμη, μαζί με το αρχικό καστ και όλους εμάς που το έχουμε αγαπήσει.



Στο σίκουελ, ο Μάικλ Κίτον επέστρεψε στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Beetlejuice , έχοντας στο πλευρό του τους: Γουαϊνόνα Ράιντερ, Κάθριν Ο'Χάρα, Τζάστιν Θερού, Μόνικα Μπελούτσι, Άρθουρ Κόντι, Τζένα Ορτέγκα, Γουίλεμ Νταφόε.



{https://youtu.be/bGtcP-PJqN0?si=BgH1UZMw51v0Lo2A}

7. Kingdom of the Planet of the Apes (βαθμολογία 6,9)

Ο σκηνοθέτης Γουές Μπολ δίνει νέα πνοή στο παγκόσμιο, επικό franchise που διαδραματίζεται στο μέλλον, μετά τη βασιλεία του Καίσαρα, όπου οι πίθηκοι είναι το κυρίαρχο είδος και ζουν αρμονικά μεταξύ τους ενώ οι άνθρωποι ζουν περιορισμένοι και κρυμμένοι.



Καθώς ένας νέος τύραννος ηγέτης πίθηκος χτίζει την αυτοκρατορία του, ένας νεαρός πίθηκος ξεκινά ένα οδυνηρό ταξίδι που θα τον κάνει να αμφισβητήσει όλα όσα γνώριζε για το παρελθόν και να κάνει επιλογές που θα καθορίσουν το μέλλον τόσο για τους πιθήκους όσο και για τους ανθρώπους.



{https://youtu.be/mJV9yrxEzMM?si=VGP--5xQaglTKAEC}

6. Civil War (βαθμολογία 7,0)

Η νέα ταινία του Άλεξ Γκάρλαντ με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Ντανστ.



Μία φωτορεπόρτερ (Κίρστεν Ντανστ) και μία μικρή ομάδα δημοσιογράφων ακολουθούν μία γεμάτη αδρεναλίνη διαδρομή στην κατακερματισμένη Αμερική του κοντινού μέλλοντος, η οποία ισορροπεί στο χείλος του γκρεμού.



{https://youtu.be/4KIt8UExoEg?si=I9U1NDjZ5Up8R3Lh}

5. Alien: Romulus (βαθμολογία 7,1)

Το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας επαναφέρει το εξαιρετικά επιτυχημένο franchise των ταινιών «Alien» πίσω στις ρίζες του.



Καθώς εξερευνούν τα βαθιά νερά ενός εγκαταλειμμένου διαστημικού σταθμού, μια ομάδα νεαρών αποικιστών του διαστήματος έρχονται αντιμέτωποι με την πιο τρομακτική μορφή ζωής στο σύμπαν.



{https://youtu.be/qEBgagZWdXs?si=qBiFJqmbrmyK6eaU}

4. The Substance (βαθμολογία 7,4)

To σουρεαλιστικό body horror movie της Κοραλί Φαρζά, που κέρδισε το Βραβείο Σεναρίου στο Φεστιβάλ των Καννών με πρωταγωνιστές τους Ντέμι Μουρ και Ντέινις Κουέιντ.



Έχεις ποτέ φανταστεί μία καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου; Θα είσαι εσύ. Απλώς θα είσαι καλύτερη από κάθε άποψη. Σοβαρά. Πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το νέο προϊόν. Ονομάζεται η Ουσία (Substance). Άλλαξε τη ζωή μου. Δημιουργεί έναν άλλο εαυτό. Έναν καινούριο, πιο νέο, πιο όμορφο, πιο τέλειο εαυτό. Ισχύει μόνο ένας κανόνας: Πρέπει να μοιράζεστε τον χρόνο. Μία εβδομάδα για εσένα, μία εβδομάδα για τον νέο σου εαυτό. Επτά μέρες ο καθένας. Μία τέλεια ισορροπία. Εύκολο. Σωστά; Αν σέβεσαι την ισορροπία… τι μπορεί να πάει στραβά;



{https://youtu.be/WMQrUmg0tmI?si=bALZ8xS1MXQ8Ega3}





3. Furiosa: A Mad Max Saga (βαθμολογία 7,5)

To prequel του Mad Max saga από τον Τζορτζ Μίλερ με πρωταγωνιστές τους: Άνια Τέιλορ-Τζόι, Κρις Χέμσγουορθ, Αλάιλα Μπράουν, Τομ Μπερκ, Τσάρλι Φρέιζερ, κ.ά.



Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Μίλερ στον θρυλικό δυστοπικό κόσμο που δημιούργησε πριν από πάνω από 30 χρόνια με τις καθοριστικές ταινίες Mad Max.



Καθώς ο κόσμος καταρρέει, η νεαρή Φουριόζα αρπάζεται από την Green Place of Many Mothers και πέφτει στα χέρια της μεγάλης Ορδής Μηχανόβιων με επικεφαλής τον πολέμαρχο Ντεμέντους. Καθώς περιπλανιούνται στην άγονη γη, καταλήγουν στην Ακρόπολη που βρίσκεται υπό την ηγεμονία του Αθάνατου Τζο.



Ενώ οι δύο τύραννοι αλληλοσπαράζονται για το ποιος θα κυριαρχήσει, η Φουριόζα πρέπει να επιβιώσει από πολλές δοκιμασίες για να επιστρέψει στην πατρίδα της.

{https://youtu.be/cNm8ZF5Xe-I?si=-zJi4Ki9xH3VW-1U}

2. Deadpool & Wolverine (βαθμολογία 7,6)

Ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Χιου Τζάκμαν επιστρέφουν στους ρόλους τους έχοντας στο πλευρό τους την Έμα Κόριν.



Τα Marvel Studios παρουσιάζουν το σημαντικότερο μέχρι σήμερα λάθος τους…. την ταινία «Deadpool & Wolverine». O απαθής Γουέιντ Γουίλσον περιφέρεται ως απλός πολίτης. Έχει αφήσει πλέον πίσω του τις μέρες του ως ο πολυλογάς και αθυρόστομος μισθοφόρος, Deadpool. Όταν ο πλανήτης του αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή, ο Γουέιντ πρέπει απρόθυμα να αναλάβει δράση μαζί με έναν ακόμα πιο απρόθυμο... απρόθυμο; Τον πλέον απρόθυμο; Πρέπει να πείσει έναν απρόθυμο Wolverin να... Σκ@τ@! Οι περιλήψεις είναι τόσο ηλίθιες.

{https://youtu.be/7J3gh2NynXc?si=I9prPr4pP1v4dsjV}

1. Dune: Part Two (βαθμολογία 8,5)

H πολυαναμενόμενη (και επιτυχημένη) επιστροφή του Ντενί Βιλνέβ στον Αράκις.



Το Dune: Μέρος Δεύτερο εξερευνεί το συναρπαστικό ταξίδι του Πολ Ατρείδη, τη στιγμή που βρίσκεται ξανά με την Τσάνι και τους Φρέμεν, και ενώ πολεμά για να πάρει εκδίκηση από όσους συνωμότησαν για να καταστρέψουν την οικογένειά του.



Διχασμένος - καθώς πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στον έρωτα της ζωής του και το πεπρωμένο του ορατού σύμπαντος - ο Πολ θα αποτολμήσει να αλλάξει ένα φρικτό μέλλον που μόνο ο ίδιος μπορεί να προβλέψει.



Πρωταγωνιστεί το all star αρχικό καστ: Τίμοθι Σαλαμέ, Ζεντάγια, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Όστιν Μπάτλερ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τζος Μπρόλιν, Φλόρενς Πιου, Κρίστοφερ Γουόκεν και Λέα Σεϊντού.



{https://youtu.be/6e_QTTsfvug?si=xwOtAQSu-_EB4-Wp}