Ρίτσαρντ Ντρέιφους: Ξανά στα σαγόνια του καρχαρία 50 χρόνια μετά το «Jaws»

Πενήντα χρόνια μετά το «Jaws» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Ρίτσαρντ Ντρέιφους πρωταγωνιστεί σε νέα ταινία με καρχαρίες.

Ο Ρίτσαρντ Ντρέιφους έρχεται ξανά αντιμέτωπος με καρχαρίες, πενήντα χρόνια μετά την εμβληματική ταινία «Jaws» του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ο Ντρέιφους έπαιξε τον Ματ Χούπερ στα «Σαγόνια του Καρχαρία» του 1975, δίπλα στους Ρόι Σάιντερ, Ρόμπερτ Σο και άλλους.

Τώρα ο Ντρέιφους συμμετέχει στο επερχόμενο θρίλερ επιβίωσης με τίτλο «Into the Deep» που πρόκειται να κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες και σε ψηφιακές πλατφόρμες στις 24 Ιανουαρίου του 2025.



Η Saban Films κυκλοφόρησε και το επίσημο τρέιλερ της ταινίας, το οποίο μας δίνει μια γεύση από όσα πρόκειται να δούμε.



{https://youtu.be/d1_gEUQEM4E?si=RBtip3gsikgWf6kM}

«Αυτό το γεμάτο δράση θρίλερ ακολουθεί τους σύγχρονους πειρατές στο κυνήγι μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών που βρίσκεται βυθισμένη στον ωκεανό. Για κακή τους τύχη, ένα σκάφος με τουρίστες πέφτει πάνω στους πειρατές οι οποίοι τους αναγκάζουν να βουτήξουν σε νερά με καρχαρίες για να ανακτήσουν το λαθρεμπόριο», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.



Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Κρίστιαν Σέσμα σε σενάριο των Τσαντ Λο και Ρος Ρίντγουεϊ. Εκτός από τον Ντρέιφους, το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Κάλουμ ΜακΓκόουαν, Σκάουτ Τέιλορ Κόμπτον, Τζον Σέντα, κ.ά.



Αξίζει να αναφερθεί ότι η ταινία έχει λάβει βαθμολογία R από την Motion Picture Association για «αιματηρή βία και γλώσσα».

Πάντως η ταινία θα έχει μια δύσκολη αποστολή, καθώς θα κάνει το ντεμπούτο της τον ίδιο μήνα με πολλές ταινίες υψηλού προφίλ όπως: η μουσική βιογραφική ταινία του Ρόμπι Γουίλιαμς Better Man, το δράμα της Πάμελα Άντερσον The Last Showgirl. το ριμέικ του Wolf Man με πρωταγωνιστή τον Κρίστοφερ Άμποτ, το σίκουελ θρίλερ δράσης Den of Thieves: Pantera με τον Τζέραντ Μπάτλερ και το ιστορικό δράμα September 5 με πρωταγωνιστή τον Πίτερ Σάρσγκαρντ.