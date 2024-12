Δέκα βιβλία για να διαβάσεις ή να δωρίσεις αυτά τα Χριστούγεννα

Επιλέξαμε 10 νέα βιβλία για να κάνεις δώρο στον εαυτό σου ή στους αγαπημένους τα φετινά Χριστούγεννα.

Αν ψάχνετε ένα όμορφο δώρο για τον εαυτό σας ή τους αγαπημένους σας τα φετινά Χριστούγεννα, μόλις ανοίξατε το σωστό αφιέρωμα. Αφού κάναμε μια βόλτα -ψηφιακή και μη- σε βιβλιοπωλεία, ξεσκονίσαμε βιβλιοθήκες, ρωτήσαμε φίλους και γνωστούς, καταφέραμε να καταλήξουμε σε 10 -από τις πολλές ομολογουμένως- προτάσεις βιβλίου που θέλουμε να διαβάσουμε αυτές τις γιορτές.



Τα βιβλία που επιλέξαμε είναι νέες κυκλοφορίες για κάθε προτίμηση και γούστο: Στις προτάσεις μας θα βρείτε αστυνομικές ιστορίες γεμάτες δράσεις και αγωνία, αφηγήσεις που θα μιλήσουν στην καρδιά σας, ποιητικές συλλογές, βιογραφίες και αναγνώσματα για μουσικόφιλους ή μπασκετικούς.



Δείτε τα 10 νέα βιβλία που επιλέξαμε και σας προτείνουμε για τα Χριστούγεννα.





Μimik, Sebastian Fitzek

Μη φοβάσαι τίποτα! Μόνο τον εαυτό σου…







Μια μικρή σύσπαση στη γωνία του στόματος, μια απειροελάχιστη αλλαγή στην κόρη του ματιού, αυτά της αρκούν για να «διαβάσει» τον πραγματικό εαυτό κάποιου…



Η Χάνα Χερμπστ είναι η πιο έμπειρη ειδικός στην ερμηνεία των εκφράσεων του προσώπου στη Γερμανία. Ως σύμβουλος της Αστυνομίας, έχει βοηθήσει να συλληφθούν πολλοί επικίνδυνοι εγκληματίες. Αλλά τώρα, καθώς παλεύει με την απώλεια μνήμης μετά από μια εγχείρηση, έρχεται αντιμέτωπη με μια τρομερή περίπτωση: Μια μέχρι πρότινος άμεμπτη γυναίκα ομολογεί ότι δολοφόνησε βάναυσα την οικογένειά της. Μόνο ο μικρός της γιος, ο Πάουλ, επέζησε.



Μετά την ομολογία της, η μητέρα δραπετεύει. Ψάχνει τον γιο της για να ολοκληρώσει την «αποστολή του θανάτου» της; Η Χάνα έχει μόνο το σύντομο βίντεο της ομολογίας της για να βγάλει τα συμπεράσματά της. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα: Η δολοφόνος στο βίντεο είναι αυτή η ίδια...



Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Στο Δάσος, Tana French

Το πρώτο βιβλίο της σειράς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του Δουβλίνου. Ατμοσφαιρικό και περίπλοκο, ένα βιβλίο αναπάντεχο μέχρι τέλους.







Είσαι δώδεκα. Παίζεις στο δάσος με τους δύο καλύτερούς σου φίλους. Συμβαίνει κάτι τρομερό. Και δεν τους ξαναβλέπεις ποτέ.

Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Ρομπ Ράιαν –το παιδί που γύρισε απ’ το δάσος– είναι ντετέκτιβ στην αστυνομία του Δουβλίνου. Έχει αλλάξει το όνομά του. Κανείς δεν ξέρει για το παρελθόν του. Ούτε και ο ίδιος έχει την παραμικρή ανάμνηση απ’ όσα συνέβησαν εκείνη τη μέρα.



Και τότε εντοπίζεται το πτώμα ενός μικρού κοριτσιού στον τόπο της παλιάς τραγωδίας και ο Ρομπ μπλέκεται ξανά στο μυστήριο. Για τον ίδιο, αλλά και για τη συνεργάτιδά του Κάσι, κάθε στοιχείο κρύβει δυσοίωνα μυστικά. Οι ιδιωτικές του έρευνες δοκιμάζουν την πνευματική του ισορροπία. Και τα ίχνη οδηγούν ανελέητα, το ένα μετά το άλλο, πίσω... στο δάσος.

To βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.





Ο Αποχαιρετισμός του Γάτου, Hiro Arikawa

Με φόντο την εναλλαγή των εποχών στην Ιαπωνία, επτά γάτες προσφέρουν πολύτιμα διδάγματα ενώ διατρέχουν τη ζωή των αφεντικών τους σκαρφαλώνοντας, παρηγορώντας, χουζουρεύοντας και κάποιες φορές απλώς αναπηδώντας πάνω απ’ όλους…







Θα συναντήσουμε την παιχνιδιάρα γάτα Σπιν, που μαθαίνει με την απλότητα των αναγκών της σε έναν αγχωμένο πατέρα πώς να φροντίζει το μωρό του· μια παρέα από αγριόγατες σε ένα δημοφιλές θέρετρο δίνει μάθημα ζωής σε ένα αγόρι πώς να σέβεται τους νόμους της φύσης· μια οικογένεια προβληματίζεται από την αμείωτη αφοσίωση του γάτου της στον χαρισματικό αλλά αδιάφορο πατέρα· μια γυναίκα αναθεματίζει τον γάτο της που δεν παύει να την ενοχλεί τις νύχτες· και ένας ηλικιωμένος γάτος συλλαμβάνει ένα σχέδιο ώστε να περάσει το πνεύμα του στον άλλο κόσμο και να παραμείνει για πάντα στη ζωή του αφεντικού του.



Η πολυαναμενόμενη συλλογή ιστοριών της Hiro Arikawa εξυμνεί την αξία της φιλίας και τη δύναμη της αγάπης, υπενθυμίζοντάς μας ότι η σταθερότητα και η αφοσίωση ενός αγαπημένου γάτου δεν μας εγκαταλείπουν ποτέ. Γι’ αυτό άλλωστε επιλέγουμε να μοιραστούμε τη ζωή μας μαζί τους.



Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας.

Γαλάζια Ώρα, Paula Hawins

Η πιο σκοτεινή στιγμή της ημέρας για να είσαι μόνος σου…Καλώς ήρθατε στο Έρις. Το νησί με το ένα σπίτι, τη μία κάτοικο, τη μία έξοδο. Αποκομμένο από την υπόλοιπη Σκωτία για δώδεκα ώρες κάθε μέρα.



Κάποτε ζούσε εδώ η Βανέσα. Διάσημη εικαστικός, της οποίας ο ξεδιάντροπα άπιστος σύζυγος χάθηκε από προσώπου γης πριν από είκοσι χρόνια. Τώρα ζει εδώ η Γκρέις. Ένα μοναχικό πλάσμα της παλίρροιας, βολεμένο στην απομόνωσή του.



Μια αναπάντεχη και σοκαριστική ανακάλυψη σε μια γκαλερί στο μακρινό Λονδίνο φέρνει έναν επισκέπτη στο νησί. Και τώρα τα μυστικά του Έρις κινδυνεύουν να βγουν στην επιφάνεια…







Η Πόλα Χόκινς, η συγγραφέας του #1 παγκόσμιου bestseller Το Κορίτσι του Τρένου, επιστρέφει με ένα αριστοτεχνικό μυθιστόρημα που θυμίζει τις καλοδουλεμένες ιστορίες σασπένς της Σίρλεϊ Τζάκσον και της Πατρίσια Χάισμιθ.



Το Γαλάζια Ώρα είναι το πιο αγωνιώδες και δυνατό θρίλερ που έχει γράψει μέχρι σήμερα και έρχεται να εδραιώσει τη θέση της Χόκινς μεταξύ των μυθιστοριογράφων που κεντούν με λεπτή δεξιοτεχνία τις αποχρώσεις και το ύφος τους.



Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell.

Ποιος το ξέρει; Ποιος το ξέρει; Μίμης Ανδρουλάκης

Το «Ποιος το ξέρει; Ποιος το ξέρει;» μιλά για όλους μας. Η Αυτοβιογραφία του συγγραφέα μάς βάζει στη δοκιμασία να συναντήσουμε τον εαυτό μας σε διαφορετικές ηλικίες και μας οδηγεί στη δίνη της Μεγάλης Καταιγίδας που συγκλόνισε τον κόσμο, την Ευρώπη, την Ελλάδα. Η λέξη τραγωδία είναι μικρή.







Γινόμαστε μάρτυρες σε μια εξομολόγηση, δίχως αποσιωπήσεις, με τις απίθανες στιγμές, τα παράλογα, τις ολέθριες ψευδαισθήσεις, τις προσωπογραφίες Ελλήνων και ξένων, ενώ πρωταγωνιστές και κομπάρσοι, αίτιοι και αναίτιοι, κάνουν επιλογές που οδηγούν στον χαμό. Μη βιαστείτε όμως να δικάσετε, να καταδικάσετε ή να αθωώσετε τους Κ. Σημίτη και Κ. Καραμανλή, Γ. Παπανδρέου με Γ. Παπακωνσταντίνου, Α. Σαμαρά-Ε. Βενιζέλο, Λ. Παπαδήμο και Α. Τσίπρα με Γ. Βαρουφάκη.



Το Ποιος το ξέρει; ταράσσει τις εφησυχασμένες συνειδήσεις, ρίχνει την τελευταία «μποτίλια στο πέλαγος» και σβήνει στη νοσταλγία για τις χαρές, τις εκπλήξεις και τις αγωνίες ενός νέου κόσμου χωρίς, πιθανόν, τη γενιά του συγγραφέα.



Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.





Γεννημένος Νικητής, Γιάννης Ιωαννίδης

Ο Γιάννης Ιωαννίδης ήταν τόσο μπολιασμένος με το φίλτρο της νίκης, ώστε δε διανοούνταν να κάνει την παραμικρή έκπτωση στη διεκδίκηση και την κατάκτησή της έναντι οποιουδήποτε κόστους! Το διαλαλούσε κιόλας με εκείνο το ακαταμάχητο σαρδόνιο χαμόγελο του: «Ακόμα και με τη μάνα μου να παίζω ξερή, θέλω να τη συντρίψω»!







Ήταν όντως ένας γεννημένος νικητής, ο οποίος δεν υποχωρούσε μπροστά σε κανέναν και μπορούσε να κινήσει ακόμα και βουνά για να επικρατήσει.



Στ’ αλήθεια θα μπορούσε να κάνει τα πάντα προκειμένου να γραπώσει το όποιο λάφυρο της όποιας νίκης, στον όποιο αγώνα, απέναντι στον όποιο αντίπαλο…



To βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Ο Θεός Φταίει Που Έκανε Τον Κόσμο Τόσο Ωραίο; Αλληγορίες από τον Καζαντζάκη, Βαγγέλης Ραπτόπουλος

Κάποτε, πριν από χρόνια, ο Κ. είχε σκύψει σε ένα πηγάδι μαζί με μια γυναίκα. Τα δύο πρόσωπά τους σάλεψαν, μια στιγμή, πάνω στα σκοτεινά νερά, γυαλιστερά, τρεμάμενα, το ένα κολλητά στο άλλο. Κι αμέσως ο Κ. ένιωσε ότι αγαπούσε αυτή τη γυναίκα.



Μια φορά ένας πασάς κάλεσε έναν φτωχό να του κάνει το τραπέζι. Έβαλε μπροστά του ένα πιάτο ελιές κι ένα πιάτο μαύρο χαβιάρι. Ο φτωχός ούτε στράφηκε να δει τις ελιές, έπεσε με τα μούτρα στο χαβιάρι. «Φάε κι ελιές, κουμπάρε», του λέει ο πασάς. «Καλό είναι και το χαβιάρι, πασά εφέντη μου», απάντησε, μασουλώντας πάντα, ο φτωχός.



Στην Κίνα ο Κ. είχε δει μια ζωγραφιά ανείπωτης αβρότητας, με τον τίτλο: «Η καμπάνα του δειλινού που χτυπάει σε μακρινό ναό». Δεν έβλεπες ούτε ναό ούτε καμπάνα. Μόνο ένα ήρεμο τοπίο, ελαφρά χρυσαφένιο, σκεπασμένο με γαλάζιο αέρα.



Όταν σε σκεφτούν οι κάμπιες, Θεέ μου, γίνονται πεταλούδες!







Από τον πρόλογο του συγγραφέα



Μια περιπλάνηση στο σύμπαν του Νίκου Καζαντζάκη, ένα μωσαϊκό από 259 αλληγορίες σπαρμένες σε ολόκληρο το έργο του: στα μυθιστορήματα, στα ταξιδιωτικά, ακόμη και στην αλληλογραφία του.



Το απόσταγμα της σοφίας του κορυφαίου συγγραφέα, αντλημένο από τους μοναχούς του Αγίου Όρους, την εβραϊκή παράδοση, το Ταό, το ζεν, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, τον λαό της Κρήτης, την Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, αλλά και από την παγκόσμια Ιστορία.



Tο αχανές έργο του δημιουργού του Ζορμπά βρίθει από σύντομες αλληγορίες, συμβολικά διηγηματάκια, μικροϊστορίες μισής σελίδας που πηγάζουν και συνίστανται από ιδέες. Μυστικιστικές παραβολές, πες. [...]



Μέσα στα μεγάλα κομμάτια από περίφημο πεντελικό μάρμαρο που είναι το έργο του Καζαντζάκη, όποτε έβλεπα ένα φυλακισμένο μικρό άγαλμα πάλευα, όπως οι γλύπτες, να το απελευθερώσω.



Από το επίμετρο του συγγραφέα



Υπό μία ευρεία έννοια, το βιβλίο μου είναι ένα σχεδόν πειραματικό μυθιστόρημα διαρθρωμένο σε 259 αλληγορίες. Ένα μυθιστόρημα με πρωταγωνιστή τον Κ., ο οποίος δεν ταυτίζεται πάντα με τον Καζαντζάκη (κάποτε συγχέεται με ήρωές του). Ή, ίσως, το μυθιστορηματικό ψηφιδωτό της πνευματικής προσωπογραφίας του Κ., μέσα από όλες αυτές τις αλληγορικές μικροϊστορίες. [...]



Ένα μεταμοντέρνο μυθιστόρημα με τον τίτλο Ο Θεός φταίει, που έκανε τον κόσμο τόσο ωραίο· και υπότιτλο Αλληγορίες από τον Καζαντζάκη.



To βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος.



Τα σχόλια του Τρίτου - Μια Νοελληνική Μυθολογία, Μάνος Χατζιδάκις



Η διαχρονική συλλογή των ιστορικών «σχολίων» του Μάνου Χατζιδάκι, που μεταδόθηκαν από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας την περίοδο που διετέλεσε διευθυντής του, από τον Μάιο του 1978 μέχρι τον Απρίλιο του 1980.



Με σπάνια κριτική διαύγεια και ευαισθησία, και με αφορμή την επικαιρότητα της εποχής, ο συνθέτης ανατέμνει χειρουργικά το πολύπλοκο φαινόμενο τού «Νεοελληνισμού» τολμώντας να κατονομάσει δημόσια τις βαθιές του παθογένειες.



Τα μοναδικά αυτά ντοκουμέντα αποκρυσταλλώνουν με τον πιο καίριο και καλαίσθητο τρόπο την πολιτική συγκρότηση, την ιδιοφυή σκέψη και κυρίως την αδιαπραγμάτευτη δημοκρατικότητα του σπουδαίου δημιουργού και πολίτη.



Ένα πολύτιμο, ποιητικό μανιφέστο του πολιτεύεσθαι μα και τού υπάρχειν.



Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος.

Bruce Springsteen – Born to run

«Το να γράφεις για τον εαυτό σου είναι μια βρομοδουλειά. Αλλά σε ένα έργο σαν κι αυτό, ο συγγραφέας έχει δώσει μια υπόσχεση – να μοιραστεί με τον αναγνώστη όσα έχει στο μυαλό του. Αυτό προσπάθησα

να κάνω στις σελίδες που ακολουθούν». Bruce Springsteen, από τις σελίδες του Born to Run



Ο Bruce Springsteen αφοσιώθηκε για επτά χρόνια στη συγγραφή της ιστορίας της ζωής του και προσφέρει την ίδια ειλικρίνεια, το χιούμορ και την αυθεντικότητα που βρίσκει κανείς και στα τραγούδια του.



Περιγράφει πώς μεγάλωσε σε μια καθολική οικογένεια στο Freehold του New Jersey, μέσα στην ποίηση, τον κίνδυνο και το σκοτάδι που πυροδότησε τη φαντασία του μέχρι τη στιγμή που περιγράφει ως τη «Μεγάλη Έκρηξη»: όταν είδε την πρώτη εμφάνιση του Elvis Presley στην αμερικανική τηλεόραση.



Αφηγείται γλαφυρά το πάθος που είχε να γίνει μουσικός, τα πρώτα του live στα μπαρ του Asbury Park και την άνοδο της E Street Band. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια μοιράζεται για πρώτη φορά τις προσωπικές του μάχες που ενέπνευσαν τις καλύτερες δουλειές του και μας δείχνει γιατί το τραγούδι «Born to Run» αποκαλύπτει πολλά περισσότερα απ’ όσα νομίζαμε.







Το Born to Run θα είναι διαφωτιστικό για όποιον έχει απολαύσει τα τραγούδια του Bruce Springsteen, αλλά το βιβλίο αυτό είναι κάτι μεγαλύτερο από μια αυτοβιογραφία ενός θρυλικού αστέρα της ροκ.



Είναι ένα βιβλίο για εργάτες και ονειροπόλους, για γονείς και παιδιά, για ερωτευμένους και μοναχικούς, για καλλιτέχνες, φρικιά ή για όποιον άλλο ήθελε να βουτήξει στα νερά του ιερού ποταμού της ροκ εν ρολ.



Σπάνια ένας καλλιτέχνης έχει μοιραστεί την ιστορία του με τέτοια δύναμη και ειλικρίνεια. Όπως πολλά από τα τραγούδια του («Thunder Road», «Badlands», «Darkness on the Edge of Town», «The River», «Born in the U.S.A», «The Rising», και «The Ghost of Tom Joad»), η αυτοβιογραφία του Bruce Springsteen είναι γραμμένη με τον λυρισμό ενός μοναδικού τραγουδοποιού και τη σοφία ενός άνδρα που έχει στοχαστεί σε βάθος τις εμπειρίες της ζωής του.

To βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key Books.





Αυτή Είναι Η Γειτονιά Μου Σκύλε, Παύλος Παυλίδης

Το βιβλίο «Αυτή είναι η γειτονιά μου σκύλε» είναι η πρώτη ποιητική συλλογή του τραγουδοποιού Παύλου Παυλίδη.





Στα δέντρα που είχαν λέξεις έβαλα πουλιά



Λες και θα σιωπούσαν κάποτε



Στα ποτάμια που κυλούσαν νοήματα έβαλα νερά



Λες και θα στερεύαν κάποτε



Τα κατέστρεψα



Και ησύχασα



Από τότε η ζωή είναι τόσο καλή και δίκαιη μαζί μου



Βλέπω ένα κορίτσι ν’ ακουμπάει ένα ποδήλατο



Σ’ ένα δέντρο δίπλα στην όχθη ενός ποταμού



Ακούω τα πουλιά και δεν καταλαβαίνω λέξη



Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη