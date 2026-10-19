Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες και επτά πυροσβεστικά οχήματα.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή της Φανερωμένης Θεσπρωτίας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν ενισχυθεί με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης τέσσερα αεροσκάφη, προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να αποτραπεί η επέκτασή της.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2112157637374513561}