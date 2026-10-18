Συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε την Κυριακή 18/10.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 18/10 σε δασική έκταση στην περιοχή Κασσιτερά της Ροδόπης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί 30 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2111807931641434139}

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Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ροδόπης.