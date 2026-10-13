Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Τρίτης (13/10) στην Αρτέμιδα, έπειτα από μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι.

Η φωτιά ξέσπασε στη σοφίτα μονοκατοικίας της οδού Μ.Αλεξάνδρου και Χατζοπούλου, με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής να ενημερώνεται για το συμβάν στις 19:50.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Όπως μεταδίδει το irafina, ακούγονται εκρήξεις, ενώ έχει καταρρεύσει η σοφίτα του σπιτιού.

Αναφορές κάνουν λόγο για άτομο που αναζητείται, ωστόσο η Πυροσβεστική δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία.