Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Απάτημε λεία-«μαμούθ» κατήγγειλε μια 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα, αξίας 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, την περασμένη Τρίτη η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Με αυτό το πρόσχημα, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να της αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η 88χρονη στις αστυνομικές αρχές.

Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.