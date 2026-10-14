Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη

H κακοκαιρία με τις σφοδρές καταιγίδες και τους ισχυρούς ανέμους συνεχίζεται με τα πλοία να παραμένουν καθηλωμένοι. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Ως αποτέλεσμα, παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, από το λιμάνι του Πειραιά ακυρώνονται και τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη, τα οποία επρόκειτο να αναχωρήσουν στις 21:00, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

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