Με αμοιβαίους συμβιβασμούς μπορεί να γίνει συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, λέει ο Όσμπορν.

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξος για την επίτευξη μιας συμφωνίας σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, αρκεί οι δύο πλευρές να αντιληφθούν πως δεν θα πάρουν όλα όσα θέλουν.

«Είμαι ακόμα αισιόδοξος ότι μπορούμε να πετύχουμε μια συμφωνία», δήλωσε ο Όσμπορν στο Bloomberg. «Αν όλοι μπουν (στις συνομιλίες) με τη λογική ότι δεν θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε, όπως ισχύει πάντα σε μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε μπορεί να επιτευχθεί ένα deal», συμπλήρωσε.

«Ελπίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο διακανονισμό, με τον οποίο τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο θα μπορούν να εκτεθούν στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να γίνει διαμοιρασμός. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα, κάτι που κατανοώ και σέβομαι. Όμως, είναι η δική μας θέση, οπότε εάν θέλουμε να κάνουμε πρόοδο, πρέπει να γίνει με αυτό το πνεύμα», υπογράμμισε.

Γλυπτά Παρθενώνα: «Διευθέτηση» για να εκτίθενται σε Λονδίνο και Αθήνα

Η θέση που εξέφρασε ο Τζορτζ Όσμπορν έρχεται σε αντίθεση με τη θέση που διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο άρθρο του στον Guardian τον Σεπτέμβριο, σημειώνει το Bloomberg. Σε εκείνο το άρθρο, ο πρωθυπουργός τόνιζε πως «η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί όποια συμφωνία θα απαιτήσει να αναγνωρίσει ότι τα Γλυπτά είναι ιδιοκτησία του Βρετανικού Μουσείου, ούτε ένα σχέδιο για να “δανειστούμε” τμήματα του δικού μας μνημείου».

Από την πλευρά του, ο Όσμπορν σχολίασε ότι σέβεται την «ένταση των συναισθημάτων» στην Ελλάδα. «Αν πρόκειται να καταλήξουμε σε συμφωνία, τότε θα πρέπει να κάνουμε κάποιου είδους διευθέτηση με την οποία αυτά τα καταπληκτικά αντικείμενα θα εκτίθενται τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, σε διαφορετικό πλαίσιο: ως μέρος της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας και Αθήνας και στο Βρετανικό Μουσείο, στο πλαίσιο της ιστορίας όλων των πολιτισμών, που παρουσιάζονται ο ένας δίπλα στον άλλο», συμπλήρωσε.