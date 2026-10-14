Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 28χρονος προσέκρουσε σε οχήματα που βρίσκονταν ακινητοποιημένα.

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Σχιστού, με έναν 58χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του και έναν ακόμη 51χρονο να τραυματίζεται ελαφρά, έπειτα από παράσυρση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 28χρονος προσέκρουσε σε οχήματα που βρίσκονταν ακινητοποιημένα. Από τη σύγκρουση παρασύρθηκαν δύο άτομα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 58χρονου και τον ελαφρύ τραυματισμό του 51χρονου.

Συνελήφθη ο οδηγός

Μετά το περιστατικό, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 28χρονου οδηγού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.