Η απάτη σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, όταν οι δράστες εμφανίστηκαν στην κατοικία της γυναίκας.

Λεία που εκτιμάται σε περίπου 220.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν επιτήδειοι από μια 89χρονη γυναίκα στο Μαρούσι, χρησιμοποιώντας ένα πρόσχημα που αποδείχθηκε αρκετό για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της. Οι δράστες παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων και έπεισαν την ηλικιωμένη να τους αποκαλύψει το σημείο όπου έκρυβε τις οικονομίες της.

Η απάτη σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, όταν οι δράστες εμφανίστηκαν στην κατοικία της γυναίκας. Αφού κατάφεραν να την παραπλανήσουν, απέκτησαν πρόσβαση στην κρυψώνα της και αφαίρεσαν χρυσά νομίσματα και μετρητά μεγάλης αξίας.

Το πρόσχημα με τους υπαλλήλους της εταιρείας κοινοχρήστων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, όλα ξεκίνησαν όταν οι επιτήδειοι χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού της 89χρονης στο Μαρούσι, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως εργαζομένους εταιρείας κοινοχρήστων.

«Από την εταιρεία κοινοχρήστων είμαστε», φέρονται να είπαν στην ηλικιωμένη, χρησιμοποιώντας την ιδιότητά τους ως μέσο για να κάμψουν τις επιφυλάξεις της.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της γυναίκας και να την οδηγήσουν στην αποκάλυψη του σημείου όπου φύλαγε τις οικονομίες της. Η κρυψώνα βρισκόταν στο εσωτερικό τοίχου ενός δωματίου της κατοικίας, όπου η ηλικιωμένη είχε τοποθετήσει χρυσά νομίσματα και χρήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα για να πάρουν τη λεία

Αφού εντόπισαν το σημείο όπου βρίσκονταν τα πολύτιμα αντικείμενα, οι απατεώνες προχώρησαν σε μια ακόμη πιο προκλητική ενέργεια. Χρησιμοποίησαν βαριοπούλα για να γκρεμίσουν το τμήμα του τοίχου που έκρυβε τις οικονομίες της 89χρονης, αποκτώντας πρόσβαση στη λεία τους.

Από την κρυψώνα αφαίρεσαν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, 40 πεντόλιρα, 10 λίρες και το ποσό των 20.000 ευρώ σε μετρητά.

Η αξία των πεντόλιρων υπολογίζεται περίπου σε 5.000 ευρώ ανά νόμισμα. Επομένως, η συνολική αξία των 40 χρυσών νομισμάτων εκτιμάται σε περίπου 200.000 ευρώ. Αν σε αυτό το ποσό προστεθούν οι 10 λίρες και τα 20.000 ευρώ σε μετρητά, η συνολική αξία της λείας υπολογίζεται ότι προσεγγίζει τις 220.000 ευρώ.

Η υπόθεση αναδεικνύει το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς που μπορεί να προκαλέσει μια οργανωμένη απάτη, όταν οι δράστες καταφέρνουν να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη ενός ηλικιωμένου ανθρώπου και να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά του αντικείμενα.