Ο Γιάννης Παπασηφάκης πρωταγωνιστεί στο «The Travel Show» του BBC, παρουσιάζοντας την αυθεντική καθημερινότητα ενός κτηνοτρόφου που παραμένει πιστός στην οικογενειακή παράδοση.

Ο Γιάννης Παπασηφάκης από τα Λευκά Όρη της Κρήτης πρωταγωνιστεί σε ένα επεισόδιο της εκπομπής «The Travel Show» του BBC που ειναι αφιερωμένο στους κτηνοτρόφους του νησιού. Ο βοσκός που έχει το δικό του φανατικό κοινό στα social media είναι ένα από τα πρόσωπα που μιλάνε στο επεισόδιο «Guardians of Crete» («Οι φύλακες της Κρήτης») παρουσιάζοντας στιγμές από την καθημερινότητά του στα βουνά του νησιού αλλά και την ζωή του ως κτηνοτρόφος στην κρητική ύπαιθρο.

Η ζωή σε ένα μιτάτο στα Λευκά Όρη

Για αρκετούς μήνες κάθε χρόνο, ο Γιάννης Παπασηφάκης ζει σε ένα παραδοσιακό πέτρινο μιτάτο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων, πάνω από την Ανώπολη Σφακίων. Η καθημερινότητά του διαφέρει σημαντικά από τη ζωή στην πόλη. Περιλαμβάνει τη φροντίδα των κοπαδιών, την παραγωγή τυριού και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνεπάγεται η διαβίωση σε ένα απομονωμένο ορεινό περιβάλλον. Οι προμήθειες μεταφέρονται ακόμη και με μουλάρια, ενώ για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιούνται φωτοβολταϊκά συστήματα.

Παρά την απομόνωση του βουνού, ο κτηνοτρόφος έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια μεγάλη διαδικτυακή κοινότητα. Μέσα από τα βίντεο και τις ζωντανές μεταδόσεις του, παρουσιάζει την καθημερινότητά του, τις ασχολίες του και τις παραδόσεις της κρητικής κτηνοτροφίας αλλά και του τόπου του. Οι ακόλουθοί του ξεπερνούν τις 100.000, ενώ στα live που διοργανώνει μέσω των λογαριασμών του στα social media έχουν συνδεθεί ταυτόχρονα έως και 1.200 θεατές σύμφωνα με το flashnews.gr.

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