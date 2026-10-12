Αφαιρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 1.040 άδειες ικανότητας οδήγησης και 305 άδειες κυκλοφορίας.

Εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε ολόκληρη την Αττική πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Οκτωβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Οκτωβρίου, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής εξόρμησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και των Τμημάτων Τροχαίας, διενεργήθηκαν συνολικά 21.814 έλεγχοι αλκοολομέτρησης.

Από τους ελέγχους προέκυψαν 215 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν έξι οδηγοί, στους οποίους καταγράφηκε ένδειξη άνω των 0,60 mg/l. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, τα θετικά αποτελέσματα αντιστοιχούσαν στο 0,98% του συνόλου των ελέγχων αλκοολομέτρησης.

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Χιλιάδες παραβάσεις του ΚΟΚ

Παράλληλα με τους ελέγχους για την κατανάλωση αλκοόλ, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 7.346 επιπλέον παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορούσαν διαφορετικές μορφές επικίνδυνης ή αντικανονικής οδήγησης.

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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, η μη χρήση προστατευτικού κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών και η οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας.

Οι έλεγχοι αναπτύχθηκαν σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Τροχαίας Αττικής για την τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας.

Ακινητοποιήθηκαν 685 οχήματα

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην ακινητοποίηση 685 οχημάτων. Από αυτά, τα 114 χρειάστηκε να μεταφερθούν με γερανό.

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 1.040 άδειες ικανότητας οδήγησης και 305 άδειες κυκλοφορίας, ως αποτέλεσμα των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων.