Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής των κυκλοφοριακών περιορισμών, τις κατηγορίες οχημάτων που εξαιρούνται, καθώς και τη διαδικασία έκδοσης των ειδικών αδειών.

Επιστρέφει από σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την περίοδο 2026-2027. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 23 Ιουλίου 2027, με το σύστημα μονών-ζυγών να καθορίζει την είσοδο των οχημάτων, ενώ προβλέπονται εξαιρέσεις για ηλεκτρικά, υβριδικά και ορισμένα οχήματα χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής των κυκλοφοριακών περιορισμών, τις κατηγορίες οχημάτων που εξαιρούνται, καθώς και τη διαδικασία έκδοσης των ειδικών αδειών.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Δακτύλιος θα ισχύει από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 07:00 έως τις 20:00, και την Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00. Τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται απεργία σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται.

Η κυκλοφορία των επιβατικών ΙΧ και των ελαφρών φορτηγών ιδιωτικής χρήσης που υπάγονται στο μέτρο θα γίνεται εκ περιτροπής, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας. Τις ζυγές ημερομηνίες επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων με πινακίδες που λήγουν σε 0, 2, 4, 6 και 8, ενώ τις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν εκείνα που λήγουν σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Τα όρια του Δακτυλίου και οι δρόμοι που εξαιρούνται

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται στην περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπύρου Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλιού, Ανδρέα Φραντζή, Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη και Πατησίων.

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Σημειώνεται ότι στις οριακές λεωφόρους και οδούς του Δακτυλίου η κυκλοφορία επιτρέπεται χωρίς τους συγκεκριμένους περιορισμούς.

Από το σύστημα μονών-ζυγών εξαιρούνται τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα εκ κατασκευής υβριδικά, καθώς και τα οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.

Ελεύθερη κυκλοφορία προβλέπεται επίσης για αυτοκίνητα προδιαγραφών EURO 6, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα όρια εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ειδικότερα, για οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το όριο εκπομπών ορίζεται κάτω από 120 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο, σύμφωνα με τη μέθοδο NEDC.

Για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται κάτω από 145 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο, σύμφωνα με τη μέθοδο WLTP.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά το ειδικό σήμα ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου, gov.gr, ή του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων.

Για την έκδοση απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή κατόχου.

Η επιβεβαίωση των προϋποθέσεων πραγματοποιείται αυτόματα, μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του Μητρώου Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το ειδικό σήμα μπορεί να εκτυπωθεί ή να αποθηκευτεί σε κινητό τηλέφωνο και να επιδεικνύεται σε ενδεχόμενο έλεγχο της Τροχαίας. Εκδίδεται μία φορά και, σε περίπτωση απώλειας, μπορεί να ανακτηθεί ηλεκτρονικά.

Τι ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους

Εξαιρέσεις προβλέπονται και για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής του Δακτυλίου, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ειδική κάρτα εισόδου και εξόδου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Οι κάτοχοι των καρτών μπορούν να μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδρομές εντός της ζώνης που τους έχει καθοριστεί.

Από τους περιορισμούς εξαιρούνται επίσης, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οχήματα που μεταφέρουν άτομα με αναπηρία, ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές θεραπείες, γιατρούς που εξυπηρετούν επείγοντα περιστατικά, καθώς και οχήματα μεταφοράς φαρμάκων και ειδικού υγειονομικού υλικού.

Ειδικές εξαιρέσεις προβλέπονται για κρατικά και διπλωματικά οχήματα, οχήματα δημοσιογραφικών οργανισμών, τραπεζών, πολιτικών κομμάτων, βουλευτών και άλλων φορέων, με συγκεκριμένα αριθμητικά όρια και προϋποθέσεις.

Παράλληλα, εξαιρούνται υπό όρους επαγγελματικά οχήματα που πραγματοποιούν διανομές τροφίμων, ποτών και άλλων εμπορευμάτων, καθώς και οχήματα επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δακτυλίου.

Για αρκετές από αυτές τις κατηγορίες απαιτείται ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Σημαντική πρόβλεψη της νέας απόφασης είναι ότι οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας που είχαν χορηγηθεί για τις περιόδους 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 εξακολουθούν να ισχύουν και για την περίοδο 2026-2027.

Οι νέες άδειες που θα εκδοθούν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα έχουν ισχύ έως τις 23 Ιουλίου 2027.