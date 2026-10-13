Διήμερο κακοκαιρίας με ακραιά καιρικά φαινόμενα, ενισχύονται οι άνεμοι, πέφτει η θερμοκρασία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου η νέα κακοκαιρία που φέρνει ακραία φαινόμενα σε 10+1 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, καθώς και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, πριν ενισχυθούν από το απόγευμα στα 7 με 8 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία, παράλληλα, θα σημειώσει πτώση: Πιο συγκεκριμένα, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 10 έως 18 °C (με τη Θεσσαλονίκη στους 12-16 °C). Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το βορειοανατολικό Αιγαίο οι τιμές θα κυμανθούν από 13 έως 21 °C (με την Αττική στους 15-20 °C), στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από τους 22 έως 24 °C, ενώ στην Κρήτη θα αγγίξουν και τους 25 °C.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο για σήμερα Τρίτη

Kατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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α) Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

β) Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα.

γ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

ε) στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

στ) στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες.

Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης αναμένονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό.