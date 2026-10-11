Τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφονται στη Λακωνία, ενώ έντονα είναι τα φαινόμενα και σε περιοχές της Μεσσηνίας και της Αχαΐας.

Ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφονται το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου σε περιοχές της Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, που ακολουθεί την πορεία της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις στις 17:00, στους Μολάους Λακωνίας ο ρυθμός βροχόπτωσης έφτασε τα 92,2 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ στο Αστέρι Λακωνίας καταγράφηκαν 85,4 mm/ώρα. Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η ένταση της βροχής και στην Κυπαρισσία, όπου στις 16:50 ο σταθμός κατέγραψε 67,8 mm/ώρα.

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Παράλληλα, στο Γεράκι Λακωνίας ο ρυθμός βροχόπτωσης έφτασε τα 44,6 mm/ώρα, ενώ στον Άγιο Γεώργιο Αχαΐας καταγράφηκαν 39,4 mm/ώρα.

Αντίθετα, χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στο Κιάτο, με 1 mm/ώρα, στη Ρίζα Κορινθίας, με 4,4 mm/ώρα, στη Νεμέα, με 4,2 mm/ώρα, και στη Στεμνίτσα Αρκαδίας, με 2,6 mm/ώρα.

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Οι μετρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα την Κυριακή, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το δελτίο καιρού του meteo.gr, τα φαινόμενα αναμενόταν να επεκταθούν από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με πιθανότητα τοπικά έντονων εκδηλώσεων και χαλαζοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές.