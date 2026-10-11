«Έχουμε δίκιο και θα το βρούμε» δήλωσε επίσης, στο βίντεο.

Βίντεο μέσα από το κελί του ΑΤ Αγίων Αναργύρων δημοσίευσε ο Βασίλης Παϊτέρης.

«Καλημέρα σας και γεια χαρά σας. Έχουμε δίκιο και θα το βρούμε. Σήμερα, είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου κι εγώ βρίσκομαι στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων. Αύριο το πρωί, είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου κι εγώ θα πρέπει να πάω στα δικαστήρια της Ευελπίδων να αποδείξω ότι το σπίτι για το οποίο με δικάσανε πέντε χρόνια, δεν είναι δασικό. Έχω χαρτί από το δασαρχείο ότι το σπίτι μου δεν είναι σε δασική περιοχή. Δεύτερον, έχω προβλήματα υγείας πολύ σοβαρά, με καρκίνο, με καρδιά, αποδεδειγμένα από γιατρούς. Είμαι σε ηλικία που δεν πρέπει να μπω φυλακή. Δε χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν. Αύριο θα πρέπει να μην δικαστώ γιατί έχω χαρτιά που αποδεικνύουν την αθωότητά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Παϊτέρης.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς φέρεται να παραβίασε περιοριστικό όρο που αφορούσε την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής του. Η υπόθεση συνδέεται με παλαιότερες δικαστικές εκκρεμότητες και οφειλές προς το Δημόσιο, που προέκυψαν, μεταξύ άλλων, από πολεοδομικές παραβάσεις σχετικά με την κατοικία του.