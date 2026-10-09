Ο Παϊτέρης παραβίασε περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για οφειλές στο δημόσιο.

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης.

Η παραβίαση εκ μέρους του γνωστού τραγουδιστή Βασίλη Παϊτέρη του περιοριστικού όρου που του είχε επιβληθεί για οφειλές στο δημόσιο τον οδηγεί στη φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Βασίλης ΠαΪτέρης δεν τήρησε τον περιοριστικό όρο της κατ'οίκον έκτισης ποινής που του είχε επιβληθεί, καθώς συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, το βράδυ της Πέμπτης (08/10), στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Ο γνωστός τραγουδιστής υποχρεώθηκε στον εν λόγω όρο με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου μετά τη συγχώνευση ποινών, για σειρά αδικημάτων για τα οποία έχει καταδικαστεί στο παρελθόν μεταξύ των οποίων και οφειλές προς το δημόσιο.