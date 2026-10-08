Στον ίδιο χώρο φέρεται να βρέθηκε και σχοινί.

Ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην περιοχή των Σφαγείων, κάτω από τον Αηλιά Καλαμπάκας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του stagonnews, τα οστά εντόπισε νεαρός που περνούσε από το σημείο και αμέσως ενημερώθηκαν οι αρχές.

Στον ίδιο χώρο φέρεται να βρέθηκε και σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου.

Πληροφορίες για άτομο που είχε χαθεί από το 2018

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν(σύμφωνα και με τα αντικείμενα που βρέθηκαν) ότι πρόκειται για άνδρα από την περιοχή μας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το 2018. Την περίοδο εκείνη είχαν πραγματοποιηθεί έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η ταυτοποίηση της σορού, καθώς και η εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου, αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών και τις προβλεπόμενες εξετάσεις.

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