Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση ύψους 165 ευρώ χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ μέσω του επιδόματος κίνησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, με στόχο την οικονομική στήριξη των δικαιούχων για τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησής τους.

Το επίδομα κίνησης αποτελεί προνοιακή αναπηρική παροχή και δεν αφορά το σύνολο των ατόμων με αναπηρία, αλλά συγκεκριμένες περιπτώσεις που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το επίδομα των 165 ευρώ τον μήνα αφορά:

άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,

άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,

άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη συγκεκριμένη παροχή.

Πού γίνεται η αίτηση

Η αίτηση για το επίδομα κίνησης υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του μέσω των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ.

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Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα, με τη συνδρομή εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξυπηρέτηση σχετικά με τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας της περιοχής τους ή στη γραμμή 1555, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Για τη χορήγηση του επιδόματος είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της αναπηρίας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕΠΑ πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής πρόσβασης παρέχεται υποστήριξη από Κέντρα Κοινότητας, ΚΕΠ και Γραμματείες ΚΕΠΑ.

Επομένως, όσοι πληρούν τα κριτήρια και διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου τους ή στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ για την υποβολή της αίτησης και την ενημέρωση για τη διαδικασία χορήγησης της παροχής.