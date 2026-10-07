Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου ημεδαπού ψαρά, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή Γούρνες Λέρου.
Ο 33χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη σώος και καλά στην υγεία του από περιπολικό ταχύπλοο του Λιμενικού, το οποίο επιχειρούσε στην περιοχή στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του.
Στη συνέχεια, ο ψαράς μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη στεριά.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου
Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στη θαλάσσια περιοχή όπου είχε εθεαθεί για τελευταία φορά ο 33χρονος.
Για την επιχείρηση είχε ενεργοποιηθεί το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), υπό τον συντονισμό του οποίου επιχειρούσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και ένα περιπολικό όχημα από ξηράς.
Στην περιοχή, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, επικρατούσαν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.