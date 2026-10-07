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Βρέθηκε και περισυνελέγη από ταχύπλοο του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή Γούρνες.

Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου ημεδαπού ψαρά, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή Γούρνες Λέρου.

Ο 33χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη σώος και καλά στην υγεία του από περιπολικό ταχύπλοο του Λιμενικού, το οποίο επιχειρούσε στην περιοχή στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του.

Στη συνέχεια, ο ψαράς μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη στεριά.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου

Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στη θαλάσσια περιοχή όπου είχε εθεαθεί για τελευταία φορά ο 33χρονος.

Για την επιχείρηση είχε ενεργοποιηθεί το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), υπό τον συντονισμό του οποίου επιχειρούσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και ένα περιπολικό όχημα από ξηράς.

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Στην περιοχή, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, επικρατούσαν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.