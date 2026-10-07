«Γυρίζει» απότομα ο καιρός με καταιγίδες και βροχές μέχρι την Κυριακή - Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει άρδην με την έλευση ενός νέου βαρομετρικού χαμηλού που επηρεάζει αρχικά τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα και τα φαινόμενα να επεκτείνονται τις επόμενες ημέρες σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιό του, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι πρώτες βροχές αναμένονται στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση καλός, με λίγες νεφώσεις.

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, τα φαινόμενα θα ενισχυθούν και θα επεκταθούν. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια, ενώ σταδιακά θα επηρεαστούν και περιοχές της κεντρικής ηπειρωτικής Ελλάδας.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση κυρίως στα δυτικά, όπου θα εκδηλωθούν βροχές, όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν σταδιακά και άλλες ηπειρωτικές περιοχές, με εξαίρεση κυρίως την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η Κυριακή 11 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε τμήματα της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

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Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Στο επίκεντρο της μεταβολής βρίσκονται κυρίως το Ιόνιο, η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά και η Δυτική Μακεδονία, ενώ όσο περνούν οι ημέρες οι βροχές αναμένεται να επεκταθούν σε μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά από νότιες σε δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια προς το τέλος του τετραημέρου. Η Αττική σε μια πρώτη ανάγνωση δεν φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων με τον καιρό να παραμένει κατά βάση ήπιος.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Βαρομετρικό χαμηλό, που αρχίζει να οργανώνεται στον Κόλπο της Γένοβας, αναμένεται να κινηθεί αργά ανατολικά. Το σύστημα αυτό, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), θα στρέψει τους ανέμους στην περιοχή μας σε ΝΔ με ένταση ως τα 5 μποφόρ και θα προκαλέσει τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα. Κατά τα άλλα, οι συνθήκες ευνοούν τον σχηματισμό ομιχλών το πρωί κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 28 βαθμούς.

Την Παρασκευή (9/10), στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τη Δ. Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στο Β. Ιόνιο καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους στις ηπειρωτικές περιοχές αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.

Το Σάββατο (10/10), στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα πλην των ΒΑ περιοχών της προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες στο Β. Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα φθάσουν τα 6 μποφόρ και στη ΒΔ Ελλάδα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η Κυριακή (11/10) στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια χώρα θα αρχίσει με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αλλά γρήγορα από τα δυτικά προς τα ανατολικά ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.