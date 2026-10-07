Αίτημα του 58χρονου γιατρού για συμπληρωματική έρευνα από τη ΔΕΕ. Ζητά να εξεταστεί το κινητό του. Υποστηρίζει πως δεν γνώριζε περί μέθης στον τραγουδιστή, αλλά ούτε και πλασμαφαίρεσης της κόρης του από τη σύζυγό του

Με το βλέμμα στην αίτηση αποφυλάκισης την οποία σχεδιάζει να καταθέσει, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος οργανώνει την υπερασπιστική του τακτική, δείχνοντας ως αποκλειστικά υπεύθυνη για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τη σύζυγό του Ιωάννα Γάκα.

Μετά τις πληροφορίες που φαίνεται πως επιβεβαιώνονται πλήρως από τις τοξικολογικές εξετάσεις, πως η ανειδίκευτη γιατρός είχε χορηγήσει μέθη στον τραγουδιστή, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, επιχειρεί να δείξει στον ανακριτή πως ο ίδιος δεν γνώριζε τίποτα επ’ αυτού, όπως επίσης καμία σχέση δεν έχει με τη φωτογραφία του τραγουδιστή την οποία έστειλε η σύζυγό του στον υπνοθεραπευτή, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Το αίτημα για συμπληρωματική έρευνα

Με αίτημά του, ο 58χρονος γιατρός ζητά από τον 32ο τακτικό ανακριτή να διατάξει τη διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών(ΔΕΕ) προκειμένου να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνό του για τη διακρίβωση, όπως υποστηρίζει, της αθωότητάς του.

Από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου, η υπεράσπιση του Ηλία Θεοδωρόπουλου, επιδιώκει να διακριβωθεί συγκεκριμένα:

α) εάν εγώ, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έχω προβεί, κατά τις κρίσιμες για την υπόθεση ημέρες και ώρες, σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας, αρχείου ή άλλου δεδομένου από τη συσκευή μου και,

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β) εάν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή εν γένει στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό μου τηλέφωνο υφίσταται οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».

Η απάντηση της Δ.Ε.Ε. επί των ανωτέρω ζητημάτων είναι ουσιώδης για την πλήρη και αντικειμενική διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης», αναφέρει καταλήγοντας το αίτημα.

«Δεν γνώριζα τίποτα» ισχυρίζεται ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποστηρίζει επίσης ότι δεν ήξερε τίποτα ούτε για την πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε η κόρη του ζευγαριού, στα τέλη Αυγούστου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τη συγκεκριμένη περίοδο, εκείνος ήταν εκτός Αθηνών.

Διαφωτιστική πάντως για το θέμα αυτό εκτιμάται πως θα είναι η κατάθεση που αναμένεται να δώσει η ίδια η κόρη των προφυλακισμένων γιατρών τα επόμενα 24ωρα.

Ο «χωρισμός» του ιατρείου

Σύμφωνα πάντως με την υπεράσπιση του γιατρού, ο «χωρισμός» του ιατρείου και η μετεγκατάσταση της συζύγου στην Πατριάρχου Ιωακείμ, ήταν από το καλοκαίρι, στα σχέδια του. Πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως λένε τώρα άνθρωποι από το περιβάλλον του, ο 58χρονος γιατρός σκεφτόταν να μείνει μόνο αυτός στο εν λόγω ιατρείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο προφυλακισμένο γιατροί έχουν πλέον καταγγείλει το συμβόλαιο μίσθωσης του ιατρείου της Καρνεάδου, για να μην πληρώνουν ενοίκια.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, περιμένει τις απαντήσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις για να υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης.