Ο φερόμενος δράστης αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Συμπλοκή η οποία είχε ως αποτέλεσμα έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (04/10) σε μπαρ στη Λάρισα, με φερόμενο δράστη έναν 21χρονο, ο οποίος συνελήφθη και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το συμβάν ξεκίνησε εντός του καταστήματος, όταν ο 21χρονος διαπληκτίστηκε με θαμώνες, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από τον χώρο.

Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε, όμως το προσωπικό του καταστήματος τον απομάκρυνε ξανά. Τότε, επιτέθηκε στον προσωρινά υπέυθυνο του μπαρ, μαχαιρώνοντάς τον στο σώμα. Ο τραυματίας μετέβη στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Μετά το περιστατικό, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Λάρισας και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον 21χρονο. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, όμως εκείνος επιχείρησε να τραπεί σε φυγή. Τελικά ακινητοποιήθηκε, ενώ, αντιστάθηκε, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και χτυπώντας τους με τα πόδια.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Η ασφάλεια των επαγγελματιών δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής & Εστίασης Νομού Λάρισας με ανακοίνωσή του «καταδικάζει απερίφραστα το σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος συναδέλφου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην προσπάθειά του να απομακρύνει από το κατάστημά του έναν ενοχλητικό πελάτη.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στα ήδη πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο κλάδος της εστίασης.

Οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι στον χώρο της εστίασης καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις, ενώ παράλληλα βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομικές πιέσεις, αυξημένο λειτουργικό κόστος, ελέγχους και μια σειρά από προβλήματα που κάνουν το επάγγελμα ολοένα και πιο απαιτητικό.

Η ασφάλεια των εργαζομένων και των επαγγελματιών μας δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να κινδυνεύει επειδή απλώς κάνει τη δουλειά του».